IMOU Bulb Camera zdobywa prestiżową nagrodę iF Design Award 2024

MONACHIUM, 12 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie w Niemczech doszło do wyczekiwanego formalnego ogłoszenia wyników prestiżowego konkursu iF Design Award (International Forum Design Award) 2024. Pionierski produkt marki IMOU - kamera typu „Bulb Camera", oparta o wyjątkową filozofię designu i stworzona z zastosowaniem inteligentnych technologii, wyróżniła się w puli niemal 11 tysięcy zgłoszeń z 72 krajów i regionów świata. Po drobiazgowej analizie przez panel wybitnych ekspertów międzynarodowych tworzących niezależne jury iF, ten innowacyjny produkt zyskał aprobatę 132 recenzentów i ostatecznie zdobył tę szanowaną nagrodę.

Konkurs iF Design Award, który powstał w 1953 r. i jest często nazywany „Oskarami świata designu" organizowany jest przez ceniony podmiot International Forum Design GmbH, który stanowi rozpoznawalny na całym świecie punkt odniesienia dla doskonałego designu. To wyróżnienie wiąże się z kompleksową oceną produktów w różnych płaszczyznach, takich jak innowacyjność, funkcjonalność, przyjazność dla użytkownika, walory estetyczne i zrównoważony rozwój, a jego celem jest uhonorowanie tych produktów, które prezentują wyjątkowe standardy w zakresie wzornictwa przemysłowego i usług.

Produkt IMOU Bulb Camera wyróżnił się wśród zażartej konkurencji, zmyślnie łącząc w jedną całość funkcje oświetlenia i monitoringu. Jego charakterystyczny design w kształcie żarówki nie tylko zachowuje dyskretną elegancję tradycyjnych żarówek, ale wnosi do niej również esencję nowoczesnej i inteligentnej technologii. Obudowa tej kamery-żarówki ma opływowy kształt o eleganckiej palecie kolorów utrzymany w minimalistycznej a zarazem wyrafinowanej estetyce. Taki design pozwala na płynną integrację z różnym otoczeniem i pozwala osiągnąć harmonijną równowagę pomiędzy wyglądem a praktycznością.

Godna uwagi jest niezwykła łatwość instalacji tego urządzenia, która spotkała się z pochwałami krytyków. Uniwersalny design gwintu na szczycie żarówki eliminuje potrzebę instalacji skomplikowanego okablowania i daje użytkownikom łatwość zakładania i aktualizowania swoich inteligentnych systemów monitoringu poprzez prostą wymianę dotychczasowych żarówek w oprawach. Jeśli chodzi o parametry działania, kamera – żarówka IMOU może pochwalić się technologią obrazu high-definition 5MP, zapewnia wyjątkową jakość obrazu w nocy i szeroki kąt widzenia do kompleksowego monitoringu przez całą dobę. Ponadto jej wbudowane algorytmy inteligentne pozwalają na precyzyjne identyfikowanie i śledzenie ruchomych obiektów. Dzięki łączności Wi-Fi użytkownicy mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do podglądu w czasie rzeczywistym jak i nagrań, co pozwala stworzyć kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo w domu. Kamera-żarówka jest także przyjazna dla środowiska, efektywna energetycznie i trwała, przez co idealnie wpasowuje się w zasady ekologicznego designu.

Otrzymanie przez kamerę – żarówkę IMOU nagrody iF Design Award nie tylko oznacza przełom dla zespołu projektowego, ale także daje międzynarodową sławę marce IMOU i jej możliwościom w zakresie designu produktów i innowacji. IMOU nadal będzie trzymał się zasady stawiania doświadczeń użytkownika na pierwszym miejscu, z niesłabnącą energią eksplorując i tworząc innowacje w dziedzinie technologii inteligentnego domu.

W przyszłości IMOU będzie nadal skupiać się na innowacjach technologicznych, przemyślanym designie produktów i rozszerzaniu funkcjonalności, wciąż starając się tworzyć coraz wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej inteligentne produkty dla konsumentów z całego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2380854/IF_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2384602/PR_IF_image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2384603/PR_IF_image_3.jpg