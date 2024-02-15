كانون تستعرض حلول فيديو سلسة لتعزيز التصوير الاحترافي في معرض أوروبا للأنظمة المتكاملة 2024

- تجربة مستخدم محسّنة: تتضمن حلول أنظمة الصوت والفيديو المتطورة من كانون مجموعة رائعة من كاميرات PTZ، وباقةٍ متنوعة من وحدات التحكم، وكاميرات الفيديو ذات المستشعرات الكبيرة، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وميزات التتبع التلقائي المتقدمة، وأنظمة التركيز البؤري التلقائي الفريدة، مما يضمن تجربة سلسة لجميع المستخدمين أيا كانت مستويات خبراتهم.

- عقد شراكات إستراتيجية تسلط الضوء على التكامل السلس مع حلول الطرف الثالث.

- يمكن للعملاء الإقليميين في الشرق الأوسط الإطلاع على الحلول المخصصة لحفز المناقشات التجارية والاستعداد للتكيّف مع الأسواق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ --

جذبت شركة كانون أنظار ممثلي الشركات العالمية عبر مجموعةٍ متنوعة من منتجات وحلول التصوير الاستثنائية خلال معرض أوروبا للأنظمة المتكاملة (ISE) 2024، أكبر معرض عالمي لأنظمة الصوت والفيديو، والذي أقيم في فيرا- برشلونة بإسبانيا في وقت سابقٍ من هذا الشهر.

وأظهرت كانون مدى سهولة استخدام وتطبيق حلول أنظمة الصوت والفيديو الخاصة بها عبر البيئات التعليمية، وبيئات إنتاج الأعمال الافتراضية وفعاليات الشركات، مثل مؤتمرات الفيديو والندوات والاستوديوهات الداخلية، وذلك بفضل مجموعةٍ رائعة من كاميرات PTZ، وباقةٍ من وحدات التحكم، وكاميرات الفيديو ذات المستشعرات الكبيرة، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وكاميرات EOS R.

وفي هذا الإطار، قال بينوج ناير، مدير إدارة التسويق في وحدة أعمال العملاء في كانون الشرق الأوسط وتركيا: "تجسّد عودة كانون إلى معرض أوروبا للأنظمة المتكاملة (ISE) 2024 لحظةً مفصلية بالنسبة لنا، حيث استعرضنا أحدث تقنياتنا المتطورة في عالم التصوير الاحترافي بما يؤكد التزامنا الراسخ بتلبية الاحتياجات الديناميكية لعملائنا الإقليميين، وسعينا الدائم لتزويدهم بتجارب غنية مع أحدث ابتكاراتنا. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية السلاسة والدقة لأي جهاز في عصرنا الرقمي الراهن، تمتاز حلولنا بواجهاتٍ سهلة الاستخدام ومنظومة عمل متكاملة ومرنة لدعم المؤسسات التعليمية والأمنية والشركات على اختلافها. وفي الوقت الذي تواصل فيه كانون الابتكار وتوسيع نطاق عروضها، نسعى كذلك إلى تمكين وتسهيل الحوارات الموسعة حول أحدث توجهات القطاع وإتاحة فرص التواصل اللازمة لضمان نجاح تلك المناقشات".

كاميرات متعددة للشركات

عرضت كانون حلولاً متميزة تؤمن سلاسة العمل أثناء البث المباشر لضمان جودة الصوت والفيديو في تصوير فعالياتٍ متنوعة مثل الخطابات. ومن خلال العمل مع أنظمةٍ مثل multiCAM وSkaarhoj، عرضت كانون آليتين لتطبيق وضعية استخدام كاميرات متعددة للمبتدئين والمحترفين، وسلطت الضوء على سهولة استخدام كاميراتها ومرونة التعامل معها.

التعليم باستخدام الواقع الافتراضي

بالشراكة مع Canon Medical، أوضحت كانون كيف يمكن لحلول الواقع الافتراضي أن تدعم التعليم عبر الإنترنت. وتم استخدام كاميرا EOS R5 C وعدسة Dual Fisheye ضمن الفصل الدراسي لإنشاء محتوى غني ومفيد للتدريب الطبي.

الإنتاج الافتراضي

بالنظر إلى تقنيات شركات Brainstorm وAlfalite، جمعت كانون مزيجاً من تقنيات التصوير الخاصة بها - باستخدام كل من الشاشة الخضراء وجدران إضاءة LED كخلفية افتراضية - لإظهار إمكانية استخدام الكاميرات ذات المستوى المبتدئ والكاميرات المتطورة لسيناريوهات الإنتاج الافتراضية القابلة للتطوير.

كاميرات PTZ

ابتكرت كانون باقةً من كاميرات PTZ لإيضاح فعالية دعم تقنياتها لأنظمة الصوت والفيديو من خلال نظام التركيز البؤري التلقائي الذكي الخاص بها الذي يشمل مجموعة واسعة من المنتجات، وخاصةً في مجالات التعليم العالي وبيئات الشركات لتحسين مساحات العمل المشتركة.

وتقدم كانون أفضل قدرات التركيز البؤري عبر مجموعة PTZ، حيث تقوم هذه الكاميرات - من خلال استخدامها تقنية التعلم العميق والتركيز البؤري التلقائي لمستشعر CMOS الثنائي البكسل- بتسهيل إمكانات التصوير الفوتوغرافي والفيديو. بالإضافة إلى أنظمة التركيز التلقائي الهجين القوية التي تعمل بشكل جيد حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة مما يوفر حلاً سهل الاستخدام. وبالتعاون مع شركتي الصوت Sennheiser وShure، أوضحت كانون كيف تعمل مجموعة كاميرات PTZ بسلاسة جنباً إلى جنب مع نظام الصوت الحالي للحصول على بيئة اجتماعات ملائمة يمكن تشغيل الكاميرا فيها تلقائياً.

ومع زيادة الحاجة إلى المرونة داخل بيئات التعليم العالي عندما يتعلق الأمر بالتواصل بين المحاضرين وطلابهم، قدمت كانون أيضاً تطبيق التتبع التلقائي الخاص بها، فبمجرد دمج الكاميرا مع تطبيق Canon Auto Tracking، يمكن لكاميرات PTZ تتبع مقدمي العروض تلقائياً أثناء المحاضرات الجامعية أو ما شابه ذلك، مما يعني عدم وجود حاجة لشخص بجانب الكاميرا.

التصوير الآلي

مع تزايد حاجة العاملين في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة عبر الإنترنت لالتقاط صور عالية الجودة للمنتجات داخل أماكن عملهم، عقدت كانون شراكةً مع OrbitVu لتسليط الضوء على سهولة عمل نظام التصوير الفوتوغرافي الخاص بها وكيف يمكن له أن يبسط إنتاج الصور والفيديوهات.

بذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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