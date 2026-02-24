قيادة الحوار حول الرعاية الصحية في معرض الصحة العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في فبراير الجاري، وبينما اجتمع مجتمع الرعاية الصحية العالمي في دبي لحضور معرض الصحة العالمي (World Health Expo)، ساهمت MillerKnoll في تشكيل الحوار حول كيفية تمكين البيئات السريرية من دعم الأشخاص الذين يعتمدون عليها يومياً بشكل أفضل. واستقبل هذا التجمع البارز أكثر من 270,000 متخصص و4,800 جهة عارضة من أكثر من 180 دولة، ليشكّل محفِّزاً للحوار والابتكار والتفكير الجريء حول مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

التخطيط للممارسة السريرية

في صالة عرض MillerKnoll في دبي، قادت الدكتورة Michelle Ossmann، مديرة الأبحاث العالمية في MillerKnoll، والدكتورة Deborah Wingler، مديرة الممارسة العالمية للأبحاث التطبيقية في HKS، نقاشاً حول "التخطيط للممارسة السريرية" أمام جمهور من كبار قادة الرعاية الصحية وصنّاع القرار.

تمحور النقاش حول مبدأ أساسي غالباً ما يُتجاهل، مفاده أن بيئات الرعاية الصحية يجب أن تُصمَّم انطلاقاً من التجارب المعاشة للمرضى ومقدّمي الرعاية والطاقم السريري. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الحقائق، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية إنشاء مساحات لا تقتصر على العمل بكفاءة فحسب، بل تساهم أيضاً بشكل فعّال في تعزيز الرفاهية وتحسين الأداء والنتائج الصحية.

مخطط لمعالجة الاحتراق المهني لدى الممرضين

في وقت لاحق، اعتلت الدكتورة Ossmann والدكتورة Wingler منصة Future X في معرض الصحة العالمي بمدينة إكسبو دبي لتقديم دراسة بحثية حائزة على جوائز بعنوان «مخطط لمعالجة الاحتراق المهني لدى الممرضين (Blueprint for Nurse Burnout)»، تتناول أحد أكثر التحديات إلحاحاً في مجال الرعاية الصحية، والمتمثّل في أزمة القوى العاملة التمريضية العالمية.

تقدّم الدراسة، التي أُنجِزت ومُوِّلت من قِبل CADRE ، رؤى قائمة على الأدلة حول الكيفية التي يمكن من خلالها للبيئات والأنظمة واستراتيجيات التصميم التخفيف من التعب، وتقليل العبء المعرفي، ودعم ممرضي الخطوط الأمامية بشكل أفضل. ومن خلال فحص التداخل بين الحيّز المادي وسير العمل والأداء البشري، يؤكّد البحث كيف يمكن للتصميم المدروس تعزيز المرونة عبر أنظمة الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة Ossmann: «يتناول هذا البحث أحد أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه الرعاية الصحية اليوم، وهو إجهاد التمريض. كما يبرهن على الكيفية التي يمكن من خلالها لمجتمع التصميم أن يلعب دوراً مؤثّراً في تخفيف الاحتراق المهني وتحسين النتائج عبر قطاع الرعاية الصحية عالمياً».

تعكس الحوارات التي أُثيرت خلال معرض الصحة العالمي تحوّلاً أوسع في قطاع الرعاية الصحية، من التعامل مع المشكلات بمنطق ردّ الفعل إلى ابتكار استباقي يتمحور حول الإنسان. وتؤمن MillerKnoll بأنه عندما تتلاقى الأبحاث والتصميم والرؤى السريرية، فإن النتيجة تتجاوز مجرّد إنشاء مساحة جيدة التصميم، لتتمثّل في مستقبل أكثر استدامة ودعماً لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى الذين يخدمونهم.

اضغط هنا للصور:

