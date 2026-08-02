كوني KONE تعزز تجربة العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير مركز خدمة العملاء

يجمع مركز خدمة العملاء المطوّر لدى شركة كوني بين أحدث تقنيات تجربة العملاء وكفاءات محلية متخصصة لتقديم الدعم على مدار الساعة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بما يتيح للعملاء الوصول إلى الدعم المتخصص بسرعة وكفاءة، بهدف الرد على مكالمات العملاء خلال 20 ثانية.

جدة، المملكة العربية السعودية, 2 أغسطس / آب 2026 -- /PRNewswire/احتفلت كوني بالافتتاح الرسمي لمركز خدمة العملاء المطوّر في جدة، في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجربة عملاء سلسة وموثوقة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ويجسد هذا التطوير، الذي تم الاحتفاء به خلال مراسم قص الشريط، تركيز كوني المستمر على تسهيل الوصول إلى الدعم المتخصص، بما يسهم في ضمان حصول العملاء في جميع أنحاء المملكة على المستوى نفسه من الدعم عالي الجودة وسريع الاستجابة، سواء كانوا يديرون مبنىً سكنياً أو عقاراً تجارياً أو أحد المشاريع التطويرية البارزة في المملكة.

KONE Saudi Arabia team members gather for the inauguration of the enhanced Customer Service Center in Jeddah

ويقدم مركز خدمة العملاء خدمات الدعم الهاتفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال طلبات الخدمة واستفسارات الصيانة والدعم المتعلق بالمعدات، لخدمة العملاء في جميع أنحاء المملكة. ويضم المركز فريقاً من المختصين المحليين الذين يقدمون الدعم باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وخلال عام 2025، تعامل المركز مع ما يقارب 11 ألف تفاعل مع العملاء، وهو ما يعكس الثقة التي يوليها العملاء لشركة كوني، والدور المحوري الذي يؤديه مركز خدمة العملاء في ضمان تجربة عملاء موثوقة وعالية الجودة في مختلف أنحاء المملكة.

ومن خلال الجمع بين الخبرات المحلية وأحدث تقنيات تجربة العملاء، يوفر مركز خدمة العملاء المطوّر دعماً موثوقاً وعالي الجودة، بما يعزز تجربة العملاء ويضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه بسرعة وكفاءة. ويستخدم المركز تقنيات ذكية لإدارة المكالمات وتوجيه العملاء إلى المختص المناسب بسرعة وكفاءة. وإلى جانب هدف كوني المتمثل في الرد على مكالمات العملاء خلال 20 ثانية، يسهم ذلك في تسريع معالجة الطلبات، والحد من الانقطاعات، وضمان انسيابية الحركة داخل المباني بأمان وكفاءة.

وقال حيدر الحرتاني، العضو المنتدب لشركة كوني في المملكة العربية السعودية:

"إن المعيار الحقيقي لخدمة العملاء لا يقتصر على سرعة استجابتنا، بل يتمثل في الثقة التي يشعر بها عملاؤنا بأنهم سيحصلون، في كل مرة يتعاملون فيها مع كوني، على المستوى نفسه من الخبرة وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة. وسواء كانوا يديرون مبنىً سكنياً أو عقاراً تجارياً أو أحد المشاريع التطويرية البارزة في المملكة، فإن كل عميل يستحق الثقة نفسها بأننا سنكون إلى جانبه، مقدمين له الدعم الذي يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه. ومن خلال هذا النهج، نبني الثقة، ونعزز الشراكات طويلة الأمد، ونرسخ ثقة عملائنا في أنهم سيحصلون دائماً على الدعم الذي يتوقعونه من كوني."

ويأتي تطوير مركز خدمة العملاء ضمن جهود كوني المستمرة لتعزيز خدمات دعم العملاء والارتقاء بالتميز في الخدمة في المملكة العربية السعودية. ومع مواصلة المملكة تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير المدن والبنية التحتية، تواصل كوني التزامها بتحسين انسيابية الحركة في المدن من خلال حلول مبتكرة وخدمات موثوقة تسهم في ضمان تنقل الأشخاص داخل المباني بأمان وكفاءة واستدامة.

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يمكن الاطلاع على البيانات الصحفية السابقة عبر الرابط التالي:

www.kone.com/en/news-and-insights/releases/

نبذة عن KONE

في KONE، تتمثل رسالتنا في المساهمة في تشكيل مستقبل المدن. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، فإننا نُسهم يومياً في تسهيل تنقل ملياري شخص حول العالم، من خلال توفير تجارب تنقل آمنة ومريحة وموثوقة عبر حلول ذكية ومستدامة. وخلال عام 2025، بلغت المبيعات السنوية لشركة KONE نحو 11.2 مليار يورو، فيما تجاوز عدد موظفيها 60 ألف موظف بنهاية العام، يعملون في ما يقرب من 70 دولة حول العالم. كما أن أسهم الفئة (B) لشركة KONE مُدرجة في بورصة ناسداك هلسنكي في فنلندا. www.kone.com