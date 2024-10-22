كشفت شركة NIANCE عن ورقة بحثية ثورية حول الجمال وطول العمر باسم "معالجة العلامات الـ 12 المميزة للشيخوخة"

مدينة زيورخ، 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة NIANCE، الشركة السويسرية الرائدة في مجال العناية بالبشرة والعافية، عن إصدار ورقتها البحثية الجديدة "معالجة العلامات الـ 12 المميزة للشيخوخة". إن هذه الورقة البحثية الأولى من نوعها تخوض غمار علم الشيخوخة المستمر في التطور وتعرض كيف تستهدف منتجات NIANCE المبتكرة العمليات البيولوجية الكامنة وراء الشيخوخة من خلال التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والمكونات الفعالة.

لقد ظهر هذا العنوان البحثي "العلامات المميزة للشيخوخة" لأول مرة في عام 2013 على يد الباحثين Carlos López-Otín، وMaria A. Blasco، وLinda Partridge، وManuel Serrano، وGuido Kroemer، الذين حددوا تسع آليات بيولوجية رئيسية تؤدي إلى الشيخوخة، مثل عدم الاستقرار الجينومي، والخلل الوظيفي في الميتوكوندريا. وفي يناير 2023، نشرت مجلة Cell العلمية عنوانًا بحثيًا مُحدثًا أضاف ثلاث علامات مميزة جديدة: اختلال الميكروبيوم، والالتهاب الجهازي المزمن، واختلال آلية الالتهام الذاتي، ما زاد العدد إلى 12 علامة مميزة. تشرح الورقة البحثية الخاصة بعلامة NIANCE التجارية هذه العلامات المميزة وتبين كيف يقوم مركب Swiss Glacier Complex® الخاص بالعلامة التجارية، والمكون من مجموعة غنية من المكونات الفعالة ومكملات GENR8®، باستهداف كل من العلامات المميزة الـ 12 خصيصًا لدعم صحة الجلد والحفاظ على الحيوية في العموم.

في القلب من عملية تطوير منتجات NIANCE تُستخدم تكنولوجيا FERNESSE™ الحيوية الخاصة بالشركة أيضًا، والتي تعمل على التوفير البيولوجي لأكثر من 130 مكونًا نشطًا يُستخدم في صياغة التركيبات. وتضمن تكنولوجيا FERNESSE™ الحيوية امتصاص الجسم لهذه المركبات القوية النشطة بيولوجيًا بالكامل، ما يعزز فعالية المنتجات ويضمن تجديد الخلايا بشكل عميق.

قالت Marnix Ettema، الرئيس التنفيذي لعلامة NIANCE: "نحن، في NIANCE، ملتزمون بصناعة منتجات رائدة تتجاوز مجرد المعالجة السطيحة لعلامات الشيخوخة". "إن أبحاثنا وابتكاراتنا، المجموعة في هذه الورقة البحثية، تبرهن على مهمتنا المتمثلة في مساعدة المستهلكين على الحفاظ على بشرة شابة ومشرقة مع دعم صحتهم العامة على المستوى الخلوي. ونعتقد أن هذه الورقة المنشورة ستساعد في شرح أسباب ريادة NIANCE في مجال تحويل التطورات العلمية لمكافحة الشيخوخة إلى حلول فعالة للجمال وإطالة العمر."

الورقة البحثية متوفرة بالكامل للتنزيل على موقع NIANCE على الإنترنت، وهي تقدم نظرة متعمقة حول التركيبات الرائدة للعلامة التجارية والأساس العلمي لها.

نُبذة عن NIANCE

NIANCE هي علامة تجارية سويسرية فاخرة للجمال وطول العمر، تشتهر بتركيباتها المتقدمة علميًا واستخدام تكنولوجيا FERNESSE™ الحيوية. ولأكثر من عقد من الزمان، كان يتم توزيع منتجات NIANCE حصريًا في منتجعات الفنادق الفاخرة الشهيرة عالميًا، والعيادات الصحية، والمحلات التجارية المرموقة، بما في ذلك Harrods في لندن، وKirchhofer في إنترلاكن، وSKP في الصين. وهذا الوصول الحصري يؤكد على التزام NIANCE بتقديم منتجات مميزة ومتقدمة علميًا لعملائها العالميين المتميزين.

في عام 2024، أصبحت عارضة الأزياء الشهيرة عالميًا Natalia Vodianova أحد المساهِمين الكبار في NIANCE، تأكيدًا منها على التزامها المستمر نحو العلامة التجارية.