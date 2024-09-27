27 سبتمبر, 2024, 05:12 AST
بكين, 27 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- الاطّلاع على الإجابات في الصين من الموقع China.org.cn:
وصل الشاب العراقي فاضل حربي إلى الصين في صيف عام 1998 ليكمل مسيرته التعليمية طالبا للدكتوراه. وعلى مدى أكثر من عقدين في هذا البلد، شهد فاضل التنمية المزدهرة للاقتصاد الصيني، وتمسك بالفرص التي تقدمها الصين لتطوير أعماله. وأكثر من ذلك، فقد أصبح الدكتور فاضل أول عراقي يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة في الصين.
فلماذا اختار فاضل مواصلة حياته وعمله في الصين بعد نيل درجة الدكتوراه؟ وما هي الفرص والتحديات التي واجهها خلال رحلته لريادة الأعمال؟ وماذا عن تجربته الطويلة في هذا البلد؟
اليوم، ننطلق مع حسام المغربي للاستمتاع إلى قصة الدكتور فاضل وحلمه الذي صنع في الصين...
كيف تحول حلم رائد أعمال عراقي إلى "صنع في الصين"؟
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