قمة "KaarTech للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025" توحّد قادة مجلس التعاون الخليجي لدفع قيمة المؤسسات

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 13 نوفمبر 2025, / PRNewswire / -- لأكثر من عقدين من الزمن ، قادت "كارتك" (KaarTech) الشركات العالمية عبر مختلف تعقيدات تحول المؤسسات. في الآونة الأخيرة ، صنعت "كارتك" التاريخ مع إطلاق قمة التحول الرقمي الأولى على الإطلاق في الرياض.

يتم تكريس (قمة "كارتك" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025) بشكل حصري لتمكين القادة العالميين في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. جمع الحدث قادة وروّاد في الصناعة من جميع أنحاء المنطقة ، مما يعكس التزام "كارتك" بجعل تجارب العملاء أكثر تأثيرًا وموثوقية وقيمة من أي وقت مضى.

KaarTech MENA Summit 2025 Unites GCC Leaders to Drive Enterprise Value

في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تستثمر الشركات بشكل كبير في المبادرات الرقمية، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يكافحون من أجل ترجمة هذه الاستثمارات إلى نتائج تجارية مجدية. أوضحت هذه الفجوة المتزايدة بين الطموح والنتائج أن التحوّل يتطلب أكثر من اعتماد التكنولوجيا وحدها. تم تصميم هذه القمة لمعالجة هذه التحديات. فهي أكثر من مجرد تجمع قيادي ، حيث أنشأت منصة تعاونية يمكن للجميع من خلالها مواجهة حقائق التحوّل وتبادل الدروس في العالم الحقيقي واستكشاف كيف يمكن للشركات أن تتجاوز الطموح لتقديم نتائج قابلة للقياس ودائمة.

افتتح "شاهينشا عبد البشير"، الرئيس التنفيذي لشركة "كارتك" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم بخطاب أساسي أكد على مخاطر التعامل مع التحول كقائمة من الأدوات. وأكد أن النجاح الحقيقي يأتي فقط عندما يتم وضع احتياجات العملاء في المركز، بدعم من التنفيذ المنضبط والحوكمة المنظمة. أبرز خطابه إطار عمل "تحويل الرؤية إلى قيمة" الفريد من نوعه لشركة "كارتك" ، والذي تم تصميمه لمساعدة العملاء على تجنب المخاطر الخفية الشائعة وتحقيق التحوّل القائم على النتائج.

كان أحد أبرز نقاط القمة هو محادثة على جانب النار بقيادة "ماران ناجاراجان"، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "كارتك" ، الذي شارك قادة صناعة متميزين ، بما في ذلك "راكان ألوتايشان" ، كبير مسؤولي المعلومات بشركة "ساتورب"، ومحمد اليوسف، المدير العام للمنتجات والحلول في "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية"، ويعقوب الحطالي، رئيس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "إي دي أو" ( EDO )، في محادثة حول الذكاء الاصطناعي والنمو والمرونة في المؤسسات. أكد هذا كيف يمكن للاستراتيجيات التي تركز على الذكاء الاصطناعي أولاً، عند دمجها مع أسس بيانات قوية ، أن تساعد المنظمات على المرور عبر مسارات التعقيد وتقديم نتائج حقيقية.

يؤكد "ماران" قائلاً: "نجاح قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعزز هدفنا في "كارتك" لتكون شريكًا يُعتمد عليه وموثوقًا به في رحلة التحوّل الرقمي لكل عميل. جمّع هذا الحدث قادة بصريين يشاركوننا إيماننا بأن التكنولوجيا، عندما تسترشد بالهدف وتحكمها النتائج، يمكن أن توفر قيمة تجارية دائمة. في "كارتك" ، نحن مقتنعون بأن التحوّل القائم على النتائج هو أساس النمو المستدام للمؤسسات. ولا يزال التزامنا ثابتًا لمساعدة المنظمات على تضمين الموثوقية والحوكمة والتأثير القابل للقياس في كل مرحلة من مراحل رحلة تحوّل العملاء.

ما يميز القمة هو روحها التعاونية. طوال اليوم ، عززت جميع الجلسات الرئيسية أهمية المواءمة بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بطرق تخدم أهداف العملاء. أشاد العملاء وقادة الصناعة باللقاء لتبادل الأفكار المفتوح والرؤى القابلة للتنفيذ التي أسفرت عنها الجلسات. شارك جميع القادة دروسًا في العالم الحقيقي ، وعارضوا الافتراضات وغادروا مع وضوح أكبر في تضمين الحوكمة ، وتعزيز الموثوقية ، وخلق رحلات تحوّل تدوم.

يضيف "شاهينشا": "في "كارتك" ، ينصب تركيزنا على التحوّل الرقمي القائم على النتائج الذي يوائم بين الرؤية والقيمة. من خلال الجمع بين الحوكمة والموثوقية والتنفيذ الذي يركز على العملاء ، نساعد الشركات على تحويل طموحاتها الرقمية إلى نتائج دائمة تؤثر حقًا على الجميع. حققت (قمة "كارتك" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) نجاحًا كبيرًا ، ونحن متحمسون للبناء على هذا الزخم لجعل النسخة القادمة أكثر تأثيرًا على شركائنا وعملائنا في جميع أنحاء المنطقة."

لم تكن (قمة "كارتك" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مجرد حدث ، بل كانت بداية شراكة دائمة مع العملاء في منطقة مجلس التعاون الخليجي. من خلال استضافة أول منتدى منظم بشكل مستقل بهذا الحجم ، عززت "كارتك" التزامها بتمكين التحوّل الذي يركز على الذكاء الاصطناعي أولاً ورسّخت مكانتها كشريك موثوق به ويُعتمد عليه للشركات التي تسعى إلى بناء قيمة دائمة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2800130/KaarTech_MENA_Summit_2025.jpg