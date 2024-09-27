بكين, 27 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- الاطّلاع على الإجابات في الصين من الموقع China.org.cn:

وصل الشاب العراقي فاضل حربي إلى الصين في صيف عام 1998 ليكمل مسيرته التعليمية طالبا للدكتوراه. ‏وعلى مدى أكثر من عقدين في هذا البلد، شهد فاضل التنمية المزدهرة للاقتصاد الصيني، وتمسك بالفرص التي ‏تقدمها الصين لتطوير أعماله. وأكثر من ذلك، فقد أصبح الدكتور فاضل أول عراقي يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة في ‏الصين.‏

Why Does an Iraqi Man Come to China to Chase His Dream?

فلماذا اختار فاضل مواصلة حياته وعمله في الصين بعد نيل درجة الدكتوراه؟ وما هي الفرص والتحديات التي ‏واجهها خلال رحلته لريادة الأعمال؟ وماذا عن تجربته الطويلة في هذا البلد؟

اليوم، ننطلق مع حسام المغربي للاستمتاع إلى قصة الدكتور فاضل وحلمه الذي صنع في الصين...‏

كيف تحول حلم رائد أعمال عراقي إلى "صنع في الصين"؟

https://youtu.be/va3CzqsWMoU

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=va3CzqsWMoU