كانون الشرق الأوسط وتركيا ترسم مسارها لعام 2025 بتركيزٍ على تعزيز القيمة والابتكار والنمو الإقليمي في حفل إطلاقها السنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أقامت كانون الشرق الأوسط وتركيا مؤخراً حفل إطلاقها السنوي، والذي حددت فيه مساراً ديناميكياً للعام 2025 يرتكز إلى الإنجازات المتميزة التي حققتها الشركة في العام السابق.

وأقيمت الفعالية في فندق جميرا بيتش في دبي يوم 13 يناير، وجمعت فريق الإدارة العليا وموظفي شركة كانون الشرق الأوسط وتركيا لترسيخ الرؤية الاستراتيجية للشركة للعام الجديد، مع التأكيد على التزامها بقيم الابتكار، ومواصلة تحقيق القيمة والنمو إقليمياً في سوق سريعة التطور.

Canon Middle East and Turkey 2025 Annual Kick Off

وخلال الفعّالية، ألقى يوشي إيشيزوكا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كلمة شدّد فيها على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا باعتبارها سوق نمو رئيسية للشركة. وتضمنت الفعاليات كلمات مهمة أخرى لعدد من الإداريين البارزين، من بينهم بيتر ساك، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المناطق النامية في شركة كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وفينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير الإداري لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا، والذين قدموا رؤى قيّمة حول واقع السوق مع تأكيد التزام كانون بتقديم قيمة استثنائية لعملائها.

كما حصلت كانون الشرق الأوسط وتركيا على جائزة "الرئيس" للعام الثالث على التوالي، تقديراً لالتزام فريقها بضمان تميز أعمال الشركة ونموها، وتسجيلها مستويات عالية على صعيد مشاركة وتجارب الموظفين عبر جميع الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الإمارات، والسعودية، وقطر، وتركيا.

واستعرض فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران رؤيته حول سبل الاستفادة من الفرص المتاحة في عام 2025، مؤكداً على أهمية التركيز على مفهوم "عميل الغد" الذي يهدف إلى فهم الاحتياجات المتغيرة للعملاء والتكيف معها في ظلّ التحول الرقمي المتزايد عالمياً. كما أشار إلى الركائز الأساسية الثلاث الأخرى التي تشكّل استراتيجية الشركة للعام الحالي، وهي: "موظف الغد"، والتي تسعى إلى صقل مهارات وقدرات الموظفين وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل من خلال فرص التعلم والتدريب؛ وركيزة "شريك الغد" التي تركز على تعزيز الشراكات على الصعيدين الإقليمي والقطري لدعم وتعزيز قدرات الشركاء؛ بالإضافة إلى ركيزة "عقلية الغد" التي تدعم مفهوم "هدفنا" (Our Purpose)، والذي يركز بدوره على تعزيز النمو الداخلي وتعميم النجاح على شركاء كانون في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال هاريهاران: "يحمل عام 2025 العديد من الفرص الواعدة لشركة كانون في الشرق الأوسط وتركيا، ولا سيما مع دخول المنطقة مرحلة من النمو والانتعاش الاقتصادي. وباعتبارنا شركة رائدة عالمياً في مجال التصوير، فإننا ملتزمون بتمكين عملائنا وحفز النمو من خلال التركيز على خلق القيمة ودفع عجلة الابتكار. كما نحرص على تعزيز نهجنا المرتكز على العملاء، وتمكين فريق عملنا، ومواكبة الاحتياجات والتوجهات الفريدة للمنطقة".

تتوقع شركة كانون الشرق الأوسط وتركيا نمواً بنسبة 10% في قطاعي المستهلكين والشركات في عام 2025، مدعوماً بنمو متوقع بنسبة 1.9% في الشرق الأوسط و4% في تركيا هذا العام. ويتعزز هذا التوجه الإيجابي باستثمار كانون المستمر في البحث والتطوير، والذي يتجاوز 8% من مبيعاتها العالمية، وهو ما يضمن بقاء الشركة في طليعة التطورات التكنولوجية، مع مواصلة تقديم حلول تصوير مبتكرة للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء.

وتعتزم كانون اغتنام الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا خلال العام الجديد من خلال التوسع في أسواق جديدة، وتطوير منتجات مبتكرة، واستهداف شرائح العملاء الناشئة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز نموها باعتماد نهج يركز على الابتكار ومشاركة العملاء وتمكين الموظفين.

وشهد حفل الإطلاق السنوي نشاطاً لبناء الفريق يهدف إلى تشجيع تعاون ووحدة فريق عمل كانون الشرق الأوسط وتركيا، مما يسهم في تعزيز التماسك بين موظفي الشركة ويوحد جهودهم نحو بلوغ أهدافهم المشتركة. واختُتمت الفعالية بحفل عشاء فاخر وتوزيع جوائز على الموظفين المتميزين في فئات مختلفة تقديراً لمساهماتهم في نجاح كانون المستمر.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2605564/Canon_Middle_East.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2267778/5131462/Canon_Logo.jpg