كشفت RayThink الستار عن وحدة الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة 1920×1080 في معرض Intersec SA 2024

يانطاي، الصين، 1 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تشارك شركة RayThink Technology المحدودة (المعروفة والمشار إليها فيما يلي بِـ "RayThink")، وهي شركة رائدة في مجال التصوير الحراري، في معرض INTERSEC السعودية 2024 في الرياض. تعرض RayThink تقنيتها الأحدث، وهي وحدة الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة 1920×1080، وحلولها الرائدة في مجال التصوير الحراري في القاعة 1 كشك E39 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

تتميز وحدة Turing F1920 من Raythink بدقة 1920×1080، والتي تعيد رسم التصور عن حدود تكنولوجيا التصوير الحراري بوضوحها غير المسبوق، كما تتميز وحدة Turing F1920 بمستشعر الأشعة تحت الحمراء المتقدم بطول 8 ميكرون، محدثةً قفزة نوعية في التصوير بالأشعة تحت الحمراء. ويمكن التقاط حتى أصغر الاختلافات في درجة الحرارة بدقة ملحوظة، فتقدم "مشهدًا" حراريًّا غنيًّا بالتفاصيل والطبقات. وقد أعرب الزوار عن دهشتهم إزاء وضوح وجودة الصور التي تنتجها هذه الوحدة المبتكرة.

وتسلط RayThink الضوء أيضًا على حلولها المصممة خصيصًا لمراقبة حقول النفط، والتي تتعلق خصوصًا بحقول النفط الواسعة والمعقدة في الشرق الأوسط. وتواجه هذه العمليات تحديات أمنية فريدة بسبب الطبيعة المنتشرة للمعدات والمناطق صعبة الوصول إليها، فتصبح بهذا أساليب المراقبة التقليدية غير كافية. وتتصدى حلول RayThink المتخصصة في حقول النفط لهذه التحديات، وتضمن أمن وفعالية العمليات في جميع مواقع الإنتاج.

وقد أحدثت سلسلة كاميرات SilentW-U البانورامية بالأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة من RayThink ثورة في مراقبة حقول النفط. ويوفر نظام التصوير الحراري هذا الذي يتميز بإمكانيات مراقبة واسعة نطاق، رؤية سلسة بزاوية 360 درجة، حيث يلتقط بانوراما ميدانية كاملة في ثانيتَين فقط. وعلى عكس أنظمة المراقبة التقليدية ذات الزاوية الثابتة التي تترك نقاطًا عمياء، يضمن نظام E.O.S بزاوية 360 درجة رؤية كاملة غير محجوبة، وهو ما يتناسب تمامًا مع المتطلبات الواسعة النطاق لأمن حقول النفط.

يحمل الليل معه مخاطر خاصة في حقول النفط؛ إذ يمكن للأفراد غير المصرح لهم استغلال جنح الظلام بسهولة. وتتجاوز تكنولوجيا التصوير الحراري من RayThink حدود أنظمة الضوء المرئي، حيث توفر مراقبة مفصلة في الظلام الدامس أو في الظروف الجوية السيئة.

تفي قدراتها على المراقبة عن بعد، والتصوير الحراري عالي الدقة، والتغطية واسعة النطاق بالمتطلبات الأمنية لعمليات حقول النفط الشاسعة. وباعتبارها حلًّا موثوقًا وفعالاً للمراقبة، فإنها توفر دفاعًا قويًّا لحقول النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما بعده.

تلتزم RayThink مع تقدم تكنولوجيا التصوير الحراري بدفع الابتكار وتعزيز حلول السلامة لقطاع حقول النفط. تفضل بزيارتنا في معرض Intersec SA 2024 لتلقي نظرة كيف تحوِّل RayThink واقع أمن حقول النفط وتقنيات مراقبته.

للتواصل: Karina Hu، [email protected]