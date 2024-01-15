كشفت Vantage عن موقعها بحلته الجديدة لعام 2024

بورت فيلا، فانواتو، 15 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تسير) Vantage أو (Vantage Markets، وهي وسيط عالمي متعدد الأصول، بخطى واثقة إلى عام 2024، وتكشف لنا بفخر عن موقعها الإلكتروني بحلّته الجديدة. هذا التجديد هو إعلان بداية عام جديد، تفتح فيه الشركة ويرمز إلى فصل جديد من رحلة Vintage نحو الحيوية والتجدد. بتجسيدها لمقولة "عام جديد ومظهر جديد"، خطت Vantage وقد وضعت الابتكار والتميّز عنوانًا لرحلتها وهدفًا لها.

Vantage Reveals Stunning Website Redesign for a Fresh 2024 Look

يعد التجديد الأخير في موقع Vantage خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز مكانة الشركة في سوق الموارد المالية العالمي. عن طريق إيلاء الأولوية لتحقيق تجربة سلسة للمستخدمين والعمل على تقديم خدمات عالية المستوى، فإن الخطوة الأخيرة ل Vantage ليست تجديدًا لواجهتها فحسب، بل هي التزام جدي من قبلها لتحقق الريادة في مجال التداول المالي.

قال Marc Despallieres وهو رئيس الاستراتيجية ومكتب التداول لدى Vantage: "تعكس هذه المباردة شعارنا ، 'تداول بذكاء مع @vantage'، وتعبر عن هدفنا وسعينا نحو توفير حلول تداول إبداعية وسهلة الاستخدام. أصبح هذا التجديد ضروريًا لسير Vantage في 2024، إذ سجل بداية حقبة جديدة في الحلول التداولية الذكية والمتطورة التي تستجيب للاحتياجات المتزايدة لعملائنا المنتشرين في كل أنحاء الكرة الأرضية.

التصميم المتناغم مع الأداء المتقدم

تصميم الموقع الجديد يعبر عن الأناقة التي هي من صميم قيم وهوية Vantage. لا يقتصر هذا التجديد على الناحية الجمالية البصرية، بل يدمج الهيكل العام لصفحة الوِيب ويعرض البيانات والمعلومات فيها بطريقة متوافقة لتطلعات عملائنا وتحسن تجربة المستخدمين. نحن على يقين بأن واجهة المستخدم الجديدة ستعمل على أتمّ وجه وتخلق تجربةً جديدةً للمستخدمين المستفيدين من خدماتنا، وهذا لأن تصميمنا بُني على دراسة استراتيجية مطوّلة.

واجهة سلسة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة

يتجلى التزام Vantage باتخاذ الإبداع منهجًا لها جليًا واضحًا بتصميمها التفاعلي سهل الاستخدام والتنقل بين أقسامه والمتوافق مع الأجهزة المحمولة، فركزت اهتمامها على سهولة تعامل عملائها مع موقعها عبر كل الأجهزة.

صرح معلوماتي ذكي

اكتشف أكاديمية Vantage على الموقع بحلّته الجديدة بكل يسر وسهولة. إنه مركز للمتداولين جميعًا باختلاف خبرتهم المالية، لأن مهمتنا هي نقل المتداولين المبتدئين إلى الاحتراف. احصل على مجموعة واسعة من المصادر المجانية، مثل المقالات وجلسات البث المباشر والكتب الإلكترونية المتوفرة لتساعدكم وترشدكم في رحلتكم في عالم التداول.

وعلق Despallieres: "نحن نرغب عبر هذا التجديد أن نحدث ثورةً رقمية في منصتنا، لنوفر لمستخدمينا أفضل تجربة ممكنة لهم في عالم التداول. نتطلع للنجاح المستمر والتقدم الذي ينتظرنا في هذا العام الجديد. نأمل أن يكون موقعنا الذي يعكس طموحنا وعملنا الشاق نقطة تحول لنا لنصبح رواد عالم التداول".

نبذة عن Vantage

Vantage(أو Vantage Markets) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage.

http://www.vantagemarkets.com/

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