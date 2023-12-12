كانت Guide Sensmart حاضرًتا في معرض Big 5 Global 2023، حيث دعت إلى رقمنة عمليات التفتيش لبناء أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)

ووهان، الصين، 12 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تم عقد معرض Big 5 Global 2023، باعتباره أكبر معرض للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVACR) في الشرق الأوسط، بشكل رائع في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 دجنبر/كانون الأول. اجتذب الحدث الذي استمر أربعة أيام مصنعي وموردي وخبراء الصناعة المتميزين لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذا الحدث الصناعي معًا.

Guide Sensmart at the Big 5 Global 2023 Online thermography

عرضت شركة Guide Sensmart منتجات المراقبة عبر الإنترنت ومنتجات التصوير الحراري المحمولة وحلول التطبيقات متعددة الصناعات في هذا المعرض. لم يقتصر الأمر على تقديم كاميرات حرارية محمولة يمكن استخدامها على نطاق واسع لبناء اختبارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) واكتشاف أخطاء المعدات، ولكن يمكن لمنتجات التصوير الحراري عبر الإنترنت الخاصة بـ Guide Sensmart أيضًا إجراء مراقبة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة لتطبيقات مثل طاقة الطاقة ومراقبة السلامة وقياس درجة الحرارة الصناعية . عندما تكون هناك تغيرات غير طبيعية في درجة الحرارة، يمكنها تحديد موقع المناطق غير الطبيعية بسرعة، ودفع معلومات وصور الإنذار على الفور إلى منصة العرض والتحكم الذكية، وتمكين موظفي التفتيش من مراجعتها والتعامل معها بسرعة. ومن خلال جمع البيانات والتحقق منها على نطاق واسع، فإنه يحقق مراقبة شاملة بمعدل إنذار كاذب يومي منخفض للغاية

بالإضافة إلى ذلك، سيقام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في مركز مؤتمرات لاس فيغاس بالولايات المتحدة في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 يناير/كانون الثاني 2024. ستعرض Guide Sensmart كاميرات حرارية جديدة وحلول تطبيقات الأشعة تحت الحمراء للتصنيع الذكي والإلكترونيات الاستهلاكية والمنازل الذكية. الزوار مدعوون لتجربة السحر الاستثنائي للتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء في الجناح رقم 21844 في القاعة المركزية.

نبذة عن Guide Sensmart

Guide Sensmart هي شركة مصنعة لمنتجات التصوير الحراري المنهجية بالأشعة تحت الحمراء، مع شبكة خدمات تسويقية تغطي 70 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.guideir.com/ .

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