كانون تحتفي بنجاح طابعتها المتفردة Canon varioPRINT 6000 TITAN بإصدار نماذج محدثة منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كانون أنها باعت أكثر من 1000 طابعة من سلسلة Canon varioPRINT 6000 TITAN عبر جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ إطلاقها عام 2017 لتحقق بذلك مكانة رائدة في سوق الطابعات أحادية اللون عالية الإنتاجية. وبناءً على هذا النجاح، أطلقت Canon تحديثاتٍ للسلسلة بما في ذلك واجهة مستخدم مطورة لجميع الطرازات، والحبر الشمعي الصلب، وتقنية Print Guard لزيادة متانة طباعة مستندات المعاملات.



تستهدف السلسلة بيئات العمل التي تستهلك المطبوعات بكمياتٍ كبيرة، حيث يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 10 ملايين نسخة مطبوعة شهرياً مقاس A4 بالمستويات المعهودة من الموثوقية والإنتاجية وجودة الطباعة. وتتوفر هذه السلسلة في ثلاثة إصدارات - القياسي، وTPxp، وMICR - لتلبية احتياجات جميع بيئات العمل من المطبوعات أحادية اللون. وتخدم هذه الطابعات قطاعات العملاء المختلفة مثل الطباعة التجارية العامة، وطباعة الكتب، وطباعة الكتيبات الإرشادية والمنشورات الداخلية، ومستندات المعاملات، والطباعة الأمنية.و تتوفر الإصدارات الثلاثة (القياسية وTPxP وMICR) بخيارات مختلفة للسرعة مع إمكانية إضافة ترقيات مؤقتة أو دائمة للسرعة ومجموعة متنوعة من وحدات إدخال الورق والإخراج النهائي. وسيتم عرض سلسلة Canon varioPRINT 6000 TITAN في معرض "دروبا 2024" ضمن جناح شركة كانون في القاعة 8a.

تلبّي تطلعات العملاء

تم تحسين الإصدارات الثلاثة - القياسي وTPxp وMICR - لتناسب جميع بيئات الطباعة التجارية والداخلية والأمنية والمعاملات، حيث يمكن للمستخدمين إنتاج مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطبوعات حسب الطلب مثل الكتب والكتيبات الإرشادية ومستندات المعاملات، والبريد المباشر والمستندات المالية، بالإضافة إلى المطبوعات الخفيفة مثل المنشورات الطبية/التجميلية المرفقة مع الأدوية.

وتم تصميم خيارات السرعة للإصدار TPxp (طباعة المعاملات التي تحتاج أداءً عالي المستوى) خصيصاً لتناسب إنتاج مستندات المعاملات والبريد المباشر. ويوفر حبر TPxp الصلب الجديد، إلى جانب تقنية Print Guard الاختيارية، قوةً وتماسكاً أكبر لزيادة متانة المطبوعات؛ وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جودة طباعة مثالية في البيئات التي تتطلب معدات عالية الأداء للإخراج النهائي.

سهولة الاستخدام

تستخدم سلسلة VarioPRINT 6000 TITAN الآن إصدار Mark 10 الحديث لخادم PRISMAsync، الخادم المتطور لشركة كانون المدمج في الطابعة، والذي يتولى معالجة المهام ومراقبة وظائف الطابعة والتحكم بها. ويقدم PRISMAsync ما يصل إلى ثماني ساعات من تخطيط وجدولة عمليات الإنتاج لجعل سير العمل فعالاً وسلساً قدر الإمكان. ويقوم الخادم كذلك بإصدار التنبيهات عند الحاجة لمساعدة مشغلي الطابعة على إدارة العمليات بالطريقة المثلى، كما يتيح المراقبة والتحكم عن بعد بضغطة واحدة أو عدة ضغطات باستخدام PRISMAremote Manager.

ولضمان المزيد من التميز وراحة المستخدم، يتم الآن تشغيل واجهة مستخدم خادم PRISMAsync عبر لوحة وسائط مدمجة أكثر سلاسة مع شاشة كبيرة مقاس 21.5 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس.

تقنيات متطورة

تتوفر سلسلة طابعات VarioPRINT 6000 TITAN بسرعات مؤقتة ودائمة تبلغ 182 صورة في الدقيقة، و221 صورة في الدقيقة، و272 صورة في الدقيقة، بالإضافة إلى 328 صورة في الدقيقة، وذلك لتلبية كميات الطباعة المتغيرة بما يناسب جميع العاملين في هذا المجال. ومن خلال واجهة DFD الخاصة بهذه السلسلة، يمكن ربط varioPRINT TITAN بمجموعة واسعة من المعدات القياسية وعالية الأداء لتنفيذ عمليات الإخراج النهائي. كما تتيح مجموعة الوسائط المرنة الاختيارية للمستخدمين إمكانية الطباعة على ورق خفيف الوزن للغاية (45 جم/م2).

عمليات طباعة استثنائية تكاد تكون خالية من الانبعاثات

تتميز سلسلة طابعات varioPRINT 6000 TITAN بكفاءتها في استهلاك الطاقة وإنتاجيتها العالية التي تصل إلى 10 ملايين نسخة مطبوعة شهرياً بحجم A4. وتوفر هذه السلسلة مطبوعات استثنائية عالية الجودة خلال وقتٍ قصير نسبياً عند إنتاج المطبوعات بكميات كبيرة. وبفضل تقنية Gemini، تجمع الطابعة أحادية اللون بين طباعة الأوفسيت ذات التمريرة الواحدة على الوجهين، والاستهلاك المنخفض للطاقة والحبر، والمستويات المنخفضة من الضوضاء والانبعاثات.

وتدعم سلسلة varioPRINT 6000 TITAN متطلبات الاقتصاد الدائري مع إعلائها لمعايير الاستدامة، حيث تم تصميمها لتدوم طويلاً باستخدام مكونات يمكن إعادة استخدامها من خلال برنامج كانون لإعادة الشراء المتوفر في أوروبا. وتم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في هذه الطابعات عبر تبني تقنية الصهر المتزامن للحبر، ودرجات الحرارة المنخفضة للصهر، وانبعاثات الحرارة المنخفضة.

تجربة متفردة

تعد L'imprimerie Corlet من الشركات الرائدة في طباعة الكتب منذ ما يزيد على 60 عاماً، وهي ثالث أكبر مطبعة للكتب في فرنسا. وقال جان لوك كورليه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Corlet: "ارتأينا ضم طابعة varioPRINT 6000 TITAN إلى القسم الرقمي في المجموعة كونها تواكب متطلبات الإنتاج المتنوعة والمتطورة لدينا. ونحن نؤمن بأن TITAN هي الطابعة الأكثر كفاءة وموثوقية بين أقرانها في عالم إنتاج المطبوعات أحادية اللون على الوجهين".

وكانت طابعة varioPRINT 6270 TITAN أيضاً محط اختيار Universitas، وهي شركة طباعة رقمية مستدامة في بلجيكا تدعم شريحة متنوعة من العملاء في قطاعات التعليم والنشر والتدريب بالإضافة إلى سوق العمل مع الشركات. واعتمدت الشركة طابعات varioPRINT 6270 TITAN لتوفير المزيد من مهام الطباعة أحادية اللون بالأطوال القصيرة والمتوسطة لنقل عملائها من عالم طباعة الأوفست إلى الطباعة الرقمية.

وبهذا الصدد، قال توم فان أوفلين، مالك شركة Universita: "استثمرنا في شراء طابعة varioPRINT 6270 TITAN بسبب مواصفاتها الرائعة، وتحديداً لناحية مدة التشغيل ومسار الورق والقدرة على الطباعة على ورق بوزن 45 جراماً للمتر المربع، ودقة الطباعة الأمامية/الخلفية، وطباعة الأوفيست - وجودة الطباعة والمرونة التشغيلية وسهولة الاستخدام لفترات قصيرة؛ بالإضافة أيضاً إلى مزايا الاستدامة مثل كفاءة استهلاك الطاقة، وانخفاض نفايات مسحوق الحبر، وقلة انبعاثات الأوزون أو انعدامها، الأمر الذي يجعل هذه الطابعة أمراً جوهرياً في عملنا".

تعليقاً على ذلك، قال أيمن علي، المدير التنفيذي للتسويق، قطاع الأعمال، كانون الشرق الأوسط: "يمتد التزام كانون المستمر بالابتكار إلى جميع فئات الطباعة الإنتاجية، ولا سيما طباعة المستندات أحادية اللون التي تعتبر أمراً حيوياً في عالم المطبوعات مع تنامي عملية إنتاج الكتب الرقمية على المدى القصير واستخدامها في تطبيقات مثل البريد المباشر. ومن خلال مواصفاتها المتميزة على صعيد الموثوقية والجودة وكفاءة استهلاك الطاقة، اكتسبت الطابعة أحادية اللون من سلسلة VarioPRINT 6000 TITAN ثقة غالبية موفري خدمات الطباعة الذين يستثمرون في المطابع التي يزيد إنتاجها على 200 صفحة في الدقيقة، وحققت حصة سوقية رائدة في هذا القطاع منذ طرحها. وتعتبر طابعاتVarioPRINT 6000 TITAN أحادية اللون الخيار الأمثل لعمليات الطباعة ضخمة الإنتاج مثل الطباعة التجارية، أو الكتب، أو التعليمية، أو المعاملات، أو الطباعة الأمنية؛ مع توفيرها مستويات عالية من الجودة والإنتاجية في كل مرة".

لمزيد من المعلومات حول سلسلة varioPRINT 6000 TITAN، يجرى زيارة: https://en.canon-me.com/business/products/production-printers/digital-presses/varioprint-6000-titan/

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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