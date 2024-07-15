قريبا: صالة عرض أزياء الزفاف في شنغهاي 2024 تجمع العلامات التجارية العالمية

شانغهاي، 15 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن يُعقد معرض أزياء الزفاف في شانغهاي 2024 من 7 إلى 9 غشت/آب في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض. موضوع المعرض هو "اتصال الكامل، تعريف جديد"، وسوف يجذب أكثر من 200 علامة تجارية وأكثر من 1000 منتج جديد أصلي، ويجمع مواهب التصميم من جميع أنحاء العالم، ويغطي سلسلة الصناعة بأكملها، وجميع فئات وقنوات تطوير صناعة الزفاف. يهدف هذا الحدث، الذي تنظمه مجموعة Shanghai International Exhibition Co., Ltd.، إلى إنشاء منصة مؤثرة دوليا لصناعة أزياء الزفاف، حيث تجمع العلامات التجارية العالمية معا لعرض أحدث الاتجاهات في السوق.

إنشاء منصة للتأثير الدولي، حيث تتنافس العلامات التجارية المحلية والخارجية على منصة واحدة.

ستضم منطقة مصممي العلامات التجارية في الخارج علامات تجارية مشهورة مثل Anne Mariee (أوكرانيا)، وAmelie (ألمانيا)، وAri Villoso (أوكرانيا)، وBlossomveil Korea (كوريا الجنوبية)، وDiAo (ماليزيا)، وDidem Kinail (تركيا)، وEva Lendel (الولايات المتحدة)، وInese Stan (رومانيا)، وInnocentia Divana & Innocentia (أوكرانيا)، وKate Aijamous (الإمارات العربية المتحدة)، وLana Marinenko (روسيا)، وRaffiller (اليابان)، وAvis Rara (بيلاروس)، وRicca Sposa (أوكرانيا)، وTrah Linh (فيتنام)، وWona (أوكرانيا)، وYolancris (إسبانيا)، إلخ.

فستان الزفاف الصيني: مزيج من الجماليات التقليدية والحديثة

سيقدم فستان الزفاف الصيني، المتجذر في الثقافة الصينية والمشبع بالجماليات الحديثة، تفسيرًا جديدًا لأزياء الزفاف الصينية. من خلال الجمع بين التطريز والساتان والأنماط المميزة مع تقنيات الخياطة الغربية، يكسر هذا الأسلوب الحدود بين التقاليد والحداثة، ويخلق أزياء زفاف عالمية جديدة. سيتم عرض العلامات التجارية مثل DiAo، وTianXi، وJinBao & Xilan التي يمكن أن تمثل هذا النمط.

نمط الكوكتيل: مثالي لتسليط الضوء على شخصيتك الاجتماعية

استنادًا إلى السعي وراء التصميم الفني والوظيفي، وتوفير منتجات أزياء عالية الجودة للعمل والعطلات والمناسبات الاجتماعية المتغيرة باستمرار، أصبحت الفساتين الرسمية محط اهتمام عالم الموضة في السنوات الأخيرة كأداة اجتماعية للتعبير عن الذات والتعبير عنها. ستشارك علامتا الأزياء المتميزتان ST.WHITE وSONGE في المعرض. تبتكر شركة ST.WHITE فساتين، تناسب الفتيات اللاتي يتمتعن بالشباب والعصرية والحداثة والأناقة. SONGE متخصصة في التعبير عن التفرد والنعومة من خلال الخطوط والأشكال. توفر فساتين الكوكتيل خيارات أزياء عالية الجودة لخلق الشخصية الاجتماعية المناسبة.

قيادة اتجاهات الموضة الجديدة، وتسخير قوة الأصالة

سيعرض المعرض مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك فساتين الزفاف، وفساتين الزفاف الصينية ، وتشيباو، وهانفو، وبدلات الرجال، وفستان الأم، فستان اجتماعي، ملابس مخصصة، فستان وصيفة العروس، ملابس ذات طابع خاص، ملابس النوم، حجاب، أحذية الزفاف، إكسسوارات تصفيف الشعر، والمكياج، ومنتجات التجميل، وأدوات فن الأظافر والمكياج، ومدارس التدريب، وخدمات صالونات الزفاف، والأقمشة، والتغليف. يغطي المعرض سلسلة الصناعة بأكملها وفئات أزياء الزفاف.

تبني استراتيجية الكربون المزدوج مع بناء كشك موحد

استجابة لاستراتيجية الكربون المزدوج في الصين، سيقدم المعرض لأول مرة استراتيجية التنمية الخضراء والمستدامة، وتنفيذ بناء كشك موحد. تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء أكشاك ذات جودة أفضل وأكثر أمانًا واستدامة.

التسجيل المسبق للجمهور: https://www.bridalfashionweek.com.cn/lists?id=63

صالة عرض أزياء الزفاف في شنغهاي 2024

التوقيت: من 7 إلى 9 غشت/آب 2024

المدرج

التوقيت: من 6 إلى 7 غشت/آب 2024

الموقع: مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض القاعة رقم 5

العنوان: القاعة رقم 5، رقم 2345 طريق لونغيانغ، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي، الصين

للتواصل: 2828 6279 21 (86)

البريد الإلكتروني: [email protected]

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