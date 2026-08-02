كوني KONE مصر تعزز تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي

إطلاق منصة myKONE يجسد التزام كوني KONE بتوفير تجربة أكثر شفافية وسهولة للعملاء طوال مراحل تنفيذ المشروعات.

القاهرة, 2 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التشييد والبناء، لم تعد توقعات العملاء تقتصر على جودة تنفيذ المشروع فحسب، بل أصبحت تشمل أيضاً سهولة متابعة سير العمل، والاطلاع على أحدث المستجدات، والتواصل السريع مع فرق التنفيذ. وانطلاقًا من حرصها المستمر على تطوير تجربة العملاء، تواصل كوني KONE توظيف الابتكار الرقمي لتقديم تجربة أكثر شفافية وسهولة خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.

A tablet displays the new myKONE digital customer portal interface

وفي هذا الإطار، أطلقت كوني KONE مصر، الشركة العالمية الرائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، منصة myKONE، وهي بوابة رقمية مخصصة للعملاء تتيح لهم متابعة مشروعاتهم بشكل لحظي، وتعزز التواصل مع فرق العمل، وتوفر رؤية أكثر وضوحاً لمراحل التنفيذ. ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه كوني KONE نحو الجمع بين التميز الهندسي والابتكار الرقمي، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تطورًا وسلاسة لعملائها.

وتؤمن كوني KONE بأن بناء علاقة قوية مع العملاء يبدأ منذ انطلاق المشروع، وليس عند تسليمه فقط. ولذلك تحرص الشركة على إبقاء العملاء على اطلاع دائم بمستجدات العمل، وتعزيز التواصل معهم، وبناء شراكة قائمة على الثقة والشفافية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. ويشكل هذا النهج أساسًا لتطوير خدمات كوني KONE وحلولها الرقمية باستمرار.

وتجسد منصة myKONE هذا التوجه من خلال توفير منصة رقمية موحدة تتيح للعملاء متابعة تقدم المشروع منذ تأكيد الطلب وحتى الانتهاء من التنفيذ، والاطلاع على المراحل الرئيسية للمشروع، وتلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني عند إنجاز المراحل المهمة، والوصول إلى معلومات المشروع، والتواصل مع فريق مشروع كوني. كما تجمع المنصة جميع المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع في مكان واحد، مما يمنح العملاء رؤية أوضح لسير العمل، ويسهل عملية التواصل، ويساعدهم على متابعة مشروعاتهم بكل سهولة.

وقال أحمد فتحي، العضو المنتدب لشركة كوني KONE مصر:

"لطالما كان عملاؤنا في صميم كل ما نقوم به. ومع تطور احتياجاتهم وتوقعاتهم، نواصل تطوير طرق عملنا بما يواكب هذا التطور. ويمنحنا الابتكار الرقمي فرصًا جديدة لجعل تنفيذ المشروعات أكثر شفافية وسهولة، وتعزيز التعاون مع عملائنا في مختلف مراحل المشروع. وتعد منصة myKONE مثالًا عمليًا على هذا التوجه، حيث تمنح العملاء رؤية أوضح لمشروعاتهم، وتسهل التواصل مع فرق العمل، وتجعل التعامل مع كوني KONE أكثر سهولة."

ويدعم إطلاق منصة myKONE استراتيجية Rise التي تتبناها كوني، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز نهج الشركة الذي يضع العميل في قلب أعمالها. ومع استمرار مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمباني الذكية، تواصل كوني KONE تقديم أحدث حلولها وتقنياتها إلى السوق المصرية، بما يخلق قيمة مستدامة للعملاء، ويعزز تجربة تنفيذ المشروعات من خلال حلول رقمية عملية وسهلة الاستخدام.

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يمكن الاطلاع على البيانات الصحفية السابقة عبر الرابط التالي:

www.kone.com/en/news-and-insights/releases/

نبذة عن KONE

في KONE، تتمثل رسالتنا في المساهمة في تشكيل مستقبل المدن. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، فإننا نُسهم يومياً في تسهيل تنقل ملياري شخص حول العالم، من خلال توفير تجارب تنقل آمنة ومريحة وموثوقة عبر حلول ذكية ومستدامة. وخلال عام 2025، بلغت المبيعات السنوية لشركة KONE نحو 11.2 مليار يورو، فيما تجاوز عدد موظفيها 60 ألف موظف بنهاية العام، يعملون في ما يقرب من 70 دولة حول العالم. كما أن أسهم الفئة (B) لشركة KONE مُدرجة في بورصة ناسداك هلسنكي في فنلندا. www.kone.com

نبذة عن KONE مصر

تأسست شركة KONE عام 1910 في فنلندا، ودخلت السوق المصري في أوائل التسعينيات من خلال موزعين محليين، قبل أن تؤسس حضوراً مباشراً لها في مصر عام 1999 من خلال إنشاء شركة KONE مصر.واليوم، يقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة، ويعمل بها أكثر من 350 موظفاً متخصصاً يكرسون جهودهم لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة وخدمات الصيانة. وتخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء في مختلف أنحاء مصر، بدءاً من المشروعات السكنية الشاهقة وصولاً إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى. www.kone.eg