كول هان تكشف عن GrandPrø Tennis 2.0: حقبة جديدة من ابتكارات الخفة

عندما أطلقت كول هان حذاء GrandPrø Tennis الأصلي عام 2016، أعادت ابتكار حذاء الملاعب الجلدي الكلاسيكي ببنية خفيفة الوزن على نحو جذري، ما أسهم في تقليل الكتلة مع تعزيز المرونة والارتداد والراحة طوال اليوم. وقد مهّد هذا النهج الطريق لما أصبح اليوم أسرع فئات العلامة التجارية نمواً. ويواصل GrandPrø Tennis 2.0 هذا التوجّه التصميمي المختصر، من خلال الاحتفاظ بكل ما هو ضروري، والتخلي عمّا لا يضيف قيمة حقيقية للتجربة.

وقال سكوت بات، الرئيس الإبداعي في كول هان: "كان GrandPrø Tennis إنجازاً لنا قبل 10 سنوات. لقد أثبت أن حذاء الملاعب الكلاسيكي يمكن أن يكون خفيفاً ومريحاً بشكل استثنائي، من دون التفريط في الأناقة أو الجوهر". وأضاف: "مع GrandPrø Tennis 2.0، أخذنا الفكرة إلى مدى أبعد. فهو أكثر انسيابية، ومُهندَس ليمنحك إحساساً بخفّة يصعب تصديقها وسهولة لافتة عند الارتداء".

وتتمحور التحديثات حول منصة التوسيد FeatherFeel Cushioning Platform™، وهي أحدث وأخف منصة توسيد من كول هان حتى اليوم. فمن خلال إعادة ضبط كثافة الرغوة، وتحسين البنية الداخلية، وإزالة العناصر غير الضرورية بشكل مدروس، يوفّر التصميم بزاوية 360 درجة إحساساً أخف وأكثر حيوية تحت القدم، مع الحفاظ على المتانة والتماسك الموثوقين اللذين يوفّرهما النعل الخارجي الكامل المصنوع من المطاط.

وقالت كريسي ميلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في كول هان: "تشكل GrandPrø Tennis 2.0 بناءً على ما سمعناه من عملائنا على مر السنين، فهم يريدون الراحة والأناقة بلا تنازلات". وأضافت: "هذا ما يقدّمه GrandPrø Tennis 2.0. ومع دخولنا عاماً جديداً، صُمّم هذا الحذاء الرياضي ليواكب إيقاع الحياة بسهولة وسلاسة، ويمنح الثقة والاستعداد لكل ما هو قادم".

واحتفاءً بمرور عشر سنوات على إطلاق GrandPrø Tennis، يأتي الطرح الأول من GrandPrø Tennis 2.0 بجلد أبيض كلاسيكي، مع تفاصيل خضراء عند شريط الكعب، إلى جانب شعار خاص بالذكرى السنوية بإصدار محدود. ويعقب ذلك إطلاق تشكيلات لونية إضافية باللون العاجي والذهبي والأسود. وتسلّط حملة الإطلاق العالمية «اشعر بخفة لم تعهدها من قبل» (Feel Lighter Than Ever) الضوء على البنية المُحسّنة للحذاء وتعدّد استخداماته في الحياة اليومية.

لا يقتصر GrandPrø Tennis 2.0 على كونه تحديثًا، بل يعكس استمرار زخم كول هان في سوق الأحذية الرياضية. إذ تمثّل الأحذية الرياضية اليوم أكثر من 35% من إجمالي مبيعات العلامة التجارية عالمياً، مع نمو متواصل عبر فئات الاستخدام اليومي، والأداء، وأنماط الحياة الناشئة، إلى جانب خطط توسّع مرتقبة خلال عام 2026.

تتراوح أسعار تشكيلة GrandPrø Tennis 2.0 بين 150 و170 دولاراً أمريكياً، وستتوافر عالمياً ابتداءً من 31 ديسمبر، حصرياً عبر colehaan.com وفي متاجر كول هان المختارة، على أن يتوسع نطاق التوزيع ليشمل شركاء التجزئة خلال شهر فبراير، مع طرح تشكيلات لونية إضافية في مارس 2026.

يمكن اكتشاف GrandPrø Tennis 2.0 الجديد عبر colehaan.com وفي متاجر كول هان المختارة حول العالم. ولمعرفة أقرب متجر، يُرجى زيارةcolehaan.com/stores.

نبذة عن كول هان (Cole Haan)

كول هان علامة أمريكية عالمية لأسلوب الحياة، تتوفر في أكثر من 100 دولة، وتخدم المحترفين النشطين ودائمي الاتصال عبر أحذية مبتكرة وإكسسوارات لأسلوب الحياة. ومع إرث يناهز 100 عام، تمزج كول هان بين الحرفية العريقة والابتكار الحديث لتقديم تصاميم تناسب العمل والتمارين وعطلة نهاية الأسبوع. وتتمثل مهمة العلامة في إلهام العملاء لعيش حياة استثنائية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة colehaan.com. تابعنا على @colehaan.

للتواصل الإعلامي:

كول هان

[email protected]

Jennifer Bett Communications

[email protected]

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2853041/GP_Tennis_2_0_Video.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2853037/GP_Tennis_2_0_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2853039/GP_Tennis_2_0_3.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2853036/GP_Tennis_2_0_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2853038/GP_Tennis_2_0_4.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2609514/5696226/COLE_HAAN_Logo.jpg