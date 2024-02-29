كانون تحصل على التصنيف A من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)

دبي، الإمارات العربية المتحدة

29 فبراير / شباط 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة كانون اليوم حصولها على التصنيف A من "مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون" (CDP)1، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وذلك تقديراً لشفافيتها وريادتها في مجال مكافحة التغير المناخي

يعنى "مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون" بتقييم الجهود التي تبذلها الشركات الكبرى والحكومات المحلية حول العالم لمعالجة القضايا البيئية. وتستند المنظمة في تقييماتها إلى المعلومات التي تفصح عنها الشركات رداً على الأسئلة الموجهة إليها ضمن استبيانات متعلقة بمواضيع مثل التغير المناخي وإدارة الموارد المائية. وازداد عدد المجموعات المستهدفة بتلك الاستبيانات عاماً تلو الآخر، حيث أفصحت ما يزيد على 24,000 مؤسسة عن المعلومات المطلوبة منها في استبيان عام 2023. وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها كانون على التصنيف A في فئة التغير المناخي، حيث سبق لها الحصول على التصنيف ذاته في عامي 2016 و2020.

تسعى كانون في إطار فلسفتها المؤسسية "كيوسي" (Kyosei) إلى خلق مجتمعات تحقق التوازن المطلوب بين إثراء نمط الحياة وحماية البيئة، وتدعم مساعي الحفاظ على البيئة في المجالات الرئيسية الأربعة "التغير المناخي" و"كفاءة الموارد" و"المواد الكيميائية" و"التنوع البيولوجي". وفي إطار سعيها لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع معايير مبادرة الأهداف المستندة على العلم (SBTi)2، تهدف كانون إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين 1 و32 بنسبة 42%، وخفض انبعاثات النطاق 3 3 (الفئتين 1 و11)3 بنسبة 25% حتى عام 2030 بالمقارنة مع سنة الأساس 2022.

ووضعت كانون لنفسها هدفاً بتحقيق نسبة تحسن قدرها 3% سنوياً في مؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدورة حياة كل وحدة منتج اعتباراً من عام 2008، وقد حققت حتى الآن تحسناً بنسبة 44.4%4 بمعدل سنوي متوسط قدره 3.95% 4(من عام 2008 إلى عام 2023). علاوة على ذلك، ستسعى الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري لدورة حياة كل وحدة منتج (النطاق 1-3) بحلول عام 2050 من خلال أنشطة مختلفة مثل استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة في مواقع الإنتاج، واتباع الممارسات الأكثر تقدماً في مجال إعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات.

ستواصل كانون العمل على إجراء العديد من التحسينات التكنولوجية وتعزيز الكفاءة الإدارية للمساعدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء المجتمع.

الحواشي:

1 تأسست في عام 2000 كمنظمة دولية غير ربحية تمتلك نظاماً للكشف عن المعلومات البيئية التي تقدمها الشركات والحكومات المحلية.

2 يرمز SBTi إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، وهي مبادرة دولية لتشجيع الشركات على وضع أهداف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على أساس علم المناخ. ويشترك في تشغيلها أربع منظمات هي: الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومعهد الموارد العالمية (WRI) والصندوق العالمي للطبيعة (WWF) مشروع الكشف عن الكربون (CDP). وقد تمت الموافقة على أهداف كانون لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قبل SBTi في عام 2023.

3 النطاق 1: الانبعاثات المباشرة (غاز المدينة، غاز البترول المسال، النفط الخفيف، الكيروسين، الغازات الدفيئة غير المرتبطة بالطاقة، وما إلى ذلك)

النطاق 2: الانبعاثات غير المباشرة (الناتجة عن استخدام الكهرباء والبخار وما إلى ذلك)

النطاق 3: انبعاثات سلسلة التوريد

الفئة 1: السلع والخدمات المشتراة؛ الفئة 11: استخدام المنتجات المباعة

4 الأرقام الأولية كما في 31 يناير 2024

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2267778/4454203/Canon_Logo.jpg