كلارنس تكشف عن «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» الأكثر دقة على الإطلاق لمطابقة كريم الأساس

خدمة حصرية داخل المتجر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف مفهوم المكياج المُخصّص

باريس، 21 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- وفاءً لروحها الرائدة منذ عام 1954، أعلنت كلارنس (Clarins) إطلاق أحدث ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا التجميل، وهي «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» (Clarins AI Shade (Finder، وهي خدمة حصرية داخل المتجر تُرسي معياراً جديداً في دقة مطابقة درجات المكياج. وللمرة الأولى، تدمج كلارنس محركاً لتوصيات المكياج قائماً على الذكاء الاصطناعي لمساندة العملاء وخبراء التجميل.

Clarins AI Shade Finder

وتم تطوير هذه التقنية بالتعاون مع IlluminateAI، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة من وادي السيليكون، وتُعد الأولى عالمياً في القياس الدقيق لدرجة لون البشرة ولونها التحتي باستخدام هاتف ذكي. وتجمع هذه التقنية بين العلوم المتقدمة والخبرة التجميلية لتقديم أدق تجربة متاحة اليوم لمطابقة درجات اللون.

تقنية جديدة كلياً تستند إلى علم الضوء

توفر «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» من كلارنس أعلى مستويات الدقة العلمية، اعتماداً على المطيافية، أي علم الضوء، وهي تقنية تستند إلى أكثر من 30 عاماً من الأبحاث.

وتحوّل «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» الهاتف الذكي الاعتيادي إلى أداة علمية فعلية قادرة على قراءة «البصمة اللونية» الفريدة لكل درجة لون بشرة بدقة خلال أقل من 60 ثانية. وبدلاً من الاعتماد على صورة واحدة، يلتقط النظام تسلسلاً سريعاً من الصور مع تغيير إضاءة شاشة الهاتف، ومن خلال تحليل كيفية انعكاس الضوء على البشرة تستطيع الخوارزمية تحديد درجة لون البشرة ولونها التحتي والقياسات اللونية الكلية بدقة.

أدق مطابقة لدرجة اللون على الإطلاق

والنتيجة هي معدل مطابقة يبلغ %96 مقارنةً بخبير مكياج متمرس، ما يضع معياراً جديداً للدقة.

وقال Konrad Jarausch، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IlluminateAI: «إنها أشبه بتحويل الهاتف الذكي إلى قارئ علمي للون البشرة. فالتقنية تُكمّم التصبغ والألوان التحتية للبشرة بمستوى من الدقة لم يكن ممكناً سابقاً داخل المتجر باستخدام هاتف ذكي. إنها خبرة 10 سنوات في المكياج أصبحت متاحة الآن عبر مسح بسيط للوجه».

من كريم الأساس إلى روتين مكياج متكامل ومُخصّص

تتجاوز «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» من كلارنس حدود مطابقة كريم الأساس. فاستناداً إلى تحليل شامل يُجرى عبر الهاتف الذكي، يمكن لخبراء التجميل لدى كلارنس التوصية ليس فقط بدرجة كريم الأساس المثالية، بل أيضاً بروتين مكياج مُخصّص بالكامل متناغم لتعزيز إشراقة البشرة بصورة طبيعية. لا مزيد من كريمات الأساس التي تميل إلى اللون البرتقالي تحت ضوء النهار، ولا مزيد من أحمر الشفاه الذي يبدو مثالياً على اليد ثم يبدو باهتاً عند تطبيقه على الوجه.

تجربة حصرية داخل المتجر صُممت مع العملاء ومن أجلهم

ومتاحة حصرياً في متاجر كلارنس ونقاط البيع التابعة لها، وقد صُممت «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» لتكون خدمة سلسة وبديهية وتبعث على الاطمئنان داخل المتجر. ووفاءً لهوية كلارنس وقيمها الأساسية، جاءت هذه المبادرة نتيجة مسار عالمي من التطوير المشترك شمل «مختبر الابتكار» في كلارنس، وخبراء وفناني المكياج وخبراء التجميل لدى العلامة، إلى جانب علماء وأطباء IlluminateAI، وعملاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال Jonathan Zrihen، الرئيس والرئيس التنفيذي لكلارنس: «تمكّننا أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون من تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التجميل لخدمة استراتيجيتنا الطموحة لتسريع النمو في فئة المكياج. ونحن فخورون بتقديم ابتكار جرى تطويره مع عملائنا ومن أجلهم».

نتائج مثبتة داخل المتجر

عقب اختبارات مباشرة ناجحة في متاجر في فرنسا والمملكة المتحدة، أظهرت «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» من كلارنس أثراً قوياً بالفعل، سواء على معدل التحويل أو على متوسط قيمة السلة، مقارنةً باستشارات المكياج السابقة التي لم تتضمن هذه الخدمة.

وأضافت Katalin Berenyi، المديرة العامة لعلامة كلارنس التجارية: «تفخر كلارنس بإثراء خبرتها في المكياج بأداة ذكاء اصطناعي دقيقة بالفعل، بما يكمل الإرشادات المهنية لخبراء التجميل وفناني المكياج لدينا. وقد أخبرنا خبراء التجميل أنها غيّرت علاقتهم بالعملاء عبر إضافة بُعد عاطفي، كما أحب العملاء بساطة التجربة وسهولة التعامل معها».

وقال Laurent Malaveille، المسؤول التنفيذي عن الشؤون الرقمية وتقنية المعلومات ودعم الأعمال في كلارنس: «يسرّنا الكشف عن أدق أداة لاختيار درجة اللون تم إطلاقها في متاجر التجميل. وقد أتاحت هذه الدقة الاستثنائية التقنيةُ المتقدمة التي طورناها مع شريكنا IlluminateAI».

ويجري حالياً نشر «أداة الذكاء الاصطناعي لاختيار درجة اللون» في أكثر من 100 من متاجر كلارنس ونقاط البيع عبر 7 دول (فرنسا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وإيطاليا، وسويسرا، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة)، دعماً لإطلاق «فاونديشن دبل سيروم» (Double Serum Foundation) الجديد، على أن تُضاف أسواق أخرى خلال هذا الربيع.

ومن خلال هذا الابتكار، تؤكد كلارنس مرة أخرى دورها كجهة رائدة في تكنولوجيا التجميل، واضعةً العلم والدقة وتجربة العميل في صميم مفهوم الجمال المُخصّص.

نبذة عن كلارنس

تأسست كلارنس في باريس عام 1954 على يد Jacques Courtin، وهي مجموعة تجميل عالمية عائلية تواصل الابتكار منذ أكثر من 70 عاماً لتعزيز مفهوم الجمال المسؤول.

ونتيجة للأبحاث المتواصلة، تُباع منتجاتها النباتية، التي تُصاغ وتُصنع في فرنسا، في أكثر من 150 دولة عبر 20,000 نقطة بيع. ومع تحقيق ما يقرب من %95 من المبيعات على المستوى الدولي، تُعد كلارنس العلامة رقم 1* في أوروبا ضمن فئة العناية الفاخرة بالبشرة، وأحد اللاعبين العالميين البارزين في قطاع الجمال (العناية بالبشرة والمكياج) والمنتجعات الصحية والعافية.

كما طورت المجموعة علامة myBlend، التي تقوم على مفهوم الجمال الشمولي عبر الجمع بين العناية الموجهة بالبشرة ومستحضرات التغذية التجميلية وتكنولوجيا التجميل.

وتضم كلارنس أكثر من 8,000 موظف في مقرها الرئيسي بباريس، و28 شركة تابعة حول العالم، ومختبرين للبحث والتطوير، وموقعين صناعيين في فرنسا.

وتُدار المجموعة بشكل مشترك بقيادة Jonathan Zrihen، الرئيس والرئيس التنفيذي، بالتعاون مع الدكتور Olivier Courtin وابنة أخيه Virginie Courtin، ممثلين للجيلين الثاني والثالث من عائلة المؤسس. واستناداً إلى غايتها «جعل الحياة أكثر جمالاً، وتوريث كوكب أكثر جمالاً للأجيال القادمة»، تلتزم كلارنس بالابتكار المستدام، مع أكثر من %80 من المكونات ذات أصل طبيعي، ومجموعة واسعة من المبادرات لحماية الطبيعة والعناية بالناس. https://www.groupeclarins.com/

*المصدر: NPD BeautyTrends®، أوروبا 5 (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا)، سوق العناية الفاخرة بالبشرة (المنتجات المباعة في محلات العطور والمتاجر الكبرى)، قيمة المبيعات (يورو)، للفترة من 3 يناير 2022 إلى 1 يناير 2023.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2917213/Clarins_AI_Shade_Finder.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2418102/Groupe_Clarins_Logo.jpg