كأس الأمم الإفريقية 2025

حفل افتتاح قوي يمهّد الطريق لأعظم احتفال كرة قدم في أفريقيا

أحيا Balich Wonder Studio وAvant Scène حفل الافتتاح

ميلانو, 22 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- شهد يوم 21 ديسمبر الافتتاح الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2025 برعاية TotalEnergies (AFCON 2025) من خلال حفل افتتاح قوي وغامر، احتفى بالوحدة، والهوية، وروح الصمود التي لا تُقهَر لكرة القدم الأفريقية. تم تصميم العرض وتنفيذه عبر شراكة بين Balich Wonder Studio وAvant Scène، موحدين قوة إبداعية عالمية مع خبرة محلية عميقة.

جسّدت الشراكة بين Balich Wonder Studio، الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الحي والقوة الإبداعية وراء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، وAvant Scène، الوكالة المغربية الرائدة في تنظيم الفعاليات، تعاونًا فريدًا بينهما.

كاحتفال غني بالثقافة الأفريقية وروحها الجماعية، كرّس حفل الافتتاح دور المغرب كدولة مضيفة مع إبراز الطاقة الإبداعية التي تزخر بها القارة. وقد صاغ المخرج الإبداعي Carlos Navarrete Patiño العرض حول مفهوم الضوء كقوة موحِّدة، حيث تجلّى الحفل كرحلة غامرة على نطاق واسع تربط بين الثقافات والأجيال والأحلام المشتركة.

تميّز الحفل بمشاركة نخبة من الفنانين الدوليين والأفارقة، منهم RedOne، وFrench Montana، وDavido، وAyra Starr، وJaylann، وLartiste، وAngélique Kidjo.

علَّق Simone Merico، الشريك المؤسس لـ Balich Wonder Studio قائلاً:

"كأس الأمم الأفريقية هو أكثر من مجرد بطولة لكرة القدم — إنه احتفال بالهوية والفخر والوحدة. يعني تصميم حفل افتتاح AFCON 2025 خلق لحظة تتلاقى فيها الثقافات والقصص والعواطف، حيث يتحول الضوء إلى رمز قوي يربط بين مختلف أنحاء القارة".

انطلاقًا من التراث الثقافي المغربي، حوّل حفل الافتتاح الاستاد إلى بيئة ديناميكية وغامرة. مستوحى من فن الزليج المغربي وشعار البطولة الرسمي، أصبح الملعب لوحة بصرية جريئة، تتفاعل فيها الأنماط الرسومية والضوء وعناصر LED الديناميكية مع عروض الرقص والحركة.

كما ستستمر الشراكة بين Balich Wonder Studio وAvant Scène في التعاون لتقديم حفل ختام البطولة.

BALICH WONDER STUDIO

تعدُّ Balich Wonder Studio مجموعة متكاملة في مجال الترفيه، تقوم بابتكار وإنتاج وتقديم تجارب حية رائدة ومبتكرة. تبتكر Balich Wonder Studio مشاريع رؤية طويلة الأمد، بدءًا من الاحتفالات الكبرى والعروض الغامرة، وصولاً إلى فعاليات العلامات التجارية والمعارض وتجارب الوجهات السياحية. تؤمن Balich Wonder Studio بالقوة التحويلية للعاطفة في خلق لحظات مبهرة وتصميم ذكريات لا تُنسى من خلال إبداع فريد وتنفيذ متقن في غاية الروعة.

www.balichwonderstudio.com

AVANT SCENE

هي الوكالة الرائدة في المغرب في مجال التواصل وتنظيم الفعاليات، وهي معروفة بمعرفتها العميقة بالثقافة المحلية، وشبكتها الواسعة من الفنانين والمواهب، وخبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في الفعاليات المحلية والدولية. يقوم فهمها العميق للهوية والقيم المغربية على بناء أساس قوي لعرض أصيل ومؤثر.

https://www.avantscene.ma/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2850447/BWS_Luca_Parisse.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2850445/BalichWonder_Studio_Logo.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2850446/Avant_Scene_Logo.jpg