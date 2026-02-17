قمة تجمع البيانات المتمحورة حول المزارعين والبنية التحتية الرقمية لتعزيز أثر قابل للتوسع

شلالات فيكتوريا، زيمبابوي، 17 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت لجنة تقييم الاستدامة (COSA) أن قمة Agile Data & Digital Public Infrastructure Summit 2026 ستجمع صُنّاع السياسات والممارسين والباحثين وممثلي المجتمع المدني وقادة القطاع الخاص والمزارعين أنفسهم من أفريقيا وخارجها في شلالات فيكتوريا، زيمبابوي، خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس 2026، لمعالجة تحدٍّ محوري في مجال الزراعة المستدامة، يتمثل في كيفية ضمان عمل البيانات والأنظمة الرقمية وأطر السياسات معاً لتقديم قيمة حقيقية على مستوى المزرعة.

لأول مرة، تجمع القمة بين نهج البيانات المرنة (Agile Data) والبنية التحتية الرقمية العامة (DPI) في منتدى مشترك واحد، بما يربط بين الجهات التي تُنتج رؤى وابتكارات تتمحور حول المزارعين وتلك التي تصمّم البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني والسياسات التمكينية اللازمة لتفعيل تلك الرؤى على نطاق واسع.

على مدار أربعة أيام، سيشارك الحاضرون في اجتماع عمل مصمم للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التوافق والعمل، من خلال تحديد مسارات لتجاوز الحواجز المشتركة، والمشاركة في تصميم مسارات عملية تعزز الثقة والتنسيق والأثر لدى المزارعين وسائر أصحاب المصلحة. وبدلاً من الجلسات الحوارية التقليدية، تعتمد القمة في هيكليتها على مداخلات قصيرة ومختبرات تفاعلية وحوارات ميسَّرة، بما يتيح للمشاركين معالجة أسئلة واقعية معاً.

وقال Liam Brody، الرئيس التنفيذي للجنة تقييم الاستدامة (COSA): "ليس لدينا نقص في البيانات عبر قطاع الزراعة، لكننا ما زلنا نواجه صعوبة في ترجمة الرؤى إلى عمل. تم تصميم هذه القمة لسد تلك الفجوة من خلال مواءمة كيفية إنتاج البيانات وحوكمتها واستخدامها، مع وضع المزارعين في المركز وبناء أنظمة تدعم اتخاذ قرارات حقيقية."

وتتمثل السمة المميزة للقمة في الطريقة التي تجمع بها بين خبرة المزارعين وعمليات اتخاذ القرار على مستوى النظم، بما يوفر مساحة للتفكير في الخطوات التالية لتعزيز الابتكار واعتماد الممارسات الفضلى معاً.

وقال Richard Caldwell، مسؤول أول للبرامج في قسم التنمية الزراعية في مؤسسة بيل وميليندا غيتس: "يمكن أن تكون البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) مسرِّعاً قوياً، ولكن فقط إذا جرى بناؤها برؤية واضحة للمستخدمين والنتائج المنشودة. ومن خلال الجمع بين الرؤى المتمحورة حول المزارعين ومصممي الأنظمة وصنّاع القرار، تركّز هذه القمة على الخطوات العملية اللازمة لجعل أنظمة البيانات تعمل بفعالية في العالم الحقيقي."

تحظى القمة بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، من خلال شبكة تحالف التكامل الرقمي لسلاسل التوريد الزراعية (DIASCA) التي تموّلها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). وتتولى لجنة تقييم الاستدامة (COSA) تنظيم القمة وتيسير أعمالها نيابةً عن هؤلاء الشركاء، من خلال جمع أصحاب المصلحة العاملين عند تقاطع نهج البيانات المرنة والبنية التحتية الرقمية العامة (DPI) وتصميم الأنظمة المتمحورة حول المزارعين.

وقال Lars Kahnert، مستشار الرقمنة في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الذي يعمل من خلال DIASCA: "يعتمد تحقيق الأثر على مستوى التوافق بين التكنولوجيا والمؤسسات والسياسات. وتوفّر قمة Agile Data & DPI مساحة للحكومات والممارسين والجهات الممولة والمزارعين لمعالجة هذه الأسئلة معاً وتحديد ما يلزم فعلاً لجعل الأنظمة تعمل على نطاق واسع."

ومع اختتام القمة، يتحول التركيز إلى ما سيستمر بعد انتهاء أعمالها. وسيحدّد المشاركون الأولويات والخطوات التالية التي هم مستعدون للمضيّ قُدماً فيها بعد هذا اللقاء. وينصب التركيز على الوضوح وإدامة الزخم: ما الذي تغيّر، وما الذي سيُنفَّذ، وما الذي سيُستكمَل البناء عليه.

https://agiledpisummit.thecosa.org/

نبذة عن COSA

لجنة تقييم الاستدامة (COSA) هي منظمة عالمية غير ربحية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار في الزراعة من خلال توليد بيانات موثوقة تتمحور حول المزارعين. وتطوّر لجنة تقييم الاستدامة (COSA) مقاييس وأساليب وأدوات وحلولاً صارمة وعملية تساعد الشركاء على فهم التكاليف الحقيقية والدخل والمخاطر والنتائج، بما يتيح اتخاذ إجراءات قائمة على الأدلة على نطاق واسع.

نبذة عن DIASCA

تحالف التكامل الرقمي لسلاسل التوريد الزراعية (DIASCA) هو تحالف عالمي يعمل على تحويل الزراعة من خلال البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) التي تمكّن المزارعين وتطلق العنان للبيانات وتتيح قابلية التشغيل البيني عبر سلاسل التوريد. ويحظى تحالف DIASCA بدعم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

نبذة عن قمة Agile Data & DPI

تُعد قمة Agile Data & Digital Public Infrastructure Summit اجتماع عمل عالميّاً يركّز على ربط الرؤى المتمحورة حول المزارعين بالأنظمة والمعايير والسياسات اللازمة لتحقيق التوسّع في النطاق. وتجمع القمة بين جهات فاعلة متنوعة لتعزيز التوافق والثقة وتحقيق أثر ملموس في مجال بيانات الزراعة، بما يضمن أن تقدّم الأنظمة الرقمية نتائج أفضل لصغار المزارعين ولسلاسل التوريد المستدامة.

