كانون تُطلق حملة "رؤية بلا حدود" لتمكين صناعة الإنتاج والبث الإعلامي في المنطقة

- كانون أعلنت خلال الحملة عن إطلاق سلسلة تعليمية جديدة لدعم صناعة الإنتاج والبث الإذاعي وتمكين المستخدمين النهائيين

- سفراء وممثلو كانون يشاركون حصيلة تجاربهم ويعرضون للحضور من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا أحدث ابتكارات الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة كانون الشرق الأوسط اليوم حملتها الجديدة "رؤية بلا حدود" See No Limits عبر تنظيم عرض مباشر في دبي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، واستعرضت فيه حلولها المتطورة في مجال الإنتاج والبث المباشر والتشغيل عن بُعد. وتجسد هذه الحملة التزام كانون بتوفير تقنيات تصوير فائقة التطور تحقق للعملاء أفضل إمكانات إنتاج الفيديو عالية الجودة، وتضمن لهم عمليات إنتاج سلسة ومترابطة عبر منتجاتها وحلول ما بعد الإنتاج.

Binoj Nair, B2C Business Unit Director at Canon Middle East & Türkiye at the See No Limits show Canon's ecosystem of products powering the See No Limits show

وفقاً لتقديرات منصة "بزنس ماركت إنسايتس"، من المتوقع لسوق البنية التحتية للبث الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن ينمو من 449.35 مليون دولار في عام 2021 إلى 698.32 مليون دولار بحلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5% بين عامي 2021 - 2028.

أتاح عرض رؤية بلا حدود للحاضرين فرصة فريدة لمعاينة براعة حلول التصوير من كانون، بدءاً من حل الكاميرات المتعددة الذي يستخدم منظومة كاميرات PTZ وCinema وENG من كانون، مروراً بحلول التشغيل عن بعد والبث المباشر عبر كاميرات كانون PTZ، وانتهاءً بحلول البث المباشر عبر الإنترنت والبودكاست باستخدام أنظمة كاميرات PTZ وML.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال بينوج ناير، مدير إدارة التسويق في وحدة أعمال العملاء في كانون الشرق الأوسط وتركيا: "يشهد مجال الإنتاج والبث المباشر تغيرات سريعة؛ فقد أدى الطلب المتزايد على محتوى الفيديو والصوت فائق الجودة إلى تسارع وتيرة التطورات والترقيات في معدات وتقنيات البث. ومع انتشار المحتوى المُنتج بدقة 4K وUHD، بات من الضروري مواكبة هذه التطورات من خلال تحديث تقنيات الإنتاج المباشر لضمان تجربة مشاهدة استثنائية تلبي تطلعات الجمهور. وقد دفعت هذه التطورات التكنولوجية شركات البث إلى تبني محتوى الفيديو فائق الدقة UHD لتدعم بذلك نمو هذه السوق".

تشهد صناعة البث في الوقت الحالي طلباً متزايداً على تقنيات البث الجديدة مثل التلفزة وفق بروتوكول الإنترنت (IPTV)، والتلفزة عبر الإنترنت (web TV)، والتلفزة عالية الدقة (HDTV)، ونظام الدفع مقابل المشاهدة (Pay-Per-View). ومن المتوقع أن تستفيد شركات البث في جميع أنحاء المنطقة من تنامي الطلب على محتوى الفيديو فائق الجودة.

وأضاف ناير: "يقف عالمنا اليوم على أعتاب ثورةٍ حقيقية في أساليب صناعة المحتوى والتفاعل معه مدفوعة بالتطورات التكنولوجية الهائلة. وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال حلول التصوير، لا تدّخر كانون جهداً في تقديم تقنيات تصوير مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. وقد شكلت حملة وعرض See No Limits محطة مهمة في مسيرة أعمالنا بمنطقة الشرق الأوسط، حيث وفرت منصة مثلى لعرض منتجاتنا الرائدة في القطاع وتعزيز علاقاتنا مع العملاء والشركاء. علاوةً على ذلك، نسعى من خلال حلول التصوير المتطورة التي نقدمها إلى تمكين عملائنا في المنطقة ومساعدتهم على إعادة تعريف إمكانيات صناعة المحتوى، وإطلاق العنان لإبداعاتهم في هذا المجال".

استضافت كانون ضمن عرض رؤية بلا حدود ثلاثة خبراء متمرسين بمجال التصوير لمشاركة معارفهم وتجاربهم العالمية. وكان من بين هؤلاء الخبراء الإعلامي الفرنسي سيباستيان ديڤو الذي عمل لدى محطات إعلامية كُبرى مثل "إم 6" و"فرانس تي ڤي" و"كنال+" و"إم تي ڤي"، عدا عن نشاطه المتميز في صناعة وإنتاج الإعلانات التلفزيونية والحملات الدعائية للعلامات التجارية العالمية. وشارك في الحدث أيضاً سفير شركة كانون عبدالعزيز السريّع المتخصص في تصميم صور مذهلة لشركات الأغذية والمشروبات، وقد تحول لاحقاً من مجال التصوير الفوتوغرافي ليصبح خبيراً في صناعة الفيديو. أمّا حسن، الذي انتقل من علم الوراثة إلى التصوير الفوتوغرافي، فقد عرض أعماله في معارض عدة في مصر وكندا والإكوادور مع ظهورها كذلك في وسائل إعلام مرموقة مثل "سي إن إن" و"بي بي سي عربي".

وتماشياً مع التزام كانون بتمكين المستخدمين النهائيين لمنتجاتها، كشفت الشركة النقاب عن سلسلة تعليمية جديدة ضمن إطار حملة رؤية بلا حدود. وستتألف هذه السلسلة من 20 حلقة تعليمية يستضيفها سفراء كانون بهدف عرض القدرات المتنوعة لمجموعة كاميرات كانون الاحترافية.

وشهدت الحملة حضور عملاء من الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان وتركيا؛ ويمثلون مجموعة واسعة من الصناعات مثل البث، والإنتاج، والتأجير، والتعليم، والشركات، والضيافة، والأمن، والحكومة. وتضمنت فعاليات الحملة عروضاً حية وجلسات تفاعلية وفرصاً للتواصل وبناء العلاقات، الأمر الذي يؤكّد التزام كانون بقيادة الابتكار في مجال صناعة المحتوى.

ويكشف عرض رؤية بلا حدود مدى التكامل السلس لمنظومة معدات كانون مباشرةً أثناء العمل عبر العديد من التطبيقات مع حلول الكاميرات المتعددة، والبث المباشر، والتشغيل عن بُعد باستخدام كاميرات كانون PTZ، وكاميرات الفيديو الاحترافية Cinema، وENG، ونظام ML، وأحدث التقنيات البصرية مع العدسات السينمائية.

واختتم ناير حديثه قائلاً: "تواصل كانون مسيرتها المتميزة في إطلاق منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة من خلال حملة رؤية بلا حدود، والتي تجسد نهج كانون طويل المدى في التركيز على الابتكار، وتقديم حلول متميزة تحقق نقلة نوعية في صناعة التصوير وتلبي احتياجات الشركات والمستخدمين بكفاءة عالية".

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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