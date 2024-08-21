كانون ومهرجان "فيزا بور ليماج" للتصوير الصحفي يحتفلان بالذكرى الخامسة والثلاثين لشراكتهما طويلة الأمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- ستدعم كانون في شهر سبتمبر المُقبل أعمال المصورين الصحفيين للعام الخامس والثلاثين على التوالي، كجزء من شراكتها التي استمرت لعقود مع مهرجان التصوير الصحفي "فيزا بور ليماج". وستُكرّم كانون خلال أسبوع المحترفين في المهرجان (من 2 وحتى 7 سبتمبر) الذي يُقام في بربينيان بجنوب فرنسا، حِرفة سرد القصص الوثائقية وستقدم منحتين لمشاريع التصوير وستوفر لمجموعة من 25 موهبة ناشئة وشابة إمكانية المشاركة في المهرجان من خلال برنامج تطوير الطلاب التابع لها.

كانون تُكرّم المساهمات المتميزة في مجال التصوير الصحفي عبر تقديم منحتين

ستقدم كانون ومهرجان "فيزا بور ليماج" للعام الرابع والعشرين على التوالي منحة مالية قدرها 8000 يورو لمصورة صحفية تعمل على مشروع وثائقي طويل الأمد. واختارت لجنة التحكيم المكونة من صحفيين ومحررين من CNN Digital ومجلة FOAM وغيرهما هذا العام المصورة الصحفية الهولندية سينتيا بول عن مشروعها الجاري "إعادة رسم ماهية الوطن: هجرة عاصمة إندونيسيا" ضمن منحة كانون للمصورات الصحفيات.

تغرق العاصمة الإندونيسية بسرعة كبيرة اليوم بمعدل يصل إلى 20 سنتيمتراً سنوياً بسبب استخراج المياه الجوفية العميقة. واتخذت السلطات في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها المتزايد 10 ملايين نسمة قراراً بنقل عاصمة إندونيسيا من جاكرتا إلى مدينة إيبو كوتا نوسانتارا الناشئة، وهو مسعى ضخم سيكون له آثار على المدى البعيد. وتأمل سينتيا بدعم من المنحة في توثيق الروتين والطقوس اليومية في المدينة الجديدة من منظور المواطنين الجُدد.

أما بالنسبة للمنحة الثانية، فيَسُرُّ شركة كانون أن تتعاون مع مهرجان "فيزا بور ليماج" لتقدم للمخرج آلان لاو المقيم في لندن منحة كانون الخامسة للفيديو لدعم مشروعه الوثائقي القصير "العقدة الغوردية"، والذي يسلط الضوء على الماشية النيبالية الشابة التي تواجه مصير الذبح والتأثيرات الناتجة عن قرارات السلطات والدين والضغوط الاقتصادية في تلك المنطقة النامية.

تمهيد الطريق للجيل القادم من المصورين الصحفيين

تلتزم شركة كانون بدعم ورعاية المواهب الجديدة، وستوفر للمصورين الناشئين من مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثامن على التوالي فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم والتقدم في حياتهم المهنية كجزء من برنامج تطوير الطلاب الشهير لديها. وسيحضر 25 طالب موهوب في التصوير الفوتوغرافي ورشة عمل مرموقة تستمر لمدة خمسة أيام للتواصل والتعلم من المحترفين البارزين في جلسات المراجعة الجماعية والفردية وورشات العمل العملية والمحاضرات.

وتضم قائمة المتحدثين والمراجعين لهذا العام سفراء كانون لورا الطنطاوي (مصورة وثائقية بريطانية/مصرية)، وإليزا إل. إياناكون (مصورة سينمائية وصحفية)، وماركو لونجاري (كبير المصورين لدى وكالة فرانس برس في إفريقيا)، وإيلفي نجيوكيكجين (عضو وكالة VII Photo)، وبرينت ستيرتون (مراسل جيتي إيماجيز ومستكشف ناشيونال جيوغرافيك)، وباولو فيرزوني (عضو وكالة VU'). كما ستحضر مجموعة من خبراء القطاع، يشملون توماس بوربيرج (مصور صحفي في بوليتيكن)، وفابيولا فيريرو (مصورة صحفية وفائزة بمسابقة الصور الصحفية العالمية)، وإليزا ميد (منسقة معارض/رئيسة تحرير سابقة في مجلة Foam)، وماسيمو نيكولاسي (مخرج أفلام ومصور سينمائي ومساهم في ناشيونال جيوغرافيك)، بالإضافة إلى فيونا شيلدز (رئيسة قسم التصوير الفوتوغرافي في صحيفة الجارديان).

ستتاح للطلاب بعد ورشات العمل فرصة المشاركة في مجموعة مختارة من الجولات الإرشادية لمساحة المعرض في المهرجان، والتي يستضيفها الفنانون أنفسهم. كما ستعرض الفائزة بمنحة كانون للمصورات الصحفيات لعام 2023، أنستازيا تايلور ليند، عملها الفائز بالمنحة بعنوان "5K from the Frontline"، والذي يوثق مجتمعات الخطوط الأمامية في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

تَوَاجُد كانون في مهرجان "فيزا بور ليماج"

ستستضيف شركة كانون في المقر الرئيسي للمهرجان بقصر المؤتمرات في بربينيان منطقة مخصصة لعرض منتجاتها، حيث ستدعو الزوار لتجربة أحدث الكاميرات والعدسات والطابعات التي تنتجها الشركة، وتشمل الكاميرتين المرتقبتين EOS R1 وEOS R5 Mark II.

وبعد استكشاف التأثير العاطفي للطباعة وإمكاناتها في إثراء حياة الناس، سيتمكن الضيوف أيضاً من معرفة المزيد عن مبادرة "العالم غير المرئي" التي أطلقتها كانون بالتعاون مع المعهد الملكي الوطني للمكفوفين (RNIB)، والتي تُمكن الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر من التفاعل بشكل أفضل مع العالم المرئي، في حين تتحدى الأشخاص المبصرين لرؤية الصور من خلال عدساتهم.

سيتمكن المصورون المعتمدون أيضاً من طباعة صورة من مجموعتهم باستخدام أحدث تقنيات الطباعة الفنية من كانون والحصول على خدمة فحص وتنظيف مجانية من قبل تقنيين خبراء من قسم خدمات كانون الاحترافية (CPS).

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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