كشفت XCMG Excavator عن خط جديد من سلسلة G للسوق العالمية في مهرجان العملاء السادس

شوتشو، الصين، 31 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- لأطلقت XCMG Excavator وحدة تجارية متخصصة في مجال الحفارات من آلات XCMG (SHE:000425، المشار إليها في ما يلي بِـ"XCMG")، حفاراتها الدولية الجديدة من سلسلة G خلال مهرجان العملاء الدولي السادس، الذي عقد في قاعدة تصنيع آلات الحفر. يمثل هذا الحدث إطلاق ما يقرب من 30 منتجًا مبتكرًا وشمل تسليمًا جماعيًا للحفارات الدولية من سلسلة G إلى العملاء الإندونيسيين.

حضر الاحتفال ما يقرب من 400 عميل وممثل وسائل الإعلام العالمية من مختلف البلدان الذين شهدوا هذا الحدث الهام.

Event site

تمثل سلسلة G التي تم إصدارها حديثًا أحدث إنجازات البحث والتطوير الخاصة بشركة XCMG التي تستهدف السوق الخارجية. بناءً على نجاح حفاراتها من السلسلة C والسلسلة D، تواصل XCMG المضي قدماً في ابتكار المنتجات وتحسينات البحث والتطوير.

"نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا العالميين للاستمرار في الاستفادة المتبادلة والتآزر التعاوني، وتعميق التعاون المستمر في النظام البيئي التجاري الكامل لتحقيق خلق القيمة المشتركة ونجاح التنمية المشتركة،" كما قال سونغ زايك، نائب رئيس شركة XCMG Machinery والمدير العام لوحدة الأعمال XCMG Excavator.

حققت منتجات سلسلة G الدولية إنجازات في أكثر من 50 تقنية أساسية، بما في ذلك مطابقة الطاقة في جميع الظروف والتحكم في تغذية PIC. هذه التطورات تعزز بشكل كبير مزايا الأداء العام في نسبة كفاءة الطاقة المثلى والموثوقية والقدرة على التشغيل والراحة والقدرة على التكيف. هذه الميزات لا تتجاوز توقعات العملاء فحسب، بل تدمج أيضًا فهمًا شاملًا لعملية المعدات التي تعزز سهولة الاستخدام والسلامة والكفاءة.

بعد حدث الإطلاق، تم دعوة الضيوف الدوليين إلى القيام بجولة قريبة مع خط الإنتاج لمنتجات سلسلة G الدولية. تم إنشاء مناطق منتجات مخصصة لمختلف العملاء الإقليميين، إلى جانب منطقة عرض مخصصة لقطع الغيار الشاملة، مما سهل التفاعلات العميقة بين الضيوف والفرق الفنية في الموقع.

باعتبارها الأعمال التجارية الأساسية لشركة XCMG، فهي مكرسة لتوفير حلول متكاملة للمشهد بالإضافة إلى المنتج جنبا إلى جنب مع خدمات قيمة دورة الحياة الكاملة على مستوى العالم. في المستقبل، ستواصل التعاون الوثيق عبر الحدود بهدف المساهمات الرائدة في بناء مجموعات التصنيع المتقدمة ذات المستوى العالمي في قطاعات آلات البناء في جميع أنحاء العالم.

إن موضوع إطلاق سلسلة G، "التوجه نحو المستقبل، النمو العالمي معًا"، يلخص التزام XCMG بقيادة التقدم العالمي والابتكار في صناعة آلات البناء.

لمزيد من المعلومات حول منتجات سلسلة G الدولية، يرجى زيارة https://www.xcmgglobal.com/ .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2425772/XCMG_Excavator.jpg