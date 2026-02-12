Materi Promosi "World's Yiwu, City of Warmth & Integrity" Menghiasi Sejumlah Spot Ikonik di Seluruh Dunia

Berkembang dari pasar pinggir jalan hingga menjadi "supermarket dunia", dari Kawasan Baru Shuangjianghu hingga Global Digital Trade Centre, dari pabrik mobil energi baru hingga layanan Kereta Ekspres Tiongkok–Eropa (Yixin'ou), serta dari bekas kediaman Chen Wangdao hingga Komunitas Internasional Jimingshan—rangkaian perjalanan tersebut hadir seperti gulungan cerita tentang vitalitas ekonomi, visi global, dan kekayaan budaya di kota setingkat kabupaten di Tiongkok ini. Slogan Yiwu, "World's Yiwu, City of Warmth & Integrity", tampil gemerlap, disertai ucapan Selamat Imlek dari delapan pengusaha perempuan Yiwu yang juga menyampaikan ajakan: "Mari berkunjung ke Yiwu—mencicipi kuliner dunia, berbelanja produk global, berteman dengan orang-orang dari berbagai negara, serta menyaksikan Pesta Imlek di Tiongkok, dan berbisnis dengan dunia."

Kepercayaan diri ini didukung oleh fondasi pembangunan yang kuat. Selama setahun terakhir, Yiwu mencatat kinerja mengesankan yang mencerminkan "kecepatan, inovasi, vitalitas, dan optimisme", serta meraih Penghargaan "Loyalitas, Tanggung Jawab, dan Keunggulan" dari Provinsi Zhejiang. Yiwu menempati peringkat pertama di antara kota setingkat kabupaten secara nasional dalam volume ekspor, jumlah badan usaha, serta pendapatan disposabel per kapita penduduk perkotaan dan pedesaan. Total penjualan ritel barang konsumsi Yiwu juga berada di peringkat pertama untuk tingkat provinsi. Kota ini memuncaki "Indeks Kemakmuran Bersama Kota Setingkat Kabupaten Tiongkok", bahkan meraih posisi pertama dalam daftar "100 Kota Terbaik dalam Tata Kelola Sosial" di Tiongkok. Slogan "Yiwu Is Fun to Explore" menjadi viral dan meraih indeks popularitas tertinggi di antara kota setingkat kabupaten secara nasional. Sebagai salah satu jendela penting dalam reformasi dan kebijakan pintu terbuka Tiongkok, Yiwu memperkenalkan 33 pencapaian pertama di tingkat nasional dan provinsi pada tahun lalu, mencakup pesanan pertama, kasus pertama, dan inisiatif pertama. Global Digital Trade Centre juga resmi dibuka, Pelabuhan Internasional Yiwu (Suxi) mulai beroperasi, dan Kereta Ekspres Tiongkok–Eropa (Yixin'ou) mempertahankan posisi terdepan secara nasional, serta menempati peringkat pertama di Delta Sungai Yangtze dalam frekuensi perjalanan. Yiwu menjadi kota setingkat kabupaten pertama di Tiongkok yang melampaui 100 juta pesanan impor e-commerce lintasnegara dalam satu tahun, sebuah dukungan kuat untuk sirkulasi ekonomi domestik dan internasional.

SOURCE Yiwu Media Convergence Center