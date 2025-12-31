COLE HAAN PRESENTA GRANDPRØ TENNIS 2.0: UNA NUEVA ERA DE INNOVACIÓN EN LIGEREZA

Cuando Cole Haan lanzó la GrandPrø Tennis original en 2016, reinventó la clásica zapatilla de corte de cuero con un volumen de construcción radicalmente ligero al tiempo que maximizaba la flexibilidad, el rebote y la comodidad durante todo el día. Allanando el camino para lo que se ha convertido en la categoría de más rápido crecimiento de la marca, GrandPrø Tennis 2.0 lleva adelante ese enfoque de diseño reducido: mantener todo lo que necesitas y nada que no necesites.

"GrandPrø Tennis fue un gran avance para nosotros hace 10 años. Demostró que una zapatilla de corte clásica podía ser increíblemente ligera y cómoda sin perder su estilo o sustancia ", dijo Scott Patt, director creativo de Cole Haan. "Con GrandPrø Tennis 2.0, hemos llevado esa idea aún más lejos. Es más aerodinámico y está diseñado para sentirse impensablemente ligero e increíblemente fácil de usar ".

En el centro de la actualización se encuentra la FeatherFeel Cushioning Platform™, la plataforma de amortiguación más nueva y ligera de Cole Haan hasta la fecha. Al reequilibrar la densidad de la espuma, refinar la construcción y eliminar estratégicamente los elementos innecesarios, el diseño de 360° proporciona una sensación más ligera y enérgica bajo los pies al tiempo que proporciona la durabilidad y la tracción confiable de una suela de goma completa.

"GrandPrø Tennis 2.0 fue moldeado por lo que hemos escuchado de nuestros clientes a lo largo de los años: quieren comodidad y estilo sin concesiones", dijo Krissie Millan, directora de marketing de Cole Haan. "GrandPrø Tennis 2.0 cumple con eso. A medida que nos acercamos a un nuevo año, eso es exactamente lo que esta zapatilla está diseñada para hacer: mantenerse al día y sentirse fácil, para que esté listo para lo que viene después ".

Para marcar el hito de 10 años, la primera entrega de GrandPrø Tennis 2.0 debuta en cuero blanco clásico con detalles de talón verde y marca de aniversario de edición limitada, seguida de combinaciones de colores adicionales en marfil, oro y negro. La campaña de lanzamiento global "Feel Lighter Than Ever" destaca la construcción refinada de la zapatilla y su versatilidad para el día a día.

Más que una actualización, GrandPrø Tennis 2.0 señala el continuo impulso de Cole Haan en el mercado de las zapatillas. Las zapatillas ahora representan más del 35 % de las ventas globales de calzado de la marca, con un crecimiento en las categorías de estilo de vida informal, de rendimiento y emergente, y una expansión planificada para 2026.

El surtido GrandPrø Tennis 2.0 se vende desde $ 150-$ 170 USD y estará disponible a nivel mundial a partir del 31 de diciembre, exclusivamente en colehaan.com y en tiendas selectas de Cole Haan, con distribución ampliada a socios minoristas en febrero. Las combinaciones de colores adicionales se lanzarán en marzo de 2026.

Descubre el nuevo GrandPrø Tennis 2.0 en colehaan.com y en tiendas Cole Haan seleccionadas de todo el mundo. Visite colehaan.com/stores para encontrar una ubicación cerca de usted.

ACERCA DE COLE HAAN

Cole Haan es una marca global de estilo de vida estadounidense disponible en más de 100 países, que atiende a profesionales activos y siempre conectados con calzado innovador y accesorios de estilo de vida. Con una herencia de casi 100 años, Cole Haan infunde a sus productos una artesanía consagrada y estilos modernos que crean innovación diseñados para el trabajo, el entrenamiento y el fin de semana. La misión de la marca es inspirar a los clientes a vivir vidas extraordinarias. Para obtener más información, visita colehaan.com. Sigue a @colehaan.

