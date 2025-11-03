سحر بكين الخالد يصل إلى العالم

بكين، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- إن حملة الترويج في الخارج لعام 2025 للمسلسل التلفزيوني Charming Beijing هي مبادرة للتبادل الثقافي أُطلقت بشكلٍ مشترك بين مكتب المعلومات التابع لحكومة بلدية بكين وصحيفة China Daily . ومنذ انطلاقه في عام 2019، دعا البرنامج فِرق إنتاج تلفزيونية من 15 دولة، من بينها لاوس، وتايلاند، وروسيا، وكازاخستان، للتصوير في مدينة بكين. وعلى مدى السنوات الماضية، تم بثّ المسلسل التلفزيوني Charming Beijing على شبكات تلفزيونية رئيسية في أكثر من عشر دول، حيث حظي بإشادة واسعة واستجابات إيجابية من الجماهير الدولية.

The 2025 Charming Beijing TV series overseas promotion event was successfully held in Beijing from Oct 19 to Oct 24.

في هذا العام، دُعيت قناة TV BRICS الروسية وقناة Almaty TV الكازاخية لإنتاج حلقة خاصة مشتركة تُركّز على إنجازات بكين في التنمية عالية الجودة في العصر الجديد. وخلال فترة إقامتهم، زارت فِرق التصوير عددًا من المعالم الشهيرة في العاصمة، بما في ذلك معبد السماء، ومتحف Beijing Planning Exhibition Hall ، وجسر ماركو بولو، ومتنزه شوقانغ، ومتنزه علوم الحياة في تشونغقوانتسون، ومنطقة معبد لونغفو. لقد اكتسب المشاركون فهمًا عميقًا لتقدّم مدينة بكين في مجالات النمو الاقتصادي، والابتكار التكنولوجي، والحفاظ على التراث الثقافي، والتنمية البيئية.

في ظُهر يوم 24 أكتوبر، تم عقد فعالية "بكين الساحرة، نتشاركها مع العالم" للترويج في الخارج ومشاركة حدث المسلسل التلفزيوني Charming Beijing بنجاح في مركز لونغفو الثقافي في بكين.

خلال جلسة المشاركة، تم عرض مقاطع من كواليس تصوير المسلسل التلفزيوني Charming Beijing ، لتسليط الضوء على التعاون المثمر بين فِرق الإنتاج الصينية والدولية. كما شارك صحفيون من قناة TV BRICS ، وقناة Almaty TV ، وهيئة إذاعة وتلفزيون بكين، وصحيفة Beijing Daily تجاربهم الميدانية وانطباعاتهم الشخصية عن بكين.

قالت Tatiana Urzhumtseva ، مديرة المركز الثقافي الروسي في بكين، إن بكين مدينة عريقة يزيد عمرها عن 3,000 عام، وحاضرة عالمية حديثة. إنها مثالٌ بارزٌ على كيفية التوفيق بانسجام بين الإرث الثقافي الغني والتنمية الحضرية الديناميكية.

ووفقًا للمُنظمين، سيُواصل المسلسل التلفزيوني Charming Beijing نقل القصص المُلهِمة عن بكين والصين إلى الجماهير حول العالم. وفي المستقبل، ستتم دعوة المزيد من فِرق الإنتاج الدولية لاستكشاف المدينة وتجربة دفء وانفتاح سكانها، وتقديم السحر الفريد لبكين إلى العالم — المدينة التي تتعايش فيها عراقة الماضي مع حيوية الحاضر في تناغم تام.

