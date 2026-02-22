Clarins presenta el AI Shade Finder, la herramienta para combinar bases más precisa de la historia

Un servicio exclusivo en la tienda impulsado por IA que redefine el maquillaje personalizado

PARÍS, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fiel a su espíritu pionero desde 1954, Clarins anuncia el lanzamiento de su última innovación en tecnología de belleza: Clarins AI Shade Finder, un servicio innovador exclusivo en la tienda que establece un nuevo punto de referencia para combinar maquillaje con precisión. Por primera vez, Clarins integra un motor de recomendación de maquillaje impulsado por IA para ayudar a clientes y asesores de belleza.

AI Shade Finder de Clarins (PRNewsfoto/Groupe Clarins)

Desarrollada en colaboración con IlluminateAI, empresa emergente de alta tecnología de Silicon Valley, la primera en el mundo en medir con precisión el tono y el matiz de la piel con un teléfono inteligente, esta tecnología innovadora reúne conocimientos científicos y de belleza de vanguardia para ofrecer la experiencia de combinación de tonos más precisa disponible en la actualidad.

Tecnología completamente nueva, impulsada por la ciencia de la luz

AI Shade Finder de Clarins ofrece la precisión científica más efectiva, impulsada por la espectroscopia, la ciencia de la luz, una tecnología respaldada por más de 30 años de investigación.

AI Shade Finder de Clarins transforma un teléfono inteligente estándar en un verdadero instrumento científico, capaz de leer con precisión la firma de color única de cada tono de piel en menos de 60 segundos. En lugar de depender de una sola foto, el sistema captura una secuencia rápida de imágenes mientras cambia la luz de la pantalla del teléfono. Al analizar cómo se refleja la luz en la piel, el algoritmo puede identificar con precisión el tono de la piel, el matiz y la colorimetría general.

La combinación de tonos más precisa de la historia

El resultado: una tasa de coincidencia del 96 % en comparación con un maquillador experimentado, lo que establece un nuevo estándar de precisión.

"Es como convertir un teléfono inteligente en un lector científico del color de la piel", explicó Konrad Jarausch, fundador y director ejecutivo de IlluminateAI. "La tecnología cuantifica la pigmentación y matices con un teléfono inteligente con un nivel de precisión que antes era imposible en una tienda. Son 10 años de experiencia en maquillaje, ahora accesibles a mediante un simple escaneo facial".

Desde la base hasta una rutina de maquillaje completa y personalizada

AI Shade Finder de Clarins va mucho más allá de la combinación de colores de base. Basándose en un análisis exhaustivo realizado con su teléfono inteligente, Clarins Beauty Advisors puede recomendar no solo el tono de base perfecto, sino también una rutina de maquillaje totalmente personalizada, todo armonizado para mejorar naturalmente el cutis de clientas y clientes. Se acabaron las bases que se vuelven anaranjadas a la luz del día. No más lápiz labial que se veía perfecto en la mano pero opaco una vez aplicado en los labios.

Experiencia exclusiva en tienda, diseñada para clientas y clientes y con ellos

Disponible exclusivamente en boutiques y tiendas de Clarins, el AI Shade Finder se diseñó como un servicio en tienda fluido, intuitivo y reconfortante. Fiel a la identidad de Clarins, el proyecto es el resultado de una experiencia de creación conjunta a nivel mundial en la que participan el Laboratorio de Innovación de Clarins, maquilladores y asesores de belleza de Clarins, científicos y médicos de IlluminateAI y clientes de todo el mundo.

"El AI Shade Finder nos permite poner la IA y la tecnología de belleza al servicio de nuestra ambiciosa estrategia de acelerar el maquillaje", afirmó Jonathan Zrihen, presidente y director general de Clarins. "Nos enorgullece ofrecer una innovación construida con nuestros clientes y clientas y para ellos".

Resultados comprobados en tienda

Después de las exitosas pruebas en vivo en boutiques en Francia y el Reino Unido, AI Shade Finder de Clarins ya ha demostrado un fuerte impacto, tanto en la conversión como en la cesta promedio, en comparación con las consultas de maquillaje anteriores sin este servicio.

"Clarins se enorgullece de enriquecer nuestra experiencia en maquillaje con una herramienta de IA verdaderamente precisa para complementar el asesoramiento profesional de nuestras asesoras de belleza y maquilladoras", agregó Katalin Berenyi, gerenta general de Marca de Clarins. "Los asesores de belleza nos dijeron que esta herramienta transformó su relación con los clientes con una capa emocional adicional, y a los clientes les encantó lo simple e intuitiva que fue la experiencia".

"Estamos muy contentos de presentar el buscador de tonos más preciso que se haya lanzado en las tiendas de belleza. Esta precisión excepcional es posible gracias a la tecnología de vanguardia desarrollada junto con nuestro socio IlluminateAI", declaró Laurent Malaveille, director de Soporte Digital, de TI y de Negocios de Clarins.

En la actualidad, AI Shade Finder de Clarins se implementó en más de 100 boutiques y tiendas de Clarins en7 países (Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Suiza, México, Emiratos Árabes Unidos), para respaldar el lanzamiento de la nueva base de doble sérum al que seguirán otras regiones adicionales esta primavera.

Con esta innovación, Clarins confirma una vez más su papel como pionera en la tecnología de la belleza, al priorizar la ciencia, la precisión y la experiencia del cliente para la belleza personalizada.

Acerca de Clarins

Fundada en París en 1954 por Jacques Courtin, Clarins es un grupo de belleza mundial de propiedad familiar que ha estado innovando durante más de 70 años para promover la belleza responsable.

Como resultado de una investigación continua, sus productos a base de plantas, formulados y fabricados en Francia, se venden en más de 150 países mediante 20.000 puntos de venta. Con casi el 95 % de las ventas generadas a nivel internacional, Clarins es la marca de cuidado de la piel premium número 1* en Europa y una empresa líder mundial en belleza (cuidado de la piel y maquillaje), spa y bienestar.

Asimismo, el grupo desarrolló la marca myBlend, basada en el concepto de belleza holística, que combina el cuidado específico de la piel, la nutrición cosmética y la tecnología de belleza.

Clarins cuenta con más de 8.000 empleados en su sede de París, 28 filiales en todo el mundo, dos laboratorios de investigación y desarrollo y dos centros industriales en Francia.

El Grupo está dirigido de manera conjunta por Jonathan Zrihen, presidente y director ejecutivo, el Dr. Olivier Courtin y su sobrina Virginie Courtin, en representación de la segunda y tercera generación de la familia fundadora. Guiada por su "raison d'être" (razón de existir) "Hacer la vida más bella, dejar un planeta más bello", Clarins apuesta por la innovación sostenible, con más del 80 % de ingredientes de origen natural y un amplio abanico de iniciativas para proteger la naturaleza y cuidar a las personas. https://www.groupeclarins.com/

*Fuente: NPD BeautyTrends®, Europe 5 (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España), mercado de lujo del cuidado de la piel (productos vendidos en perfumerías y grandes tiendas), valor de las ventas (en euros), del 3 de enero de 2022 al 1 de enero de 2023.

