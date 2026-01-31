كلية ويلينغتون الدولية تفتتح أول مدرسة لها في أفريقيا في ألارو سيتي بمدينة لاغوس عام 2027

لاغوس، نيجيريا, 31 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت كلية ويلينغتون الدولية رسميًا أول مدرسة لها في أفريقيا، تحت مسمى «كلية ويلينغتون الدولية لاغوس»، في خطوة تمثل علامة فارقة في توسّع التعليم البريطاني ذي المستوى العالمي على مستوى القارة. جاء هذا الإعلان خلال حفل أُقيم في نادي متروبوليتان في لاغوس، بحضور قيادات بارزة من شبكة Wellington College Education التعليمية ومن شركة Rendeavour، إلى جانب ممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال والسلك الدبلوماسي.

L-R: Stephen Jennings, CEO & Founder Rendeavour, Paresh Thakrar, Managing Director Wellington College International; Yomi Ademola, Managing Director Alaro City; Frank Mosier, Founding Chairman Rendeavour, and Paul Vanni, International Director Wellington College during the official launch ceremony of Wellington College International Lagos, located in Alaro City, the flagship new city in Lagos, Nigeria, developed by Rendeavour.

ومن المقرر افتتاح المدرسة في سبتمبر 2027 كمدرسة داخلية ونهارية مختلطة تستوعب ما يصل إلى 1,500 طالب تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عامًا. وستقدّم المدرسة المنهج الوطني الإنجليزي ابتداءً من المرحلة الأساسية الأولى (Key Stage 1) وحتى مؤهلات المستوى المتقدم (A-Levels)، مزاوِجةً بين الإرث الأكاديمي العريق لكلية ويلينغتون وبين نقاط القوة النيجيرية والإقليمية، لتوفير نهج تعليمي شمولي ينمّي الفكر والشخصية والقيادة.

ستقع كلية ويلينغتون الدولية لاغوس في ألارو سيتي، المدينة الرائدة الجديدة التي طوّرتها شركة Rendeavour ضمن منطقة ليكي الحرة. وقد صُمِّم الحرم المدرسي الممتد على مساحة 12.5 هكتارًا من قِبل شركة MICA Architects البريطانية الحائزة على جوائز، وسيضم مرافق مُصمَّمة خصيصًا لدعم التميّز في المجالات الأكاديمية والرياضية والموسيقية والفنية، وفي مجال الرعاية الطلابية، مع وضع المدرسة في طليعة الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وستكون هذه أول مدرسة خاصة في لاغوس تضم مسبحًا أولمبيًا بطول 50 مترًا، إلى جانب مسرح رائد للفنون الأدائية، ومركز طبي مجهّز تجهيزًا كاملاً، ومختبرات متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ومجمّعًا رياضيًا داخليًا، وملاعب خارجية متعددة الأغراض، ومضمارًا لألعاب القوى بطول 400 متر، وملعب رغبي بالحجم الكامل.

قال باريش ثاكرار، العضو المنتدب لكلية ويلينغتون الدولية، إن هذه الشراكة تخلق أساسًا قويًا للتميّز: «إن سمعة كلية ويلينغتون العريقة باعتبارها المدرسة النهارية والداخلية المختلطة الرائدة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى خبرة شركة Rendeavour في بناء المدن الجديدة الأكثر طموحًا في أفريقيا، تضع معيارًا جديدًا للتعليم في القارة وتُهيِّئ الشباب للازدهار في عالم سريع التغيّر.»

وقال ستيفن جينينغز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rendeavour، إن التعليم يقع في صميم النمو طويل الأجل في أفريقيا: «تمثّل كلية ويلينغتون الدولية لاغوس استثمارًا كبيرًا في مستقبل أفريقيا، إذ تساعد في إعداد الجيل المقبل من القادة الذين سيقودون الابتكار والازدهار والتنمية الشاملة في مختلف أنحاء القارة.»

وتُعزِّز المدرسة الجديدة مكانة ألارو سيتي كمنظومة حضرية متكاملة تمامًا. وتُقام ألارو سيتي على مساحة 2,000 هكتار، وتجمع بين الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية والمدارس ومرافق الرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب أكثر من 150 هكتارًا من المساحات الخضراء والترفيهية.

وستكون كلية ويلينغتون الدولية لاغوس أول مدرسة تابعة لكلية ويلينغتون في أفريقيا والحادية عشرة عالميًا، لتنضم إلى شبكة تمتد عبر المملكة المتحدة والصين وتايلاند وإندونيسيا والهند، وتوفّر معًا التعليم لأكثر من 10,000 طالب حول العالم.

