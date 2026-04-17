كامبريدج توسّع نطاق زمالة تكنولوجيا التعليم لتشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع HP

كامبريدج، إنجلترا, 17 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- رحّبت Cambridge University Press & Assessment (كامبريدج) بانضمام مجموعة جديدة من كبار قادة التعليم في زمالة تكنولوجيا التعليم التابعة لبرنامج HP Cambridge Partnership for Education. بالتعاون مع HP، تضمّ هذه النسخة السادسة 24 زميلاً من 10 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صُممت الزمالة لكبار صانعي السياسات وقادة المنظومات التعليمية المسؤولين عن تحديد كيفية استخدام التكنولوجيا في نظم التعليم الوطنية. ويعمل زملاء البرنامج في مجالات سياسات التعليم، والتنفيذ، والتحول الرقمي. وتركّز الزمالة، التي تقدّمها كامبريدج بالشراكة مع شركة HP Inc.، على اتخاذ القرار المستنير بالبيّنات، وبناء القدرات على المدى الطويل، والتغيير المستدام على مستوى المنظومة.

تشكّل هذه الخطوة المرة الأولى التي تعود فيها الزمالة إلى منطقة سبق أن استضافتها. وسينضم زملاء جدد من دول سبق تمثيلها في عام 2024، وهي: عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، يتوسع البرنامج ليشمل ست دول جديدة، مع انضمام زملاء من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس.

وعلى مدى خمسة أشهر، يتعاون زملاء البرنامج مع متخصصين دوليين ومع بعضهم بعضاً لاستكشاف تحديات واقعية في تكنولوجيا التعليم تنبع من سياقاتهم الخاصة. ويجمع البرنامج بين التعلّم بين الأقران، والإرشاد، وتطوير القيادة. كما يتيح البرنامج للقادة التأمل واختبار الأفكار وتعميق مقارباتهم للتحول الرقمي في التعليم.

قالت Jane Mann، المديرة الإدارية لـ Cambridge Partnership for Education: "أُطلقت هذه الزمالة لدعم القادة الذين يتحملون بالفعل مسؤوليات كبيرة داخل المنظومات التعليمية. وهي تتيح نقاشاً متأنياً، وتحدياً فكرياً، ودعماً، ومساحة للتأمل في كيفية استخدام التكنولوجيا عملياً، وكيفية قيادة تحول رقمي ناجح ضمن سياقهم الخاص. ويسعدنا أن نرحب بمزيد من زملاء البرنامج من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إلى هذا الحوار، وأن يصبحوا جزءاً من هذا المجتمع."

وقال Mayank Dhingra، المدير والرئيس العالمي لأعمال التعليم والاستراتيجية لدى شركة HP Inc.: "في HP، يتمحور مفهوم مستقبل العمل في قطاع التعليم حول إعداد القادة لعالم يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيله. ومن خلال خمس دفعات وأكثر من مئة قائد، أنشأنا في هذه المنطقة برنامجاً تجاوز مرحلة تبنّي تكنولوجيا التعليم، ليلبّي ما يحتاجه القادة اليوم. وتعود الدفعة السادسة إلى الخليج، وتصل إلى شمال أفريقيا للمرة الأولى، ونحن ملتزمون بدور هذه المنطقة في رسم ملامح ذلك المستقبل."

من بين المنضمين إلى البرنامج Skander Ghenia، المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في تونس. وقال: "إن الانضمام إلى الزمالة مع توسعها إلى شمال أفريقيا يمثل فرصة مميزة. فالمشاركة ضمن دفعة إقليمية تضيف إلى الحوار رؤى جديدة وتحديات مشتركة، وأنا متحمس للتعلّم من تجارب الآخرين بينما نعمل من أجل مقاربات أكثر عمقاً واستدامة في تكنولوجيا التعليم."

عند إتمام الزمالة، سينضم زملاء البرنامج من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجتمع خريجي الزمالة. وتضم هذه الشبكة العالمية حالياً 98 من قادة التعليم من 50 دولة. ويشترك جميع الخريجين في الالتزام بالتحول الرقمي في التعليم.

https://www.cambridge.org/partnership/news-and-events/news/middle-east-and-north-africa-education-leaders-begin-fellowship-with-hp-and-cambridge-to-advance-edtech-reform