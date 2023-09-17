كشف Artprice بشركة Artmarket عن موقعه الإلكتروني الجديد، مما عزز مكانته كمنصة مثالية لسوق الفن عبر الإنترنت.

باريس, 17 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- بعد الإطلاق الناجح الباهر للنسخة الجديدة من Artprice.com من قبل Artmarket في بداية سبتمبر، تظهر تحليلاتنا وإحصائياتنا الأولية استجابة إيجابية للغاية من عملائنا والمستخدمين الجدد بالإضافة إلى زيادة كبيرة جدًا في النشاط المسجل (+441%) على أساس المتوسط المتحرك لمدة 10 أشهر. هذه الطفرة في النشاط من المتوقع أن تُترجم مباشرة إلى زيادة كبيرة في إيراداتنا.

(انظر: ( https://www.artprice.com

يقدم Artprice بشركة Artmarket الآن موقعًا إلكترونيًا جديدًا تمامًا أعيد تصميمه بالتعاون مع فريق Vahumana (TRSb Group) من الاستشاريين الخارجيين رفيعي المستوى المشاركين عن كثب في التدقيق والتطوير والإصلاح الكامل لـ Artprice منذ عام 2018، باستخدام نهج قوي لواجهة وتجربة المستخدم (UI/UX). يعتمد كل من تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI) على أساليب تركز على المستخدم في تصميم موقع الويب.

قد جمع هذا الموقع الجديد البديهي وسهل الاستخدام، مع الوصول المبسط، العديد من بنوك البيانات ذات القيمة المضافة العالية لـ Artprice.com والشركات التابعة لها وإداراتها العديدة، مما يتيح الوصول السهل والمباشر إلى المعلومات الأكثر أهمية والأكثر صلة والأكثر شمولية في سوق الفن.

قد تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير نسختنا المحمولة. إنها ليست مجرد نسخة "تطبيق" مصغرة، والتي قد تكافح لتحتوي على تجربة سطح المكتب كاملة بثرائها وستظل تعتمد على أنظمة التشغيل مع دورة الترقيات والإصلاحات المستمرة.

ردود الفعل من العملاء والأعضاء بالإجماع: "الموقع الجديد أكثر متعة في الاستخدام ويسمح لك بالتنقل عبر المحتوى الغني والمتنوع."

يكتشف العملاء والمستخدمون معلومات لم يعرفوا بوجودها من قبل. التغيير جذري لدرجة أن بعض المستخدمين يعتقدون أن Artprice شاركت في عملية اندماج أو استحواذ! بالنسبة لشركائها الماليين والمساهمين، يمثل هذا الإصدار الجديد "تغييرًا حقيقيًا في قواعد اللعبة".

يوفر شريط البحث البديهي الجديد، الذي يقع في مكان مركزي، وصولًا فوريًا إلى بنية شجرية شاملة حول موضوع البحث، مما يولد في النهاية زيادة في الوقت الذي يتم قضاءه على Artprice.com .

يتصل محرك البحث الجديد الخاص بنا على الفور بمعلومات عن 821500 فنان، و16261100 نتيجة مزاد وبيانات مؤشر الأسعار (والتي تتضمن 1087500 شئ بالمزاد تمت الإشارة إليهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية من 7200 بيت مزاد في جميع أنحاء العالم) وجميع بيانات سوق الفن في بنوك البيانات الخاصة بنا التي تعود إلى القرن الرابع.

وبالتالي، يقدم Artprice بشركة Artmarket محرك البحث الأكثر تفصيلًا وشمولًا في العالم في سوق الفن ويؤكد بقوة سمعته كرائد عالمي في معلومات سوق الفن على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

اختبره وسترى! يعرض شريط البحث العالمي جميع المعلومات الممكنة المتاحة حول العنصر الذي تم البحث عنه: الفنانين والأعمال في المزادات المستقبلية والسابقة ومؤشرات سوق الفن والأعمال المتاحة في سوق Artprice.com الموحد والمقالات ذات الصلة في أرشيف ArtMarketInsight®، وتقارير سوق الفن (السنوية ونصف السنوية والتي تركز على القطاعات وما إلى ذلك) وبالطبع، جميع البيانات والصور ذات الصلة في قواعد بياناتنا (والتي تتضمن التوقيعات والحروف الأحادية والكتالوجات والبيانات التاريخية المؤرشفة، وما إلى ذلك) التي تم اختيارها وفحصها وتسجيلها رقميًا من الأرشيفات الضخمة التي اشترتها Artprice في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية (انظر وثيقة التسجيل العالمي لـ Artmarket.com كما تم تقديمها إلى AMF – هيئة الأسواق المالية الفرنسية).

من خلال استخدام Artmarket للذكاء الاصطناعي الخوارزمي للذكاء الاصطناعي لـ Artmarket ® البديهي الخاص به يسمح Artprice.com بالوصول إلى توصيات ذات صلة وشخصية للغاية تتعلق بالفنانين والأعمال والمبيعات وحتى تاريخ الفن – مما يسمح للمستخدمين بالذهاب إلى أبعد من ذلك في اكتشافهم ومعرفتهم بسوق الفن.

يسمح Artprice Images® بوصول غير محدود إلى أكبر صور في سوق الفن في العالم، مع مجموعتها من المخطوطات وكتالوجات المبيعات، مما يشكل مكتبة مادية ورقمية تتكون من 180 مليون صورة أو نقوش من الأعمال الفنية منذ 1700 إلى يومنا هذا، وكلها تم التعليق عليها من قبل مؤرخي الفن.

في هذا القطاع الاقتصادي المحدد للغاية، لا توجد شركة في سوق الفن في العالم لديها مثل هذا الحجم الضخم من البيانات المؤهلة للغاية والملكية، مع أرشيف الوثائق الورقية الأصلية التي تمثل أصل مهم جدًا وتقريبًا حاجزًا منيعًا للدخول.

تجدر الإشارة إلى أن Artprice بشركة Artmarket قد حقق التميز المرموق في الحصول على علامة "الشركة المبتكرة" الفرنسية المعتمدة من الدولة لمدة عامين متتاليين—وهو إنجاز نادر جدًا بين الشركات المدرجة في الأسواق المنظمة. يتم منح هذا التقدير الموقر وفقًا لمعايير الأهلية الصارمة ويتم منحه من "قبل بنك الاستثمار العام" (bpifrance).

تدمج بنية Artprice الجديدة عبر الإنترنت مساحات اتصال جديدة للمعلنين، مع مكتب خلفي لإدارة إعلاناتهم بشكل مستقل تمامًا. يتمثل هدف 2023/2024 لـ Artprice بشركة Artmarket في مضاعفة حجم مبيعاته.

وفقًا لـ thierry Ehrmann، رئيس Artmarket.com ومؤسس Artprice: "يعكس سوق الفن العالم الذي نعيش فيه أكثر من أي وقت مضى: عالم يعتز بكل ما هو جميل ونادر، ومعظمه محدود. لذلك يجب أن نعيد الابتكار باستمرار من خلال خلق طرق جديدة لإثراء أرواحنا".

نحن نشهد مرحلة جديدة من تسارع السوق، مدفوعة بعدد متزايد من الجامعين الجدد، لا سيما في آسيا الكبرى، الحريصين على المشاركة في تبادل الأعمال الفنية، وهي تجارة تشكل جزءًا لا يتجزأ من إنسانيتنا.

مع المساحات الإعلانية المخصصة 2023/2024، سيغوص عملاؤنا بشكل حدسي في قلب أخبار سوق الفن وسيكونون لاعبين متميزين ضمن نهج إنساني وغني بالمعلومات.

بعد عدة أشهر من المشاورات مع المستخدمين، قمنا بتحسين واجهة المستخدم لسوقنا الموحد لتبسيط عملية الوصول إلى الأعمال الفنية المتاحة للبيع، سواء من خلال التسعير الثابت أو المزادات، بالإضافة إلى تسهيل النشر السلس للإعلانات عبر الإنترنت. الهدف هو زيادة تدفق المعاملات بشكل كبير في سوق يتوفر فيه ما يقرب من 70 ألف عمل فني كل يوم.

كما هو مخطط له في تقويم 2023/2024، فتحت Artprice مساحاتها المدفوعة (وفقًا لمعايير IAB) لسوق الفن. ينطوي هذا الافتتاح التاريخي على تغيير جذري في نموذجنا الاقتصادي، حيث يتم دمج المعلنين المدفوعين بالكامل في قواعد بياناتها وخدماتها وصفحات الفنانين الخاصة بها وشبكة الويب 3.0 الخاصة بها. ومع ذلك، سيتم بذل كل جهد ممكن لضمان تقدير الإعلان من حيث التصميم وبيئة العمل لعملائه والأعضاء المشتركين.

توفر الوحدات الرقمية الجديدة المتاحة لمعلنيها العديد من المواقع، مع خيارات اللغة والوسائط والمدة والأسعار، مع الاحترام المتناغم لسبب الوجود الأساسي المتمثل في توفير الوصول إلى قواعد بيانات Artprice، والتي تظل الحمض النووي الأساسي لشركتنا.

سيؤدي النشر الكبير والناجح للغاية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في Artprice إلى توليد دورة جديدة من الاشتراكات الجديدة المدفوعة والإيرادات الجديدة من الإعلانات التي سيتم دمجها بالكامل في قواعد بيانات وخدمات Artprice بشركة Artmarket، مما يسمح للمعلنين بالتحكم الكامل في حملاتهم الرقمية. معًا، يجب أن تضاعف مصادر الدخل الجديدة هذه معدل دوران شركتنا في غضون 12 شهرًا.

فيما يتعلق بإيرادات الإعلانات، فإن أهدافنا الرئيسية هي بالطبع دور المزادات التي تبلغ 7200 في جميع أنحاء العالم، والتي قد كانت الغالبية العظمى منها تابعة لشركة Artprice لأكثر من عقدين و 98% منها تعلن الآن عن مبيعاتها المادية أو الرقمية على الإنترنت (بما في ذلك "مبيعاتها عبر الإنترنت" بعد Covid-19).

المجموعة الثانية من المعلنين المحتملين هم منظمو أحداث عالم الفن مثل المهرجانات والمعارض التي تنتشر في جميع القارات الخمس في العالم. في قطاعات الفن المعاصر والحديث وحدها، تحسب Artprice ما يقرب من 400 حدث من هذا القبيل.

ومن الذي ستستهدفه إعلاناتهم ؟ سيستفيد 18000 مثمن ومثمن للفنون الجميلة وشركات التأمين على الفنون و 32000 صالة عرض، و 4500 متحف ومؤسسة فنية في جميع أنحاء العالم، من الاتصالات الرقمية عالية الاستهداف.

كل هؤلاء المعلنين المحتملين وأهدافهم هم عملاء اشتركوا في قواعد بيانات Artprice لفترة طويلة جدًا.

يمكن الآن لدور المزادات العالمية البالغ عددها 7200 التابعة لـ Artprice تسليط الضوء على مبيعاتها المستقبلية مع استهداف ذي صلة للغاية، في وضع المعلنين المدفوعين، وفقًا لمعايير بحث محددة للغاية، مع الاحترام الصارم للقوانين الأوروبية (GDPR) والأمريكية بشأن البيانات الشخصية لعملاء وأعضاء Artprice البالغ عددهم 7.2 مليون.

تذكر أنه منذ أكثر من 70 عامًا، يتضمن النموذج الاقتصادي القياسي لدار المزادات ميزانية إعلانية للإعلان عن تفاصيل المبيعات العامة التي تمثل 34% من تكاليفها الإجمالية، بغض النظر عن البلد أو حجم المشغل. مع ظهور الإعلان الرقمي الذي يجعل من الممكن الاستجابة الفورية للمعلنين، يمكن أن تنمو هذه الميزانية فقط.

من الناحية العملية، تكتسب دور المزادات التي تستضيف مبيعات مفهرسة بدقة، بغض النظر عن حجمها، نظرة ثاقبة على الأعمال الفنية التي قد تظل غير مباعة بسبب نقص المشترين أو أسعار الحجز غير الملباة. عادة ما يتم نقل هذه المعلومات من خلال أوامر الشراء أو ATPs (شروط الدفع المسبق)، والتي يتلقونها قبل 3 إلى 4 أيام تقريبًا من كل مزاد.

في مثل هذه الحالات، تكون دار المزادات مستعدة لنشر حملات رقمية فائقة الاستهداف في غضون ساعات قليلة لتحقيق أقصى استفادة من مبيعاتها القادمة. فقط Artprice، مع مراكز البيانات الخاصة به، والهندسة، وعملياته يمكنها الاستجابة لهذا النوع من الطلبات، على مدار 24 ساعة في اليوم، وعلى نطاق عالمي.

باختصار، تعد النسخة الجديدة عبر الإنترنت من Artprice.com من Artmarket نقلة نوعية حقيقية، لكنها تظل مخلصة بنسبة 100% للحمض النووي التاريخي لـ Artprice والفرضية البدائية لمؤسسها، thierry Ehrmann – لجعل معلومات سوق الفن متاحة وشفافة لأكبر عدد ممكن من السكان. يعد تحالف Artprice التاريخي مع أول وكالة صحفية عالمية مكرسة لأخبار ومعلومات سوق الفن، Cision PR Newsswire (التي تصل إلى 119 دولة بـ 18 لغة مختلفة) جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

حقوق النشر محفوظة (1987-2023) thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

· لا تتردد في التواصل مع قسم الاقتصاد القياسي للحصول على متطلباتك فيما يتعلق بالإحصاءات والدراسات الشخصية: [email protected]

· جرّب خدماتنا (العرض التجريبي المجاني): https://www.artprice.com/demo

· اشترك في خدماتنا: https://www.artprice.com/subscription

نبذة عن Artmarket:

Artmarket.com شركة مدرجة في لائحة الشركات الأوروبية في بورصة Euronext Paris، وفي قائمة SRD long only و Euroclear: 7478، بلومبيرج: PRC، رويترز: ARTF.

استكشف Artmarket وقسمها Artprice على الفيديو: www.artprice.com/video

تأسّست شركة Artmarket وقسمها Artprice في عام 1997 من قبل رئيسها التنفيذي thierry Ehrmann. وتُدار شركة Artmarket وقسمها Artprice من قبل Groupe Serveur، والتي تأسّست في عام 1987.

يمكن الاطّلاع على السيرة الذاتية المعتمدة على موقع Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

تُعدّ شركة Artmarket شركة فاعلة عالميًا في سوق الفنّ، بين مجموعة الكيانات الأخرى، قسمها Artprice، والذي يُعدّ موقعًا عالميًا لجمع المعلومات التاريخية والحديثة للأعمال الفنّية وإدارتها وتوظيفها، وذلك عبر قواعد بيانات تحتوي على أكثر من 30 مليون فهرس ونتائج مزادات عُرضت فيها أعمال أكثر من 817000 فنّان.

من خلال منصته الإلكترونية العالمية للبيع والشراء ((Global Standardized Marketplace، يسعى قسم Artprice بشركة Artmarket الشركة الرائدة عالميًا في توفير معلومات سوق الأعمال الفنّية أن تكون منصة رائدة عالميًا في مجال بيع الأعمال الفنّية من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال.

يوفر Artprice Images® للمستخدمين وصولًا غير محدود لأكبر بنك صور لأعمال فنّية في العالم؛ فهو يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية فوتوغرافية أو منقوشة لأعمال فنّية قديمة ومعاصرة (من عام 1700 حتى يومنا هذا) مصحوبة بتعليقات من مؤرخّي الأعمال الفنّية بالشركة.

يجمع قسم Artprice بشركة Artmarket البيانات من 7200 شركة مزادات بشكل مستمر، ويُصدر نشرات تحتوي على معلومات أساسية عن سوق الأعمال الفنّية للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 نشرة). ويتيح القسم لعدد 7.2 مليون مستخدم (المسجّلين على الموقع والمتابعين لصفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي) الاطّلاع على الإعلانات المنشورة من قبل أعضاء آخرين، وتمثّل هذه الشبكة حاليًا سوقًا عالميًا موحّدًا رائدًا (Global Standardized Marketplace®) لشراء الأعمال الفنّية وبيعها بأسعار ثابتة أو بمزادات (وهذه المزادات تنظمها الفقرات 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

حصلت Artmarket، من خلال قسمها Artprice، على لقب "شركة مبتكرة" من بنك الاستثمار العام ((BPI، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير سوق الفن العالمي من Artprice بشركة Artmarket بعنوان "سوق الفن في 2022" المنشور في مارس 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice تصدر تقريرها عن سوق الفن المعاصر للغاية لعام 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

فهرس النشرات الصحفية التي نشرتها شركة Artmarket بواسطة قسمها Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

تابع كل أخبار سوق الفن في الوقت الفعلي لشركة Artmarket وقسمها Artprice على Facebook و Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (أكثر من 6,3 مليون متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

استكشف كيمياء وعالم Artmarket وقسمها Artprice على موقع https://www.artprice.com/video ويقع مقره في متحف أورنج الشهير عالميًا للفن المعاصر "The Abode of Chaos" وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ACRHITECTURE

عمل سري ثنائي اللغة أصبح الآن عام:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

· لو نوفيل أوبسرفاتور - متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (أكثر من 4 مليون متابع)

· https://vimeo.com/124643720

تواصل مع Artmarket.com وقسمها Artprice -للتواصل: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Artmarket.com SOURCE