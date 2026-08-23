قفزة نوعية لمنظومة التكنولوجيا في تايبيه الجديدة نحو أسواق الشرق الأوسط: 20 شركة تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال معرض LEAP 2026

مشاركة هجينة تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي لاستكشاف فرص واعدة في قطاع التحول الرقمي بالشرق الأوسط

The New Taipei City Government is bringing together 20 companies specializing in AIoT, edge computing, smart manufacturing, industrial computers, networking and cybersecurity, digital twins, and smart city applications to participate in LEAP 2026 and expand into the Middle Eastern market.

مدينة تايبيه الجديدة، تايوان، 23 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- ستقود حكومة مدينة تايبيه الجديدة وفدًا يضم 20 شركة تتخذ من تايبيه الجديدة مقرًا لها للمشاركة في معرض LEAP 2026، أحد أبرز الفعاليات التكنولوجية العالمية، والذي يُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026. هذا العام، تعتمد البعثة نموذجًا هجينًا للمشاركة يجمع بين الحضور الفعلي في المعرض والمشاركة الافتراضية، إلى جانب إقامة جناح مدينة تايبيه الجديدة لاستعراض ما تتمتع به المدينة من حيوية في مجال الابتكار الصناعي وقدرات تكنولوجية متقدمة.

وتضم قائمة الشركات المشاركة مجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وتطبيقات المدن الذكية. وستستعرض هذه الشركات مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة والتطبيقات الذكية والحلول المتكاملة، بما يبرز القدرات القوية لشركات تايبيه الجديدة في مجال البحث والتطوير (R&D)، إلى جانب قدرتها على تقديم خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. وسيوفر الجناح للمشترين من مختلف أنحاء العالم باقة واسعة من فرص الشراكة التنافسية.

وأشارت إدارة التنمية الاقتصادية في حكومة مدينة تايبيه الجديدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط واصلت خلال السنوات الأخيرة توسيع استثماراتها في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية، مما جعلها سوقًا تزداد أهميته بالنسبة إلى شركات تايبيه الجديدة الساعية إلى التوسع والنمو على الساحة الدولية. ومن خلال المشاركة في LEAP 2026، لا تقتصر أهداف المدينة على مساعدة الشركات المحلية في استكشاف فرص أعمال جديدة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع المشترين العالميين، مزودي حلول تكامل الأنظمة، والشركاء الاستثماريين.

تدعو حكومة مدينة تايبيه الجديدة بحرارة المتخصصين في القطاع والشركاء من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة جناح مدينة تايبيه الجديدة، والالتقاء مباشرةً بالشركات المشاركة من المدينة، واستكشاف آفاق وفرص التعاون والشراكة المستقبلية.

معلومات عن الحدث

الحدث: LEAP 2026

التواريخ: من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026

الموقع: مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، الرياض، المملكة العربية السعودية

موقع الجناح: القاعة 3، C190

أبرز فعاليات جناح مدينة تايبيه الجديدة

الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ( AIoT ) وحوسبة الحافة

التصنيع الذكي والتوائم الرقمية

الشبكات والأمن السيبراني والمركبات المتصلة

تطبيقات المدن الذكية والتكنولوجيا المبتكرة

يجمع جناح مدينة تايبيه الجديدة بين قدرات البحث والتطوير في مجالي البرمجيات والأجهزة، وتكامل الأنظمة، والتطبيقات المبتكرة في العالم الحقيقي، ليقدم صورة شاملة عن اتساع منظومة التكنولوجيا في تايبيه الجديدة وتنوعها وقدرتها على الابتكار.

المزيد من المعلومات عن الشركات المشاركة: https://reurl.cc/yWQKOO