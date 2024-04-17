كاميرا IMOU Bulb تفوز بجائزة iF Design المرموقة لعام 2024

ميونيخ، 17 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- مؤخرًا، ووسط الكثير من الترقب، تم الكشف رسميًا عن نتائج جائزة iF Design Award (جائزة تصميم المنتدى الدولي) لعام 2024 في ألمانيا. منتج رائد تحت العلامة التجارية IMOU - كاميرا Bulb Camera ، بفلسفتها التصميمية الفريدة وتطبيقها المتطور للتقنيات الذكية، برزت من بين مجموعة تضم ما يقرب من 11000 مدخلًا تغطي 72 دولة ومنطقة حول العالم. وبعد التدقيق الدقيق من قبل لجنة متميزة من الخبراء الدوليين تشكل لجنة تحكيم iF المستقلة، حصل هذا الإبداع المبتكر على استحسان 132 مراجعًا، ليحصل في النهاية على هذه الجائزة اللامعة

يتم تنظيم جائزة iF Design Award ، التي تأسست عام 1953 والتي يُطلق عليها غالبًا "جوائز الأوسكار في عالم التصميم"، من قبل International Forum Design GmbH الموقرة، والتي تمثل معيارًا معترفًا به عالميًا للتميز في التصميم. تقوم هذه الجائزة بتقييم المنتجات بشكل شامل عبر أبعاد مختلفة بما في ذلك الابتكار والوظيفة وسهولة الاستخدام والجاذبية الجمالية والاستدامة، بهدف تكريم أولئك الذين يظهرون معايير استثنائية في التصميم والخدمات الصناعية.

تميزت كاميرا ايمو Bulb Camera وسط منافسة شرسة، حيث قامت بدمج وظائف الإضاءة والمراقبة ببراعة في كيان واحد. لا يحافظ تصميمها المميز على شكل لمبة على الأناقة البسيطة للمصابيح التقليدية فحسب، بل يغرس أيضًا جوهر التكنولوجيا الذكية الحديثة. يتميز هيكل الكاميرا اللمبة بدقة 5 ميجابكسل بتصميم انسيابي يتميز بلوحة ألوان أنيقة، تحتضن جمالية بسيطة ولكنها متطورة. يتيح هذا التصميم الاندماج السلس في بيئات المعيشة المختلفة، مما يحقق توازنًا متناغمًا بين التصميم والتطبيق العملي

تجدر الإشارة إلى الميزة المتكاملة للكاميرا اللمبة المتمثلة في التثبيت السهل، والتي حازت على إشادة كبيرة من المراجعين. يلغي تصميم المقبس الملولب العالمي الموجود في الجزء العلوي من المصباح الحاجة إلى الأسلاك المعقدة، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء وترقية أنظمة المراقبة الذكية الخاصة بهم دون عناء عن طريق استبدال مقابس المصباح الموجودة. من حيث الأداء، تتميز كاميرا IMOU Bulb بتقنية التصوير عالي الوضوح بدقة 5 ميجابكسل، مما يوفر إمكانات رؤية ليلية استثنائية وزاوية رؤية واسعة لمراقبة أمنية شاملة على مدار الساعة. علاوة على ذلك، تتيح الخوارزميات الذكية المدمجة فيه تحديدًا دقيقًا وتتبع الأهداف المتحركة. ومن خلال اتصال Wi-Fi، يمكن للمستخدمين الوصول عن بعد إلى العرض والتسجيل في الوقت الفعلي، وبالتال إنشاء حل شامل لأمن المنزل. وفي الوقت نفسه، تعد الكاميرا اللمبة صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وتتميز بعمر افتراضي طويل، وتتماشى بسلاسة مع مبادئ التصميم الأخضر

إن حصول كاميرا IMOU Bulb على جائزة iF Design لا يمثل إنجازًا لفريق التصميم فحسب، بل يمثل أيضًا اعترافًا دوليًا بعلامة IMOU التجارية وبراعتها في تصميم المنتجات والابتكار. ستواصل IMOU التمسك بمبدأ إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم، والاستكشاف والابتكار بلا كلل في مجال تكنولوجيا المنزل الذكي.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل IMOU التركيز على الابتكار التكنولوجي، وتعميق تصميم المنتجات، وتوسيع تطوير الوظائف، والسعي المستمر لخلق تجربة معيشية أكثر راحة وأمانًا وذكاءً للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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