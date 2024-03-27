لامدا للتطوير تعلن عن اخر التطورات في الأعمال الإنشائية لمشروع ذا إلينيكون

حققت إلينيكون مؤخراً إنجازات رئيسية في مجال المبيعات السكنية والاستثمار العالمي وسرعة التأجير التجاري

أثينا، اليونان, 27 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت لامدا للتطوير Lamda Development مؤخراً على التقدم الملحوظ في اعمال البناء في مشروع إلينيكون ، الذي يعتبر أكبر مشروع للتجديد الحضري في أوروبا وأول مدينة ساحلية ذكية ذات مرافق تهتم باللبيئة.حيث يقع المشروع على بُعد 15 دقيقة من وسط العاصمة أثينا ، وقد تم بناؤها من الألف إلى الياء، وبفضل إطلالاتها الخلابة على بحر إيجه الأزرق ومناظر غروب الشمس الساحرة، يتوقع أن تجذب هذه الوجهة السياحية العالمية الجديدة ما لا يقل عن مليون سائح جديد.

THE ELLINIKON PROGRESS OF WORKS MARCH 2024

تم تحقيق تقدم كبير هذا العام بفضل الطلب العالمي المتزايد من أكثر من 50 دولة، وخاصة مع تقدم المرحلة الأولى من عمليات البناء والتطوير بنجاح. حيث تشمل المشاريع التي من المقرر استكمال المرحلة الأولى منها الجزء الأكبر من التطويرات العقارية التجارية، وتجديد الواجهة الساحلية ومرسى أغيوس كوسماس Agios Kosmas Marina، وجزء كبير من حديقة إلينيكون، ونحو 1500 وحدة سكنية. وعند اكتمالها، من المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى عائدات نقدية تُقدر بما يقرب من 3.3 مليار يورو

كما تفتخر لامدا أيضًا بتسليم مركز رعاية أصحاب الهمم في وقت سابق من هذا العام إلى البلديات المجاورة. إن هذا المرفق المتطور قيد التشغيل بالفعل، ويضم أربع جمعيات تمتد على مساحة تزيد عن 11500 متر مربع. يعتبر المبنى الأول الذي تقوم شركة لامدا بتطويره في مشروع إلينيكون وقد تم تسليمه في الموعد المحدد، توتم الاحتفال بتلك المناسبة من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوناني في أكتوبر، حين ألقى ملاحظات حول أهمية المشروع.

الجانب السكني

سيكون برج ريفيرا - درة التاج في مشروع إلينيكون The Ellinikon – اعلى ناطحة سحاب في البلاد وأطول مبنى على الواجهة البحرية الخضراء على البحر الأبيض المتوسط. ولقد تم منح عقد الأعمال الرئيسي للمشروع المشترك لشركة بويغس باتمينت الدولية - انتركات Bouygues Batiment International – INTRAKAT. كما تم الانتهاء من أساسات المبنى من خلال عملية صب الخرسانة المستمرة لمدة 40 ساعة، وهي أطول عملية من نوعها في تاريخ المشروعات العقارية في اليونان. وقد تم تعيين شركة هيل الدولية Hill International للإشراف على أعمال البناء بالمشروع.

بالاضافة إلى ذلك، حصلت كوف ريسيدينسيس Cove Residences على تصاريح بناء المباني الأربعة جميعها في أوائل عام 2023، وقدجرت أعمال تجهيز الموقع والهدم والحفر طوال عام 2023، وبدأ بالفعل إنشاء الإطار الخرساني للمشروع. وتم تعيين شركة هيل الدولية Hill International كجهةً استشاريةً لإدارة المشروع.

بعد نجاح عمليات البيع والتسويق لأكثر من 350 وحدة سكنية على الواجهة الساحلية، أعلنت لامدا مؤخرًا عن إطلاق ليتل أثينس ، الحي الجديد والواعد الذي يضم نحو 1115 وحدة سكنية و110 وحدات تجارية في المنطقة، لتصبح جزءًا من البنية التحتية الحضرية الذكية في إلينيكون. بهذا السياق، أزاحت لامدا الستار أيضًا عن حديقة رايس ، وهو مبنى يتألف من 12 طابقًا بارتفاع 50 مترًا ويضم 88 وحدة سكنية صممته شركة الهندسة المعمارية العالمية االشهيرة مجموعة بجارك انغليسBjarke Ingels Group.

وفضلاً عن ذلك، أعلنت لامدا عن مشروع بافيليون تيراسيس ، والذي يتالف من يتكون من سبعة مبانٍ سكنية مكونة من ستة طوابق، ستشمل أربعة منها أيضًا متاجر للتسوق في الطابق الأرضي. تم تصميم المشروع من قبل شركة الهندسة المعمارية اليونانية ستوديو 314 ‏314‎ Architecture Studio، وسيوفر 156 شقة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم.

وكذلك أعلنت لامدا مؤخرًا عن ثلاثة مشاريع تطوير عقاري جديدة مكونة من خمسة طوابق ضمن مشروع ليتل اثينس ، تتميز جميعها بوحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم مع تصميمات داخلية وخارجية تتمتع بالديناميكية وتتماشى مع التنسيق العام للحي. تشمل العقارات الجديدة منطقة بروميناد هايتس Promenade Heights، التي صممتها شركة الهندسة المعمارية ستوديو 314 ‎ وتضم 79 شقة؛ ومنطقة اتريوم جاردنز Atrium Gardens، التي صممتها شركة ديدا المعمارية Deda & Architects، وتتألف من 56 شقة وسبعة متاجر تسوق، بالإضافة إلى منطقة ترنيتي جاردنز وTrinity Gardens، من تصميم شركة توسولاكيس المعمارية Tsolakis Architects، والتي تضم 80 شقة. والهدف المنشود هو الانتهاء من هذه المشاريع في الربع الرابع من عام 2026.

وجهات التسوق والترفيه

بدأت الأعمال التمهيدية في عام 2023 لمشروع المركز التجاري إلينيكون مول The Ellinikon Mall، الذي يعتبر وجهة رائدة لمنافذ التسوق والترفيه، ومن خلال بنيته التحتية المتقدمة، سيقدم المركز التجاري تصميمًا راقيًا ومجموعة مختارة من العلامات التجارية اليونانية والعالمية الرائدة.

كما بدأت أعمال الحفر والخرسانة في يوليو 2023 في المرافق الموجودة في حديقة إلينيكون الرياضية. الرياضية.

البنية التحتية

لقد تم إحراز تقدم كبير في البنية التحتية في مشروع إلينيكون. في نفق بوسيدونوس Poseidonos Underpass، الذي سيربط ما بين الواجهة الساحلية في إلينيكون ومركزها الحضري، تم حفر أكثر من 70% من الإجمالي مع صب ما يقرب من 40% من الخرسانة الكلية.

أما فيما يتعلق في معالجة الموقع، تمت معالجة أكثر من 1000 متر مكعب من المياه الجوفية وأكثر من 6 آلاف طن من التربة في الموقع. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 5.5 كيلومتر من خطوط أنابيب الوقود القديمة ويتم حاليًا عمليات غرس الأشجار.

كما انهُ من المخطط أيضًا أن تتم حماية إلينيكون The Ellinikon من العديد من تأثيرات تغير المناخ - مثل الفيضانات - من خلال تنفيذ مشروع تيار تراكونس Trachones، وهو مشروع رائد وجزء من نظام الحماية من الفيضانات في المدينة، والذي يتسم بالقوة والموثوقية. وكذلك تم الانتهاء من أعمال الحفر لأنظمة الحماية من السيول بنسبة 60% هذا العام، ومن 88% من أعمال الحفر و65% من أعمال صب الخرسانة لمجمعات مياه الأمطار المركزية.

مستجدات المشروع لعام 2024

تعمل لامدا ومقاولوها بشكل دؤوبلبدء الحياة والعمران في مشروع إلينيكون ، مع التخطيط لتحقيق تقدم لافت في عام 2024، يشمل:

- تشييد ريفيرا غاليريا Riviera Galleria، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين التسوق والترفيه فائق الترف

- تجديد الواجهة الساحلية بطول 3 كم، بما في ذلك الشاطئ العام بطول 1.5 كم

- تطوير حديقة إلينيكون The Ellinikon Park، التي تعتبر أكبر ح

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2372295/Lamda_Development.mp4