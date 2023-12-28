كانون تطلق برنامج الضمان الممتد لطابعات Colorado M للتنسيقات العريضة على اللفائف

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كانون اليوم عن برنامج ضمانٍ ممتدٍ وشامل لسلسلة طابعات Colorado M للتنسيقات العريضة على اللفائف، مما يتيح للعملاء خيار تمديد ضمانهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتتميز جميع طابعات سلسلة Colorado M بضمان كانون القياسي الذي يسري لمدة عامين من تاريخ تنصيب الطابعة أو بعد استخدامها لطباعة ما يصل إلى 20.000 [1]متر مربع من المطبوعات2 أيهما يأتي أولاً.

يأتي هذا البرنامج مع خيارين: ضمانٌ ممتد لأجزاء الطابعة، أو ضمان ممتد لأجزاء ورؤوس الطابعة معاً. ويشمل الخيار الأول جميع الأجزاء القابلة للصيانة باستثناء رؤوس الطباعة، فيما يغطي الخيار الثاني الأجزاء المشمولة بالضمان الأول بالإضافة إلى رؤوس الطباعة[2]. ويمنح برنامج الضمان الممتد الجديد العملاء راحةً كبيرة مع مدةٍ تصل إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات من تاريخ تنصيب الطابعة، ويمكن شراء الطابعة ودفع ثمنها في وقت الشرءاء الفعلي لها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبها في مكان العمل. [3]

ويمكن الاستفادة من مزايا الضمان الممتد لأجزاء ورؤوس الطابعة عبر ثلاثة مستويات تمّ وضعها وفقاً لمتطلبات العملاء، مع ميزة الترقية والانتقال من مستوى لآخر في حال نمو حجم العمل. ويتيح المستوى الأول للضمان Prime تغطيةً تشمل حجم مطبوعاتٍ يصل إلى 50.000 2متر مربع لمدة خمس سنوات، فيما يوفر المستوى الثاني Plus ضماناً لحجم مطبوعات يصل إلى 100.0002 متر مربع لمدة خمس سنوات، أمّا الخيار الثالث Pro، فهو مخصص لأحجامٍ تصل إلى 150.0002 متر مربع لمدة خمس سنوات.

تعليقاً على ذلك، قال أيمن علي، المدير التنفيذي للتسويق، قطاع الأعمال، كانون الشرق الأوسط: "حقق إطلاق سلسلة طابعات Colorado M القابلة للترقية والمزودة بتقنية الحبر الأبيض نجاحاً كبيراً في السوق، وساهمت بتوسيع نطاق أعمال عملائنا. ويتيح هذا الضمان الممتد تلبية احتياجات الصيانة لعملائنا وشركائنا مع خيارات تغطي أجزاء الطابعة ورؤوس الطباعة. ويمكن لعملائنا اليوم الاستفادة من مدة التشغيل الطويلة للطابعة مع المحافظة على مرونة سير عمليات الطباعة واتساقها لضمان أفضل النتائج وزيادة زخم الأعمال".

تم إطلاق سلسلة Colorado M الجديدة في وقت سابق من هذا العام مع تصميمٍ قياسي يشمل رؤوس طباعة تعمل بتقنية نفث الحبر الكهروضغطي المتطورة والمؤتمتة بالكامل، مما يضمن فترة تشغيل طويلة وعمليات صيانة بسيطة. ومن خلال برنامج الضمان الممتد، تضمن كانون تحقيق أعلى مستويات الأداء لطابعاتها وموثوقية طويلة المدى للعملاء.

وبالإضافة إلى برامج الضمان القياسي والممتد، توفر كانون لعملائها برنامج خدمة ما بعد البيع proCARE لدعم الأجهزة في موقع تنصيبها بما في ذلك قطع الغيار وفريق التركيب. وتوفر الشركة عقود برنامج خدمة ما بعد البيع لمدة 36 و48 و60 شهراً مع خيار التمديد لمدة 12 أو 24 شهراً بعد انتهاء العقد الأولي. وتتضمن خيارات الدعم الإضافية الاستجابة السريعة في موقع التركيب واستبدال رؤوس الطباعة.

تعد سلسة طابعات Colorado M الحائزة على جوائز منصة قياسية يمكن تهيئتها لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة زخم أعمالهم مع إجراءات ترقية مرنة في موقع التنصيب. وتشتمل السلسلة القابلة للترقية على طرازين أساسيين (M3 وM5) يوفران إمكانية اختيار سرعات الحصول على المطبوعات مع خيار الترقية من طراز إلى آخر، وإضافة إمكانية إضافة تقنية الحبر الأبيض عل طرازات (M3W وM5W).

تم تصميم سلسلة Colorado M مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الملكية الإجمالية والعائد السريع على الاستثمار، وذلك بفضل تكاليفها التشغيلية الأقل ضمن فئتها، وقدرتها على إنتاج مطبوعات عالية الجودة مع خيارات ترقية قياسية فريدة.

لمعرفة المزيد عن سلسلة طابعات Colorado M، يرجى زيارة:

https://ar.canon-me.com/business/products/wide-format-printers/colorado-m-series/

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط": تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها. وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية. وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون. وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

[1]تطبق الشروط والأحكام، تفضلوا بزيارة الموقع لمزيد من التفاصيل: https://downloads.cpp.canon/ProductDownloads/Index/20746

[2] تطبق الشروط والأحكام. يمكن توفير التفاصيل من خلال مؤسسات مبيعات كانون الإقليمية.

[3]قد يختلف توفر بعض خيارات الضمان من بلد إلى آخر. لمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة: https://downloads.cpp.canon/ProductDownloads/Index/20746

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