قمة تيليكوم ريفيو للقادة: أول منطقة في العالم لشبكة الجيل الخامس المتقدم 5G-A تُبحر في عصر الذكاء الاصطناعي المتنقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- بدأت الجلسة النقاشية في الدورة الثامنة عشرة لقمة تيليكوم ريفيو للقادة تحت عنوان "إنطلاق أول منطقة في العالم لشبكة الجيل الخامس المتقدم 5G-A"، بكلمة افتتاحية ألقاها طوني عيد، مؤسس مجموعة Telecom Review والرئيس التنفيذي لشركة Trace Media International، وأدارها عصام عيد، مدير التسويق في أفريقيا والمشرق العربي والمملكة العربية السعودية وقطر لمجموعة Telecom Review.

ركزت الجلسة على الإمكانات الهائلة لشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، لا سيما زمن الانتقال المنخفض والقدرة العالية على الاتصال، بالإضافة إلى أوجه التآزر مع الذكاء الاصطناعي (AI).

شارك في المناقشة الخبراء البارزون التالية أسماؤهم من جميع أنحاء صناعة الاتصالات:

فايز أبو عواد، مدير السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ( GSMA )

الدكتور خالد العوضي، مدير خدمات البث والفضاء، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

حسن الشميلي، رئيس التخطيط التقني، شركة du

الدكتور أيمن النشار، نائب رئيس استراتيجية التكنولوجيا والهندسة المعمارية والابتكار، شركة e &

رامي بقطر، كبير مسؤولي التكنولوجيا، Vodafone قطر

ستيليوس ساففيدس، كبير مسؤولي التكنولوجيا، Vodafone عُمان

هشام سبليني، كبير مسؤولي التكنولوجيا والبنية التحتية، Ooredoo قطر

ألين تانغ، رئيس قسم تسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبيعات الحلول، شركة Huawei MECA

زوران لازاريفيتش، رئيس قسم التكنولوجيا، Ericsson الشرق الأوسط وأفريقيا

محمد سمير، نائب الرئيس التنفيذي، شركة Nokia في الشرق الأوسط

شارك المتحدثون في الجلسة رؤاهم حول النظام الإيكولوجي لصناعة شبكة الجيل الخامس المتقدم، والتسويق التجاري، والتقدم المحرز في النشر، وحالات الاستخدام المبتكرة، بالإضافة إلى أهمية التعاون وتوقعاتهم لمستقبل شبكة الجيل الخامس المتقدم في عصر الذكاء الاصطناعي. اقرأ المزيد: https://www.telecomreview.com/articles/reports-and-coverage/8675-trs-24-panel-the-world-s-first-5g-a-region-sets-sail-for-the-mobile-ai-era/

حفل إطلاق منطقة 5G-A

اختتمت الفعالية بحفل، حيث أطلق المتحدثون في الجلسة أول منطقة في العالم لشبكة 5G-A في عصر الذكاء الاصطناعي المتنقل.

ومن خلال تضافر الجهود، يمكن أن تصبح رؤية مجتمع الـ10 جيجابت وما بعده حقيقة واقعة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي. ومع تطور شبكة الجيل الخامس المتقدم، فإن التعاون في هذا المجال والابتكار التكنولوجي والتركيز على حالات الاستخدام أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكاناتها الكاملة.

نبذة عن مجموعة Telecom Review

أسست مجموعة Telecom Review، وهي مجموعة إعلامية متخصصة في تغطية وفعاليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نسختها الرائدة لقمة تيليكوم ريفيو في عام 2005. واليوم، تُعد تيليكوم ريفيو (Telecom Review) المنصة الإعلامية العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اكتسبت مجموعة Telecom Review، من خلال إصداراتها المختلفة التي تغطي جميع مستجدات الصناعة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والأمريكتين، سمعة ممتازة لضمان جودة المحتوى وتقديم معلومات موثوقة ومعالجة أبرز الموضوعات. علاوة على ذلك، كانت مجموعة Telecom Review رائدة في إطلاق النشرات الإخبارية الإلكترونية والمجلات الرقمية المتقلبة وتستضيف في الوقت المناسب حلقات نقاش وندوات افتراضية ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اكتشف المزيد هنا: .www.telecomreviewgroup.com

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