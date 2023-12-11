Guide Sensmart, Big 5 Global 2023'te, bina HVAC sistemlerine yönelik denetimlerin dijitalleştirilmesindeki öncü rolünü sergiledi

VUHAN, Çin, 11 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Orta Doğu'nun en büyük HVACR fuarı olan Big 5 Global 2023, 4 Aralık - 7 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük bir katılımla düzenlendi. Sektörün önemli etkinliklerinden bir olan ve dört gün süren fuar, dünyanın dört bir yanından seçkin HVAC ekipmanı üreticilerini, tedarikçileri ve sektör uzmanlarını bir araya getirdi.

Guide Sensmart at the Big 5 Global 2023 Online thermography

Guide Sensmart, fuarda çevrimiçi izleme, el tipi termal görüntüleme ürünleri ve birden fazla sektöre hitap eden uygulama çözümlerini sergiledi. Guide Sensmart etkinlikte, sunduğu HVAC testi ve ekipman arıza tespitinde yaygın olarak kullanılan el tipi termal kameraların yanı sıra, güç enerjisi, güvenlik izleme ve endüstriyel sıcaklık ölçümü gibi uygulamalar için 24 saat çevrimiçi izleme yapabilen çevrimiçi termografi ürünlerini de sergiledi. Bu ürünler, anormal sıcaklık değişikliklerinde, anormal alanları hızlı bir şekilde bulabiliyor, alarm bilgilerini ve görüntüleri anında akıllı ekran ve kontrol platformuna gönderebiliyor ve denetim personelinin bunları hızlı bir şekilde incelemesini ve ele almasını sağlıyor. Kapsamlı veri toplama ve doğrulama özellikleri sayesinde, düşük günlük yanlış alarm oranıyla kapsamlı bir izleme gerçekleştirilmesini sağlıyorlar.

Buna ek olarak, Consumer Electronics Show (CES) 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Guide Sensmart bu etkinlikte, akıllı üretim, tüketici elektroniği ve akıllı evler için yeni termal kameralar ve kızılötesi uygulama çözümlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, kızılötesi termal görüntülemenin rahatlığını merkez salondaki 21844 numaralı stantta deneyimleyebilecekler.

Guide Sensmart Hakkında,

Guide Sensmart dünya genelinde 70 ülke ve bölgeyi kapsayan pazarlama ağına sahip bir sistematik kızılötesi termal görüntüleme ürünleri üreticisidir. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.guideir.com/ adresini ziyaret edin.

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