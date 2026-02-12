لافتة "عالم ييوو، مدينة الدفء والنزاهة" تُضيء المعالم العالمية

ييوو، الصين، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من مركز ييوو للتقارب الإعلامي:

مع اقتراب عيد الربيع لعام 2026، أُطلقت حملة بعنوان "ييوو الحمراء تضيء المعالم العالمية" عبر خمس قارات. تبث الشاشات الخارجية في 20 دولة ومنطقة — بما في ذلك تايمز سكوير في نيويورك، وساحة يونغ-دونداس في تورونتو، وخليج الحيّ التجاري المركزي (CBD) في دبي، وأفينيو دو لوبرا في باريس، ومنطقة نافيجلي في ميلانو، وستراتفورد في لندن، ومنطقة ميونغ دونغ بشارع يولجي-رو في سيول، وشارع جالان إمبي في كوالالمبور — بشكلٍ متزامن الفيديو الترويجي لمدينة ييوو ودعوات لحضور فعالية ييوو الفرعية ضمن حفل مهرجان الربيع لعام 2026.

"World's Yiwu, City of Warmth & Integrity" Lights Up Global Landmarks

من سوق على جانب الطريق إلى "سوبرماركت العالم"، ومن منطقة شوانغجيانغكو الجديدة إلى مركز التجارة الرقمية العالمي، ومن مصانع لمركبات الطاقة الجديدة إلى قطار الشحن بين الصين وأوروبا Yixin'ou))، ومن مقر إقامة السيد Chen Wangdao السابق إلى مجتمع جيمينغشان الدولي — تتوالى هذه الصور كأنها لوحة متحركة، مستعرضة الحيوية الاقتصادية، والرؤية العالمية، والغنى الثقافي لهذه المدينة الصينية التى بمستوى مقاطعة. العلامة الثقافية للمدينة، "عالم ييوو، مدينة الدفء والنزاهة"، تتألق بقوة، يرافقها تهاني صادقة بمناسبة مهرجان الربيع من ثماني سيدات أعمال من ييوو، وجّهن دعوة دافئة إلى العالم: "تعالوا إلى ييوو — تذوّقوا مأكولات العالم، تسوّقوا بضائع العالم، كوّنوا صداقات من مختلف الدول، شاهدوا حفل مهرجان الربيع الصيني، وتعاملوا تجاريًا مع العالم."

هذه الثقة تستند إلى أسس تنموية راسخة. خلال العام الماضي، حققت ييوو أداءً لافتًا عَكَس "سرعتها وابتكارها وحيويتها وثقتها"، ونالت جائزة مقاطعة تشجيانغ لـ "الولاء والمسؤولية والتميّز". احتلت المدينة المرتبة الأولى بين المدن التى بمستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد من حيث إجمالي حجم الصادرات، وعدد الكيانات السوقية، ونصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان الحضر والريف؛ كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية؛ وتصدّرت "مؤشر الازدهار المشترك للمدن بمستوى المقاطعات في الصين"؛ وارتقت إلى المركز الأول ضمن التصنيف الوطني "أفضل 100 مقاطعة في الحوكمة الاجتماعية". أما العلامة السياحية الثقافية "ييوو مُمتعة للاكتشاف" فقد حققت انتشارًا واسعًا، مسجّلة أعلى مؤشر لشعبية التواصل الإعلامي بين المدن بمستوى المقاطعات في البلاد. وباعتبارها نافذة مهمة لإصلاح الصين وانفتاحها، أطلقت ييوو خلال العام الماضي 33 مبادرة على مستوى البلد والمحافظات "للطلبيات الأولى"، و"الحالات الأولى"، و"المبادرات الأولى". افتُتح رسميًا مركز التجارة الرقمية العالمي، وبدأ تشغيل ميناء ييوو (Suxi) الدولي المحوري، فيما حافظ قطار الشحن بين الصين وأوروبا (Yixin'ou) على موقعه الريادي على مستوى البلاد واحتل المرتبة الأولى في منطقة دلتا نهر اليانغتسي من حيث عدد الرحلات، وأصبحت ييوو أول مدينة بمستوى المقاطعة في الصين تتجاوز 100 مليون طلب استيراد عبر التجارة الإلكترونية العابرة للحدود خلال عام واحد — مما دعم بقوة حركة الاقتصاد المحلي والدولي على حد سواء.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2902092/Photo.jpg