كانت المعابد بمثابة مركز الأعمال في مصر القديم
صدر عنChina Daily
07 ديسمبر, 2025, 11:15 AST
بكين , 7 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من صحيفة تشاينا ديلي :
قبل آلاف السنين في مصر القديمة، لم تكن المعابد مجرد صروح لتقديس الآلهة، بل كانت أيضًا انعكاسا للمجتمع في ذلك الوقت: فقد كانت مركزًا للطقوس الدينية، بالإضافة إلى كونها مدرسة، ومصرفًا قديمًا، ومحكمة مؤقتة. على ضفاف نهر النيل، الأعمدة الحجرية الضخمة التي لا تزال قائمة حتى الآن لم تدعم المباني فقط، بل هي مجد الحضارة المصرية القديمة. واليوم، يعود الفريق الأثري المشترك المصري-الصيني إلى المواقع الأثرية مرة أخرى، لاستكشاف التاريخ المنقوش على الصخور، وفك رموز المجتمع القديم. إن إلهام حضارة مصر القديمة لا يزال يتردد في الأذهان، في انتظار أن تكتشفه معنا!
