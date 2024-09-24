كشفت Azentio عن برنامج شراكة REACH لدفع عجلة النمو وتوسيع النظام البيئي لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

سنغافورة, 24 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Azentio Software ("Azentio")، وهي مزود رائد لحلول البرمجيات المؤسسية، عن إطلاق برنامج شراكة REACH، وهو مبادرة تهدف إلى إحداث تغيير نوعي في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التنظيمي من خلال توفير فرص غير مسبوقة للشركات لتصبح شريكة رائدة في السوق ضمن شبكة Azentio القوية.

Azentio unveils the REACH partner program to accelerate growth and expand ERP ecosystem

يعكس برنامج شراكة REACH التزام Azentio بتعزيز علاقات قوية وتعاونية مع قادة الصناعة ودفع الابتكار في مجال تخطيط موارد المؤسسات (ERP). سيحصل الشركاء من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج على إمكانية الوصول إلى مجموعة Azentio الشاملة من حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يزودهم بالأدوات والموارد اللازمة لتقديم قيمة استثنائية لعملائهم.

وتشمل السمات الرئيسية لبرنامج REACH ما يلي:

التعاون في توليد الطلب: سوف يستفيد شركاء REACH من المواد التسويقية ذات العلامة التجارية المشتركة، وحملات توليد العملاء، ومبادرات المبيعات المشتركة، مما يمكنهم من خلق الطلب والاستحواذ عليه بشكل فعال.

الحصول على التكنولوجيا المتقدمة: يوفر البرنامج للشركاء فرصة التقديم لعملائهم المجموعة الكاملة من حلول ONE ERP التي تعمل بنظام البرمجيات بوصفها خدمة ( SaaS ) من Azentio ، بما في ذلك الخدمات المالية وإدارة سلسلة التوريد والتصنيع والتوزيع السحابي العمودي. صُممت هذه المنصة القوية لأغراض التوسع والمرونة، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ( SMEs ).

الدعم والتدريب المخصصَين: يتضمن برنامج REACH تمكين الشركاء المستمر من قِبَل فريق مخصص من مديري نجاح الشركاء ( PSMs )، مما يضمن أن الشركاء مجهزون لبيع حلول Azentio ONE ERP ، وتنفيذها، وتوظيفها بشكل فعال.

الابتكار التعاوني: ستكون لدى الشركاء فرصة التعاون الوثيق مع فريق Azentio ، والمساهمة في التطور المستمر لبرامج تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) وإعادة تشكيل مستقبل الصناعة.

وعلّق Amit Pant، رئيس قناة ONE ERP في Azentio، قائلاً: "نحن متحمسون لإطلاق برنامج شراكة REACH، وهو مبادرة تحمل في طياتها إمكانيات تحويلية وتمثل معلمًا مهمًّا لشركة Azentio وشركائنا. رؤيتنا لبرنامج REACH هي أن ننشئ نظامًا بيئيًّا ديناميكيًّا يمكّن شركات الاستشارات والتنفيذ من دمج حلولنا العالمية في مجال تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بسلاسة في خدماتها، داعمين بذلك قدراتها ومساهمين في توسيع نطاق وصولها إلى السوق. سيشهد هذا البرنامج حقبة تُعِدّ فيها Azentio وتمكّن شبكة نابضة بالحياة من الشركاء الذين يشاركوننا الشغف بتقديم حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الاستثنائية. نحن نعتقد أنه من خلال تمكين شركائنا بتكنولوجيتنا ودعمنا، سنتمكن بشكل جماعي من تحقيق النجاح والابتكار على نطاق أوسع في مجال تخطيط موارد المؤسسات (ERP)".

نبذة عن Azentio

تقدم Azentio برامج مهمة حاسمة للقطاعات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، وتخطيط موارد المؤسسات للعملاء في أكثر من 60 دولة. تعمل حلولنا على تمكين المنظمات من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مما يمكِّنها من تحقيق التميز التشغيلي وتقديم تجارب متميزة للعملاء.

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