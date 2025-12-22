Une puissante cérémonie d'ouverture a préparé le terrain pour la plus grande fête du football en Afrique

Balich Wonder Studio et Avant Scène ont donné vie à la cérémonie d'ouverture.

MILAN, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 21 décembre, la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 (AFCON 2025) s'est officiellement ouverte avec une cérémonie d'ouverture puissante et immersive, célébrant l'unité, l'identité et la résilience imparable du football africain. Le spectacle a été créé et présenté dans le cadre d'un partenariat entre Balich Wonder Studio et Avant Scène, réunissant une force créative mondiale et une expertise locale approfondie.

Cette collaboration a réuni Balich Wonder Studio, leader mondial du spectacle vivant et force créatrice de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, et Avant Scène, agence marocaine de production événementielle de premier plan.

Hommage à la richesse culturelle et à l'esprit collectif de l'Afrique, la cérémonie d'ouverture a célébré le rôle du Maroc en tant que pays hôte tout en embrassant l'énergie créative du continent. Conçu par le directeur de la création Carlos Navarrete Patiño autour du concept de la lumière comme force unificatrice, le spectacle s'est déroulé comme un voyage immersif à grande échelle reliant les cultures, les générations et les rêves partagés.

La cérémonie a été marquée par une programmation exceptionnelle d'artistes internationaux et africains, dont RedOne, French Montana, Davido, Ayra Starr, Jaylann, Lartiste et Angélique Kidjo.

Simone Merico, cofondatrice de Balich Wonder Studio, a commenté l'événement :

« La Coupe d'Afrique des Nations est plus qu'un tournoi de football - c'est une célébration de l'identité, de la fierté et de l'unité. Concevoir une cérémonie d'ouverture pour l'AFCON 2025 signifiait créer un moment où les cultures, les histoires et les émotions se rencontraient, et où la lumière devenait un symbole puissant de connexion à travers le continent ».

Enracinée dans l'héritage culturel du Maroc, la cérémonie d'ouverture a transformé le stade en un environnement dynamique et immersif. Inspiré par le carrelage marocain zellij et le logo officiel du tournoi, le terrain de jeu est devenu une toile visuelle audacieuse, où les motifs graphiques, la lumière et les éléments LED dynamiques interagissent avec la chorégraphie.

Balich Wonder Studio et Avant Scène collaboreront également à la cérémonie de clôture du tournoi.

