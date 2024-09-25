كانون تُطلق مجموعة جديدة من الطابعات ضمن سلسلتي imagePROGRAF TZ وTX كبيرة الحجم مع ميزات محسنة لتعزيز جودة الطباعة والإنتاجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تطلق كانون اليوم طابعات imagePROGRAF TZ-32000 و imagePROGRAF TX-4200/TX-3200كإضافة إلى سلسلتي imagePROGRAF TZ و imagePROGRAF TX الناجحتين. وتُعد الطابعات المكونة من 5 ألوان مثالية لطباعة رسومات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) والملصقات. وتخدم الطرازات الجديدة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المهندسين المعماريين، وشركات الهندسة المعمارية والمدنية والإنشاءات، ومزودي خدمات الطابعة الاحترافية، وهيئات القطاع العام. وتوفر هذه الطابعات إنتاجية محسّنة، وملصقات عالية الجودة بألوان زاهية، مع ماسحة ضوئية اختيارية 1.

تُعد الطابعة imagePROGRAF TZ-32000 مثالية لتلبية متطلبات الإنتاجية العالية للعملاء من المهندسين المعماريين وشركات الهندسة المعمارية والمدنية والإنشاءات، حيث إنها تطبع كميات كبيرة من رسومات التصميم بمساعدة الحاسوب بسرعة عالية. وتحقق الطابعة مقاس 36 بوصة سرعة طباعة تصل إلى 4 صفحات في الدقيقة 2 (مقاس( A1 ، وتعتبر أسرع طراز ضمن سلسلة طابعات imagePROGRAF. وتم تعزيز إنتاجية الطابعة بإدخال آليات عمل سلسة عبر التحميل التلقائي للوسائط وإعدادات الوسائط المبسّطة، ودرج التسليم العلوي (TDT) الذي يكدس ما يصل إلى 100 رسمة من رسومات التصميم بمساعدة الحاسوب و10 ملصقات. وتتيح وسائط البكرة المزدوجة للمستخدمين تقليل تكرار تحميل الوسائط، مما يجعل من الممكن التبديل بين حجمين من الوسائط تلقائياً للحصول على مطبوعات مختلفة الأحجام، الأمر الذي يعتبر مثالياً لرسومات التصميم بمساعدة الحاسوب المعقدة. كما تم تعزيز وقت الإنتاج من خلال تبديل الوسائط بشكل أسرع، وعلب الحبر الفريدة القابلة للتبديل الفوري لإتاحة استبدال العلب الفارغة في أثناء التشغيل للطباعة من دون انقطاع.

تلبي طابعتا imagePROGRAF TX-4200/TX-3200 مجموعة واسعة من احتياجات الطباعة، بما في ذلك رسومات التصميم بمساعدة الحاسوب ونظام المعلومات الجغرافية والملصقات، وتعتبر مثالية لقطاعات التوزيع والبيع بالتجزئة. يتميز الطراز imagePROGRAF TX-4200 بمقاس 44 بوصة، والطراز TX-3200 بمقاس 36 بوصة. ويمتاز كلاهما بسرعة طباعة أعلى من الطرازات السابقة التي تطبع ما يصل إلى 3,3 صفحات في الدقيقة 3 (مقاس A1 ). وتتحقق الإنتاجية العالية من خلال مجموعة من الميزات، مثل وسائط البكرة المزدوجة 4، وتبديل الوسائط بشكل أسرع، وتحميل الوسائط بسلاسة.

ميزات طباعة مُحسّنة لطباعة فائقة الوضوح وألوان أكثر إشراقاً

تم تزويد جميع الطرازات الجديدة من السلسلتين TZ وTX بمجموعة من التحسينات، بما في ذلك جودة الخطوط المحسنة ومعايرة الألوان للحصول على ألوان أكثر جرأة واتساقاً. تتيح ميزات جودة الصور المحسّنة طباعة مفصلة ودقيقة لرسومات التصميم بمساعدة الحاسوب، بدءاً من الرسومات الخطية وحتى الخرائط، وتعتبر مثالية لقطاعات الهندسة المعمارية والمدنية والإنشاءات وكذلك هيئات القطاع العام. وتعمل تقنية معالجة الصور المصممة حديثاً على تعزيز أداء تطوير ألوان الحبر لإعادة إنتاج ألوان عميقة وزاهية، ومن خلال اعتماد أحدث حبر أرجواني من كانون، تغدو المطبوعات أكثر حيوية مقارنة بالطرازات السابقة 5، مما يوفر مطبوعات أكثر جرأة وإشراقاً حتى على الورق العادي. ويمتاز الحبر الصبغي بقوته وبأنه يمنع التلطيخ، مما يجعل المطبوعات مثالية للاستخدام في الهواء الطلق.

مستوى أعلى من الإنتاجية والكفاءة

تشمل طابعات imagePROGRAF الجديدة العديد من الميزات التي تساهم بتعزيز الإنتاجية والكفاءة، حيث تم تزويد كافة الطرازات بآلية تحميل الوسائط المبسّطة والمتقدمة، والتي تكتشف تلقائياً عرض الورق ونوعه وتقدر الكمية المتبقية منه. كما تعمل على تبديل الوسائط 6 بشكل أسرع بنسبة 30%مقارنة بالطرازات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على جودة عالية للصور بفضل نظام استشعار الحبر الذي يعمل تلقائياً على تحسين موضع هبوط الحبر من خلال مراقبة إخراج الحبر بانتظام، وكذلك وظيفة معايرة الألوان، التي تصحح تلقائياً الاختلافات في لون الإخراج نتيجة الاختلافات الفردية في رأس الطباعة والتقادم. ونتيجةً لذلك، ينخفض الوقت اللازم للطباعة ووقت تعطل الجهاز، مما يتيح للمستخدمين إنتاج أعداد كبيرة من الرسومات والملصقات بسرعة وكفاءة.

مصممة وفقاً للمعايير البيئية

تم تصميم جميع الطرازات الجديدة من سلسلتي طابعات TZ وTX لتقليل استهلاك الطاقة مقارنةً بالطرازات السابقة 5، حيث تستهلك الطابعة TZ-32000 طاقة أقل بنسبة 29% أثناء الاستخدام، بينما تستهلك طابعات TX-4200/TX-3200 طاقة أقل بنسبة 25%. وتمتد مراعاة هذه الطرازات للاعتبارات البيئية لتشمل تغليف الطابعات الذي يخلو كلياً من البوليسترين الموسع. وحصلت السلسلتين TZ و TX على تصنيف المنتجات الذهبية EPEAT Gold المسجّل في الولايات المتحدة وفقاً لأداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية EPEAT التي أنشأها المجلس العالمي للإلكترونيات، وهو منظمة غير ربحية لتقييم المنتجات الإلكترونية.

مصممة لراحة البال

توفر طابعات imagePROGRAF TZ وTX باقة من ميزات الأمان القوي لحماية المعلومات الحساسة، بدايةً من الاتصالات المشفرة المُحسّنة والطباعة الآمنة برمز PIN وصولاً إلى عملية المصادقة المتقدمة والمسح الآمن للقرص الثابت، بحيث يتمكن الأشخاص المناسبون فقط من الوصول إلى الطابعة والحصول على المطبوعات وإدارة تخزين بياناتها.

وفي هذا السياق، قال أيمن علي، مدير التسويق الأول في "كانون" الشرق الأوسط: "يمثل إطلاق سلسلة الطابعات الجديدة imagePROGRAF TZ وTX خطوة جديدة تعيد من خلالها كانون تعريف إمكانيات الطباعة ذات التنسيقات الكبيرة. فهذه الطابعات تلبي الطلب المتزايد على السرعة والدقة في مجالات مثل العمارة والهندسة والبناء، كما أنها تحدد معايير جديدة لطباعة الملصقات ذات الألوان الزاهية والتفاصيل الدقيقة. كما نفخر في كانون بدعم الأعمال في المنطقة لتحقيق أهدافها باستخدام تقنيات متقدمة وفعالة تلبي الاحتياجات المختلفة للأسواق عبر توفير حلول مسؤولة بيئياً تعزز الكفاءة الإنتاجية."

ستتوفر الطرازات الجديدة من imagePROGRAF لدى شركاء كانون المعتمدين ولدى منافذ كانون مباشرةً اعتباراً من الأول من أكتوبر.

لمزيد من المعلومات عن طرازات imagePROGRAF TZ-32000 و imagePROGRAF TX-4200/TX-3200، يُرجى زيارة

https://en.canon-me.com/business/products/large-format-printers/imageprograf-tz-series/

https://en.canon-me.com/business/products/large-format-printers/imageprograf-tx-series/

[1] الماسحة الضوئية الاختيارية Z36 مُصنعة بواسطة Global Scanning.

[2] A1 أفقي، ورق غير مطلي، نموذج اقتصادي سريع.

[3] A1أفقي، رسم ورق عادي، أسرع إعداد للطباعة.

[4] وحدة البكرة الثانية اختيارية.

] 5] الطراز السابق للطابعة TZ-32000 هو الطراز imagePROGRAF TZ-30000 (تم إصداره في مايو 2021)، والطرازان السابقان للطابعات TX-4200/3200 هما imagePROGRAF TX-4100/3100 (تم إصدارهما في فبراير 2021).

[6] لأغراض عملية تحميل الوسائط التي تصفها كانون هنا، تشير إلى ما يلي: بالنسبة إلى TZ-32000، تشير إلى الوقت الذي يستغرقه المشغل لاستبدال أسطوانات ورق الطابعة في قسم تغذية الوحدة الرئيسية وإغلاق غطاء الأسطوانة بحيث تكون الطابعة جاهزة لاستئناف الطباعة؛ وبالنسبة إلى سلسلة TX، تشير إلى الوقت المستغرق بدءاً من وضع لفات الورق في قسم تغذية الوحدة الرئيسية إلى أن تصبح الطابعة جاهزة للطباعة.

بذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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