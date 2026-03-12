"يانغ تشاوبين" من Huawei يتحدث عن بناء عالم ذكي أفضل مع تقنية الجيل الخامس المتقدم و"النطاق العلوي لتردد 6 غيغاهرتز"

برشلونة ، إسبانيا ، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من مجموعة "تيليكوم ريفيو جروب" (Telecom Review Group):

مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للصناعات وتجارب المستهلكين بسرعة غير مسبوقة ، يضع عصر الذكاء الاصطناعي المحمول مطالبًا تحويلية جديدة على الشبكات ، مما يجعل تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) حاسمة لسد الفجوة بين الأجيال وتحرير القيمة الكاملة للاتصال الذكي. خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة 2026 ، دعا "يانغ تشاوبين"، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة "هواوي" (Huawei)، القائمين على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تكثيف الجهود لضمان إمكانية وصول الجميع إلى المسار السريع للذكاء الاصطناعي ، من نشر تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) والطيف الجديد لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، إلى توسيع نطاق الوصول في المجتمعات المحرومة.

متطلبات الشبكات الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي المتنقل

بدأ "يانغ" بالتمهيد بأنه على مدى العامين الماضيين ، ارتفع الاستخدام اليومي العالمي للرموز المميزة ما يقرب من 300 مرة. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، اعترف "يانغ":

العصر الذكي يقترب بسرعة". فكل يوم تظهر تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي، وقد حان الوقت لكي تتكاتف أطراف الصناعة لتحرير الإمكانات الكاملة لتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A). يجب أن نستخدم بكفاءة موارد الطيف الجديدة مثل "النطاق العلوي لتردد 6 غيغاهرتز" لخلق قيمة جديدة للصناعة، مع تمهيد الطريق للتطور نحو شبكات تقنية (الجيل السادس)".

لتحقيق ذلك، شرح "يانغ" أنه يجب أن تتحول الشبكات من التركيز على سرعات التنزيل إلى توفير نطاق ترددي فائق الارتفاع لكلٍ من الرفع والتنزيل لدعم تبادل البيانات متعددة الوسائط بين الأجهزة والسحابة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه ينبغي أن توفر الشبكات اتصالاً آمنًا وموثوقًا بتأخير منخفض للغاية، لدعم التعاون الفوري للذكاء الاصطناعي وعمليات اتخاذ القرار الذكية.

سد الفجوة بين الأجيال باستخدام تقنية الجيل الخامس المتقدم ومعالجة الاختلالات العالمية

إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يغلق بشكل كبير فجوة قدرة الشبكة في نافذة الاتصالات المتنقلة بين الأجيال. شدد "يانغ" على أن تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) لا تمثل فقط جسرًا بين الأجيال، ولكن أيضًا تخصص قدراتها المعززة لاحتياجات السوق المتغيرة باستمرار.

ينعكس التزام "هواوي" بتمهيد الطريق لتقنية "الجيل السادس" في عملها نحو التوافق على تعريف تقنية "الجيل السادس" وحالات الاستخدام والتقنيات المرشحة. مع معايير تقنية "الجيل السادس" المتوقعة في عام 2029 ، ستكون السنوات الخمس المقبلة حاسمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي المتنقلة. سيتم قيادة هذه "النافذة الذهبية" بواسطة تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، مع الاستفادة الكاملة من مزاياها التكنولوجية.

وأكد "يانغ" على التركيز اللازم لتحقيق نشر تقنية الجيل السادس (6G)، قائلاً: "لن ينتظر الذكاء الاصطناعي ؛ وبالتالي ، فإن المهمة المركزية لصناعتنا هي تحديد كيفية الاستفادة من شبكات تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) لتلبية هذه الطلبات المتطورة بوتيرة متسارعة". وأضاف أن هذه المهمة المركزية تنطوي على تقديم رابط تنزيل بسرعة 10 غيغابت/ثانية ورفع بسرعة 1 غيغابت/ثانية [مقارنةً برابط الرفع الحالي على مستوى الجيل الرابع (4G)] ، إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء الجديدة مثل RedCap وإنترنت الأشياء السلبي، مع إثارة أسئلة جديدة حول ضمان عوائد عادلة لمستثمري الشبكات.

أشار "يانغ" قائلاً: "في السنوات المقبلة ، يجب أن نعمل معًا. هذه هي الطريقة التي سنلبي بها متطلبات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور. أثناء استكشاف الحدود التكنولوجية ، يجب علينا أيضًا مواجهة واقع اختلال التنمية العالمية".

وأوضح أن 300 مليون شخص لا يزالون يفتقرون إلى أي تغطية للهاتف المحمول؛ وهي الفجوة الرقمية التي نخاطر بتوسعها مع تسارع الذكاء الاصطناعي. يتطلب سد هذه الفجوة الابتكار المستمر من خلال محافظ الطيف المتنوعة وتصميم الحلول الفعالة من حيث التكلفة. وقد قام حل RuralStar المبتكر لشركة "هواوي"، والذي تم نشره في أكثر من 80 دولة، بالفعل بربط 170 مليون شخص، مما مكّن التعليم الرقمي في كينيا من خلال مبادرة "الفصول الدراسية الرقمية المتنقلة" (DigiTruck)، والخدمات المالية على مستوى القرية في بنغلاديش، والرعاية الطبية عن بُعد في الأرجنتين.

تمكين الحلول المدعومة بتقنية الجيل الخامس المتقدم مع "النطاق العلوي لتردد 6 غيغاهرتز"

لقد توسعت شبكة تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) إلى أكثر من 300 مدينة على مستوى العالم وهي جاهزة للقفزة التالية. مع ندرة موارد النطاق C في العديد من المناطق ، يبرز "النطاق العلوي لتردد 6 غيغاهرتز" كمفتاح لفتح قدرة أكبر للشبكات، والذي تم الاعتراف به الآن على أنه نطاق تردد رئيسي للاتصالات المتنقلة المستقبلية بعد مناقشات "المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية" (WRC)، وتدعمه بالفعل رقائق أجهزة تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) الناضجة والبنية التحتية الصناعية.

اختتم "يانغ" حديثه قائلاً: "العصر الذكي يتسارع. في السنوات الخمس المقبلة ، يجب أن نعمل معًا لتلبية متطلبات خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال التسويق على نطاق واسع لتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)".

