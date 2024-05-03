كانون الشرق الأوسط تبدأ جولة ترويجية خليجية قبل معرض دروبا 2024

• كانون ستعرض حلولاً للطباعة التجارية والاتصالات الترويجية والنشر وطباعة ملصقات التعبئة والتغليف وغير ذلك الكثير

• "دروبا"، أكبر معرض تجاري في العالم للطباعة والتغليف والقطاعات ذات الصلة، من المقرر عقده في الفترة من 28 مايو إلى 7 يونيو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت كانون الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال حلول الطباعة والتصوير، عن إطلاق جولة ترويجية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قبل انطلاق معرض دروبا، وذلك لإتاحة الفرصة للعملاء في منطقة الخليج للتعرف والاطلاع الحصري على التقنيات والحلول الرائدة التي ستعرضها كانون خلال مشاركتها في معرض دروبا 2024 القادم في دوسلدورف في ألمانيا.

ومن المقرر أن يعقد دروبا، وهو أكبر معرض تجاري في العالم للطباعة والتغليف والقطاعات ذات الصلة، في الفترة من 28 مايو إلى 7 يونيو 2024. ويقام هذا الحدث، الذي بدأ في عام 1951، كل أربع سنوات ويعمل كمنصة عالمية للاعبين في القطاع لتقديم منتجاتهم وحلولهم وخدماتهم المتعلقة بالطباعة والتغليف والفنون الرسومية.

سيتم عقد هذه الجولات الترويجية في مواقع متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الخُبر (6 مايو)، والرياض (8 مايو)، وجدة (15 مايو). وستتعاون كانون أيضاً مع الشركاء لاستضافة فعاليات في عُمان (29 أبريل)، والكويت (8 مايو)، والأردن (15 مايو)، ولبنان (16 مايو)، وفعالية عبر الإنترنت للعراق (20 مايو). وقد تم بالفعل عقد جولتين ناجحتين للغاية في قطر ودبي.

وباعتبار كانون شركة رائدة عالمياً في قطاع الطباعة والتصوير، فإن مشاركتها في معرض دروبا يعد أمراً مرتقباً للغاية. ومن المتوقع أن تعرض الشركة حلولاً ثورية للطباعة التجارية والاتصالات الترويجية والنشر وطباعة ملصقات التعبئة والتغليف، وغيرها من الابتكارات الأخرى. وبعيداً عن التكنولوجيا، ستشارك كانون الآراء ووجهات النظر التي توفر للعملاء قيمة تجارية حقيقية وملموسة.

وتعليقاً على ذلك، قال أيمن علي، مدير التسويق الأول لدى شركة كانون الشرق الأوسط: "نهدف من خلال تنظيم هذه الفعاليات قبل انطلاق معرض دروبا، إلى تمكين عملائنا بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم في معرض دروبا. نحن ملتزمون بتقديم أفضل قيمة ودعم لعملائنا، وتعد هذه الفعاليات دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، حيث نود أن نلهم عملاءنا لتبني مستقبل الطباعة والتصوير واكتشاف كيف يمكن لحلول كانون المبتكرة أن تسهم في تحويل أعمالهم ومساعدتهم على تحقيق النجاح في العصر الرقمي".

سيستفيد المشاركون في الفعاليات التي تنظمها كانون قبل انطلاق معرض دروبا من العديد من المزايا الرئيسية، منها اكتساب فهم أعمق للتكنولوجيا المعروضة قبل المعرض، والحصول على دليل قيم وقائمة مرجعية للتقييم الذاتي، والتعرف على الإمكانات الحقيقية وفهم تكنولوجيا الطباعة الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم، وضمان الإعداد الكامل للاستفادة والتنقل بنجاح في معرض دروبا.

وتؤكد كانون الشرق الأوسط مجدداً التزامها بكونها شريكاً موثوقاً ومحفزاً للنمو في قطاع الطباعة والتصوير. وبينما نتطلع إلى معرض دروبا 2024 وما بعده، تستعد كانون لتشكيل ملامح مستقبل القطاع، وتمكين العملاء بحلول ورؤى مبتكرة لمساعدتهم على النجاح في العصر الرقمي.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.canon-me.com

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