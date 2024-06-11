كانون تطرح كاميرا EOS C400 السينمائية مع حامل RF وعدسة Cine Servo الجديدة كلياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت كانون الشرق الأوسط عن إطلاق كاميرا EOS C400 الجديدة المزودة بحامل RF، إلى جانب عدسة CN7x17 KAS T المصممة لرفع مستوى الإنتاجات الضخمة إلى آفاق جديدة.

تعدّ كاميرا EOS C400 حلاً شاملاً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، حيث تتميز باستخداماتها المتعددة التي تناسب جميع الإنتاجات، بدءاً من الأفلام المستقلة والأفلام الوثائقية وصولًا إلى البث المباشر والافتراضي وحتى الأخبار الإلكترونية.

تفتح هذه الكاميرا آفاقاً جديدة في عالم كاميرات كانون وخاصةً ضمن منظومة EOS R؛ فهي أول كاميرا سينمائية عالية الدقة مزودة بحامل RF من نظام EOS، مما يجعلها علامة فارقة في تاريخ منتجات الشركة. وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبياً، تتمتع كاميرا EOS C400 بقدرات هائلة وتصميم مبتكر؛ حيث تضم ميزات ومواصفات متقدمة عادةً ما توجد في الكاميرات الأكبر حجماً، وذلك ضمن تصميمٍ على شكل صندوق انسيابي جوهره سهولة الاستخدام والتشغيل دون المساومة على القدرات. وعلاوةً على ذلك، تتميز هذه الكاميرا بخيارات توصيل مدمجة مثل مخرج genlock ومدخل استرداد وطرف توصيل عدسة مكون من 12 سناً، مما يدعم جميع أنواع إنتاجات البث المباشر متعددة الكاميرات.

مستشعر الإضاءة الخلفية BSI ومعدل حساسية ISO ثلاثي

تم تزويد كاميرا EOS C400 بمستشعر CMOS مكدس كامل الإطار بدقة 6K وهو مزود بإضاءة خلفية و16 درجة توقف للنطاق الديناميكي؛ مما يوفر كفاءة استثنائية لالتقاط الضوء وقراءة أسرع للمعلومات، ويضمن جودة صورة رائعة حتى في أكثر ظروف الإضاءة تعقيداً.

توفر هذه الكاميرا معدل حساسية ISO ثلاثي القاعدة، وهي تقنية رائدة من كانون مصممة لتحقيق الأداء الأمثل في ظروف الإضاءة المنخفضة لتقديم أفضل النتائج البصرية. وتتيح هذه التقنية ثلاث معدلات حساسية أساسية عند: 800 و3200 و12800 في حال التصوير باستخدام Canon Log 2 أو 3، مما يتيح للمستخدمين مرونةً أكبر عند التصوير في مختلف ظروف الإضاءة الصعبة. ويسهّل وضع التبديل التلقائي للإضاءة عملية التصوير بشكل كبير، حيث يقوم باكتشاف الإضاءة المحيطة وضبط مستوى ISO الأساسي تلقائياً مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام وتوفير صور عالية الجودة.

حامل RF

تدعم كاميرا EOS C400 تقنية حامل RF من كانون، مما يجعلها تتكامل بسلاسة مع مجموعة واسعة من عدسات RF الثابتة، وعدسات التكبير/التصغير، والعدسات الهجينة، وعدسات السينما، وعدسات الواقع الافتراضي. ولمزيد من المرونة دون الحاجة إلى ملحقات خارجية، تدعم الكاميرا أيضاً استخدام مجموعة متنوعة من مهايئات الحوامل EF-EOS R من كانون، بالإضافة إلى مهايئ الحامل PL-RF الجديد. علاوةً على ذلك، تتمتع الكاميرا بإمكانات بيانات تعريفية تفصيلية محسنة وخيارات اتصال واسعة، مما يسهّل التقاط البيانات في الوقت الفعلي إطاراً بإطار، ويعزز سير عمل المؤثرات البصرية (VFX) وإنتاجات الواقع الافتراضي.

التركيز البؤري التلقائي II لمستشعر CMOS ثنائي البكسل

توفر كانون نظام التركيز البؤري التلقائي II لمستشعر CMOS ثنائي البكسل الجديد لنظام EOS السينمائي الخاص بها، مما يتيح لصانعي الأفلام الاستمتاع بمزايا الضبط التلقائي للحصول على صورة محسّنة بشكلٍ كبير. ويغطي نظام التركيز البؤري التلقائي 100% من مساحة مستشعر الكاميرا، مما يوفر أداءً سريعاً ودقيقاً للغاية، ويضمن وضوحاً استثنائياً وموثوقيةً عالية خلال صناعة الأفلام، ويمنح المستخدم الثقة بإنتاج اللقطة المثالية في كل مرة. ويوفر هذا النظام مزايا إضافية مثل ميزة تتبع الوجه/ العين / الجسم واكتشاف الحيوانات وتتبعها؛ ويعدّ نظاماً مثالياً للقطات سريعة الحركة أو عند العمل بمفردك، حيث يضمن تركيزاً مبهراً على العناصر المهمة في المشهد، ويفضي إلى التقاط لقطات سينمائية مذهلة دون أي قلق.

تنسيقات تسجيل احترافية

توفر كاميرا EOS C400 للمستخدمين تحكماً غير مسبوق في تنسيقات التسجيل الداخلية، مما يوفر لهم مرونةً أكبر لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية الفريدة. وتتضمن الخيارات تنسيقات RAW Light LT السينمائي/ST‏/HQ بمعدل 12 بت. وتتوفر زيادة المعاينة 4:2:2 بمعدل 10 بت من خلال تنسيق XF-AVC وتنسيقات XF-AVC S‏/XF-HEVC S (MP4) الجديدة كلياً، والتي تستوعب عدة أنواع من المتطلبات الاحترافية، وكلها تنسيقات تدعم البيانات التعريفية التفصيلية وبنى اسم الملف مما يسهل عليك تنظيم ملفاتك وإيجادها.

تصميم مناسب صغير الحجم

لمن اعتادوا استخدام كاميرا EOS C500 Mark II، سيخطف أنظارهم تصميم كاميرا EOS C400 الأصغر حجماً مع الحفاظ على مجموعة واسعة من خيارات الاتصال. يتيح هذا التصميم للمستخدمين الوصول إلى جميع الميزات التي تتوفر عادةً في كاميرات الإنتاج الأكبر حجماً دون الحاجة إلى تحمل عبء الحجم أو الوزن أو ربط وحدات إضافية.

وإلى جانب التصميم الجديد صغير الهيكل، تقدم كاميرا EOS C400 أيضاً ملحقات محسنة مثل حامل LCD متعدد الاستخدامات والمقبض العلوي المتطور وقبضة اليد المحسنة. وتتيح هذه الملحقات للمستخدمين التكيف مع مجموعة متنوعة من أنماط التصوير، سواء كانت محمولة باليد أو ذات محورين أو أو مثبتة على طائرة بدون طيار أو على الكتف.

عدسة Cine Servoالجديدة كلياً من كانون

تتوفر عدسة CN7x17 KAS T الجديدة كلياً بحامل RF أو PL ضمن مجموعة عدسات Canon Cine Servo الشهيرة، وقد تم تصميم هذه العدسة كمرحلة متطورة لعدسة CN7x السابقة مع تحديثات محسّنة تهدف إلى تعزيز الأداء التشغيلي وتوسيع التوافق مع سير عمل الإنتاج الافتراضي والمؤثرات البصرية (VFX). وبفضل آلية التكبير/ التصغير البصري الموسع 7x والمدى البؤري 17-120 مم، تعد عدسة CN7x17 KAS T خياراً مثالياً للتصوير في الفعاليات الرياضية والأخبار المباشرة والأفلام الوثائقية والإنتاج عن بعد والإنتاج الافتراضي. وتتميز هذه العدسة بـ 11 شفرة قزحية لإنتاج إضاءة سلسة وخلفيات خارج نطاق التركيز ، مما يجعلها مثالية لإنتاج صورة سينمائية مميزة وجذابة.

ومن المزايا الاستثنائية التي توفرها عدسة CN7x17 KAS T الجديدة كلياً الاتصال المحسّن بين العدسة والكاميرا، مما يبسّط عمليات مهمة مثل تصحيح تشويه العدسة في الوقت الحقيقي، والبيانات التعريفية للعدسة خلال كل إطار، وسير عمل الإنتاج الافتراضي باستخدام ملحق محرك Unreal Engine المخصص لكاميرا EOS C400. ويدعم إصدار العدسة بحامل PL كل من تقنية Cooke /i Technology وتقنية ZEISS eXtended Data للبيانات التعريفية للعدسة وتصحيح التشوه والظلال. 1

تتميز العدسة بوحدة تحكم رقمية e-Xs V حديثة، وتوفر وظائف متقدمة تشمل تجنب التشتيت البصري عند نقل التركيز البؤري من موضوع إلى آخر، وتحكم أسرع في القزحية، وواجهة USB-C مريحة للتحكم عن بعد ونقل إعدادات المستخدم.

وأعلنت كانون أنها بصدد إصدار تحديثٍ مجاني للبرامج الثابتة لكاميراEOS C300 Mark III، مع إضافة تنسيقات RAW Light LT السينمائي/ST‏/HQ بمعدل 12 بت مما يحسّن من مرونة سير العمل ويوفر المزيد من الخيارات في مرحلة ما بعد الإنتاج. كما ستتوفر ميزة معدل الحساسية ISO التلقائي لإجراء انتقال سلس بين ظروف الإضاءة الديناميكية في لقطة مستمرة.

وكشفت الشركة اليوم أيضاً عن RF 35mm F1.4L VCM، العدسة الهجينة الأولى من نوعها المصممة لالتقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو في آن معاً. وفلاش Speedlite EL-10 الجديد الذي يرتقي بالصور الشخصية إلى مستويات متقدمة من خلال توفير إضاءة قابلة للتحكم.

لمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية:

EOS C400: https://ar.canon-me.com/cameras/eos-c400/

CN7x17 KAS T: https://ar.canon-me.com/pro/cinema-lenses/cn7x17-kas-t/

تحديث البرنامج الثابت لـ EOS C300 Mark III: https://en.canon-me.com/video-cameras/eos-c300-mark-iii/

1 غير مدعوم إذا كانت العدسة مزودة بمهايئ حامل PL-RF (من المقرر إطلاقه في أوائل سبتمبر 2024).

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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