كانت المعابد بمثابة مركز الأعمال في مصر القديم

بكين , 7 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من صحيفة تشاينا ديلي :

Ancient Egyptian temples were more than places of worship — they were the heart of society, serving as ritual centers, schools, banks and courts. Today, Chinese and Egyptian archaeologists explore these ruins, uncovering stories carved in stone and decoding the secrets of an ancient world. The echoes of this civilization still resonate, waiting for you to unlock them! The Arabic version of the China Daily documentary is now live!

قبل آلاف السنين في مصر القديمة، لم تكن المعابد مجرد صروح لتقديس الآلهة، بل كانت أيضًا انعكاسا للمجتمع في ذلك الوقت: فقد كانت مركزًا للطقوس الدينية، بالإضافة إلى كونها مدرسة، ومصرفًا قديمًا، ومحكمة مؤقتة. على ضفاف نهر النيل، الأعمدة الحجرية الضخمة التي لا تزال قائمة حتى الآن لم تدعم المباني فقط، بل هي مجد الحضارة المصرية القديمة. واليوم، يعود الفريق الأثري المشترك المصري-الصيني إلى المواقع الأثرية مرة أخرى، لاستكشاف التاريخ المنقوش على الصخور، وفك رموز المجتمع القديم. إن إلهام حضارة مصر القديمة لا يزال يتردد في الأذهان، في انتظار أن تكتشفه معنا!

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=tCB-GW_Ddig