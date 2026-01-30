Le Wellington College International ouvrira sa première école africaine à Alaro City, Lagos, en 2027

LAGOS, Nigeria, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Wellington College International a officiellement lancé sa première école africaine, Wellington College International Lagos, marquant une étape importante dans l'expansion de l'éducation britannique de classe mondiale sur le continent. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie au Metropolitan Club de Lagos, en présence de hauts responsables du Wellington College Education et de Rendeavour, ainsi que de représentants du gouvernement, du monde des affaires et de la communauté diplomatique.

L-R: Stephen Jennings, CEO & Founder Rendeavour, Paresh Thakrar, Managing Director Wellington College International; Yomi Ademola, Managing Director Alaro City; Frank Mosier, Founding Chairman Rendeavour, and Paul Vanni, International Director Wellington College during the official launch ceremony of Wellington College International Lagos, located in Alaro City, the flagship new city in Lagos, Nigeria, developed by Rendeavour.

L'ouverture de l'école est prévue pour septembre 2027. Il s'agit d'un internat et d'un externat mixtes pouvant accueillir jusqu'à 1 500 élèves âgés de 3 à 18 ans. Il dispensera le programme national anglais du Key Stage 1 jusqu'aux A-Levels, en combinant l'héritage académique distingué du Wellington College avec les forces nigérianes et régionales pour offrir une éducation holistique qui développe l'intellect, le caractère et l'esprit d'initiative.

Le Wellington College International Lagos sera situé à Alaro City, la nouvelle ville phare développée par Rendeavour dans la zone franche de Lekki. Le campus de 12,5 hectares a été conçu par le cabinet britannique primé MICA Architects et comprendra des installations spécialement conçues pour soutenir l'excellence dans les domaines académique, sportif, musical, artistique et pastoral, tout en positionnant l'école à la pointe de l'innovation dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et l'esprit d'entreprise. Il s'agira de la première école privée de Lagos à disposer d'une piscine olympique de 50 mètres, d'un théâtre d'arts scéniques leader sur le marché, d'un centre médical entièrement équipé, de laboratoires STEM intégrés, d'un complexe sportif intérieur, de courts extérieurs polyvalents, d'une piste d'athlétisme de 400 mètres et d'un terrain de rugby grandeur nature.

Paresh Thakrar, directeur général du Wellington College International, a déclaré que ce partenariat créait une base solide pour l'excellence : « La réputation de longue date du Wellington College en tant que premier externat et internat mixte du Royaume-Uni, associée à l'expérience de Rendeavour dans la construction des villes nouvelles les plus ambitieuses d'Afrique, établit une nouvelle référence pour l'éducation sur le continent et donne aux jeunes les moyens de s'épanouir dans un monde en mutation rapide. »

Stephen Jennings, fondateur et directeur général de Rendeavour, a déclaré que l'éducation était au cœur de la croissance à long terme de l'Afrique : « Le Wellington College International Lagos représente un investissement significatif dans l'avenir de l'Afrique, en aidant à préparer la prochaine génération de leaders qui stimuleront l'innovation, la prospérité et le développement inclusif à travers le continent. »

La nouvelle école renforce la position d'Alaro City en tant qu'écosystème urbain totalement intégré. Établie sur 2 000 hectares, Alaro City regroupe des quartiers résidentiels, des zones commerciales et industrielles, des écoles, des établissements de santé et d'accueil, et plus de 150 hectares d'espaces verts et récréatifs.

Le Wellington College International Lagos sera la première école du Wellington College en Afrique et la onzième dans le monde, rejoignant un réseau à travers le Royaume-Uni, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Inde qui éduque collectivement plus de 10 000 étudiants dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2873505/Wellington_College_International_Lagos.jpg