Un sommet qui associe données centrées sur les agriculteurs et infrastructure numérique pour obtenir un impact efficace à grande échelle

VICTORIA FALLS, Zimbabwe, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Comité sur l'évaluation de la durabilité - Le Sommet 2026 sur les données agiles et l'infrastructure publique numérique réunira décideurs politiques, professionnels, chercheurs, membres de la société civile, dirigeants du secteur privé et agriculteurs d'Afrique et d'ailleurs à Victoria Falls, au Zimbabwe, du 1er au 4 mars 2026, pour relever un défi central en matière d'agriculture durable : comment faire en sorte que les données, les systèmes numériques et les cadres politiques fonctionnent ensemble pour apporter une valeur réelle au niveau de l'exploitation.

Le sommet rassemble pour la première fois les approches des données agiles et de l'infrastructure publique numérique en un seul forum commun pour rapprocher les personnes qui sont à l'origine des informations et des innovations centrées sur les agriculteurs de celles qui conçoivent l'infrastructure interopérable, afin de permettre les politiques nécessaires pour agir sur ces connaissances à grande échelle.

Les participants se retrouveront pendant quatre jours pour travailler à passer du diagnostic à l'harmonisation et à l'action, en définissant des voies possibles pour surmonter les obstacles communs et en concevant ensemble des moyens pratiques susceptibles de renforcer la confiance, la coordination et l'impact pour les agriculteurs et les autres parties prenantes. Au lieu des traditionnelles tables rondes, le sommet sera structuré autour de brèves interventions, de laboratoires interactifs et de discussions organisées qui aideront les participants à collaborer sur des questions réelles.

« Dans l'agriculture, nous ne manquons pas de données, mais nous avons encore du mal à traduire les informations en actions », a déclaré Liam Brody, directeur général du Comité sur l'évaluation de la durabilité (COSA). « Le sommet vise à combler ce fossé en harmonisant la manière dont les données sont générées, gérées et utilisées, en mettant les agriculteurs au centre et en promouvant des systèmes construits pour soutenir les décisions réelles. »

L'une des caractéristiques essentielle du sommet est qu'il combine l'expérience des agriculteurs et la prise de décision au niveau du système afin d'ouvrir une réflexion commune sur les prochaines étapes à franchir pour encourager l'innovation et les bonnes pratiques.

« L'infrastructure publique numérique peut être un puissant accélérateur, mais seulement si elle est clairement construite avec en ligne de mire les utilisateurs et les résultats », a ajouté Richard Caldwell, responsable principal des programmes de développement agricole à la Fondation Gates. « En rapprochant les informations centrées sur les agriculteurs des concepteurs de systèmes et des décideurs, ce sommet se concentre sur les étapes pratiques nécessaires au fonctionnement des systèmes de données dans le monde réel. »

Le sommet est soutenu par la Fondation Gates et la GIZ à travers le réseau DIASCA, qui est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Le COSA organise et anime le sommet au nom de ces partenaires, en réunissant les parties prenantes qui travaillent à l'intersection des données agiles, de l'infrastructure publique numérique et de la conception de systèmes centrés sur les agriculteurs.

« L'impact dépend de l'alignement entre la technologie, les institutions et la politique », a affirmé Lars Kahnert, conseiller en matière de transition numérique à la GIZ, par l'intermédiaire du réseau DIASCA. « Le sommet sur les données agiles et l'infrastructure publique numérique crée un espace qui permet aux gouvernements, aux spécialistes, aux bailleurs de fonds et aux agriculteurs de travailler ensemble sur ces questions et de déterminer ce qui est vraiment nécessaire pour que les systèmes puissent fonctionner à grande échelle. »

À la fin du sommet, l'attention devra se porter sur ce qui se passera au-delà. Les participants feront apparaître les priorités et les prochaines étapes qu'ils sont prêts à faire avancer après la réunion. L'accent devra être mis sur la clarté et la dynamique : ce qui a changé, ce sur quoi il faudra agir et ce qui progresse.

À propos du COSA

Le Comité sur l'évaluation de la durabilité (COSA) est une organisation mondiale à but non lucratif qui favorise une meilleure prise de décision dans le domaine de l'agriculture en générant des données fiables et centrées sur les agriculteurs. Le COSA met au point des indicateurs, des méthodes, des outils et des solutions à la fois rigoureux et pratiques qui aident les partenaires à comprendre les coûts, les revenus, les risques et les résultats réels pour lancer une action à grande échelle fondée sur des données probantes.

À propos de la DIASCA

L'Alliance pour l'intégration numérique des chaînes d'approvisionnement agricoles (DIASCA) est une alliance mondiale qui transforme l'agriculture grâce à une infrastructure publique numérique qui promeut l'autonomie des agriculteurs, ouvre l'accès aux données et assure l'interopérabilité entre les chaînes d'approvisionnement. La DIASCA est soutenue par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ.

À propos du Sommet sur les données agiles et l'infrastructure publique numérique

Le Sommet sur les données agiles et l'infrastructure publique numérique est une réunion de travail mondiale visant à établir un lien entre les informations centrées sur les agriculteurs et les systèmes, les normes et les politiques nécessaires pour atteindre l'échelle de développement voulue. Il rassemble divers acteurs pour renforcer l'harmonisation, l'impact réel des données agricoles et la confiance dans celles-ci, afin que les systèmes numériques produisent de meilleurs résultats au bénéfice des petits exploitants agricoles et des chaînes d'approvisionnement durables.

