تفتح حديقة The Ellinikon (إلينيكون) الرياضية أبوابها للجميع فيما تتسارع وتيرة إنجاز أكبر مشروع للتجديد الحضري في أوروبا.

أثينا، اليونان, 11 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- إلينيكون، أكبر مشروع للتجديد الحضري في أوروبا والذي تقوده LAMDA Development، بلغ محطة بارزة بافتتاح حديقة إلينيكون الرياضية، أول وجهة عامة واسعة النطاق للرياضة والعافية في المشروع. يمثل هذا الافتتاح خطوة بارزة في تحويل مطار أثينا الدولي السابق إلى مدينة ساحلية من الجيل التالي، فيما تتواصل أعمال البناء بوتيرة سريعة في الأحياء السكنية ووجهات التجزئة البارزة وRiviera Tower المميز.

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

صُممت حديقة إلينيكون الرياضية، الممتدة على مساحة 287,000 متر مربع، لتكون وجهة مفتوحة يسهل الوصول إليها، تخدم الرياضة عالية الأداء والأنشطة الترفيهية على حد سواء، وتستقبل كذلك الأسر والسياح وجميع سكان أثينا، بما يعزز مكانة الرياضة والعافية والفضاء العام بوصفها عناصر أساسية في رؤية المشروع لمدينة الـ15 دقيقة. تضم الحديقة مجمّع ألعاب قوى مكتملًا، وملاعب لكرة القدم، وميدان مسابقات الرمي، إلى جانب ملاعب للتنس وكرة السلة متاحة للّعب الحر، ومساكن الرياضيين، ومساحات ترفيهية مرنة، و115,000 متر مربع من مساحات خضراء مفتوحة ومنسّقة واسعة.

أظهرت الحديقة الرياضية بالفعل قدرتها على استضافة فعاليات عالمية المستوى في وقت سابق من هذا العام، حين استقبلت آلاف المتفرجين لحضور EKO Super Special Stage في رالي أكروبوليس، ضمن بطولة العالم للراليات لعام 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، مما أتاح لمحة مبكرة عن المسابقات الدولية والبرامج المجتمعية والفعاليات العامة التي سيحتضنها الموقع.

وقال أوديسياس أثاناسيو، الرئيس التنفيذي لشركة لامدا للتطوير: «إن إتاحة المرحلة الأولى من حديقة إلينيكون الرياضية للجمهور تمثل محطة مهمة وذات دلالة رمزية كبيرة لإلينيكون. هذه هي اللحظة التي تفتح فيها إلينيكون أبوابها للجمهور حقًا، فتتيح للمواطنين فرصة معايشة أولى الملامح الملموسة لأسلوب الحياة الجديد الذي يتشكل ضمن أكبر مشروع للتجديد الحضري في أوروبا. وبالنسبة إلينا جميعًا، تمثل هذه خطوة كبيرة في رحلة بدأت قبل سنوات، تقودها الرؤية والمثابرة والإيمان العميق بهدفنا».

ومع افتتاح حديقة إلينيكون الرياضية أبوابها، تتسارع أعمال البناء في كل منطقة من مناطق إلينيكون، إذ تتوسع الأحياء السكنية، وتقترب وجهات التجزئة البارزة من الاكتمال، ويبلغ برج ريفيرا ارتفاعه النهائي.

تواصل الأحياء السكنية توسعها

تواصل محفظة المشاريع السكنية في إلينيكون نموها مع الإطلاق الأخير لمشروع The Courtyards، أحدث ما يُطرح ضمن حي ليتل أثنس. صممه المكتب المعماري اليوناني المرموق AUDO Architects، ويضم 324 مسكنًا عصريًا موزعًا على 11 مبنى، تتراوح وحداته بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، وتستوحي نمط العيش المتوسطي الحديث. تضم بعض شقق البنتهاوس تراسات واسعة على الأسطح، فيما توفر 35 وحدة سكنية في الطابق الأرضي حدائق خاصة مزودة إما بحوض سباحة أو بجاكوزي. وتشتمل جميع المنازل على مواقف سيارات تحت الأرض ومساحات تخزين مخصصة.

تتقدم أعمال البناء في مشاريع إلينيكون السكنية، ومن المتوقع تسليم أولى العقارات في أوائل عام 2027، على أن يتبعها تسليم وحدات سكنية إضافية على مراحل طوال عام 2027. وفي محطة مهمة أخرى، كُشف الآن عن أول وحدة سكنية نموذجية مكتملة بالكامل في مشروع بروميناد هايتس في ليتل أثنس، لتقدم للمرة الأولى داخل إلينيكون تجربة المنزل المكتمل، وتوفر لمحة أولى عن الجودة والتصميم والحرفية التي ستحدد معالم هذا المجتمع.

تتقدم وجهات التسوق البارزة

تتواصل أيضًا أعمال البناء في ريفيرا غاليريا، وهي وجهة راقية للتسوق والمطاعم صممها المعماري الياباني الشهير كينغو كوما. تمتد على مساحة 23,000 متر مربع، وتهدف إلى الجمع بين تشكيلة منتقاة بعناية من مفاهيم الأزياء ونمط الحياة والمطاعم العالمية واليونانية، من النهار إلى المساء. تستوحي مظلّة معمارية متموّجة في ريفيرا غاليريا إلهامها من حركة الماء. ومن المقرر اكتمال أعمال البناء في ريفيرا غاليريا في أوائل عام 2027، وقد وقّعت بالفعل اتفاقيات أولية تمثل 76 في المئة من إجمالي المساحة القابلة للتأجير فيها.

وفي مكان آخر داخل إلينيكون، بدأت أعمال البناء الآن في The Ellinikon Mall، الذي صممه المكتب المعماري المعروف عالميًا Aedas. ومن المقرر أن يصبح إلينيكون مول أكبر وجهة للتسوق وأكثرها تطورًا في اليونان، وإحدى أبرز وجهات التسوق والترفيه وقضاء وقت الفراغ في جنوب أوروبا. وبدأت أعمال البناء فيه مؤخرًا، عقب جلسات مشاركة مجتمعية عرضت الجداول الزمنية للتنفيذ، وتدابير الرصد البيئي، وخطط إدارة حركة المرور. ويمتد المركز التجاري على مساحة 100,000 متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، وسيجمع بين البيئات الداخلية والخارجية من خلال تصميم هجين مستدام يدمج بسلاسة بين التسوق والمطاعم والترفيه والمساحات العامة الخضراء. وتغطي اتفاقيات أولية موقعة بالفعل 70 في المئة من إجمالي المساحة القابلة للتأجير الكلية للمركز التجاري، مما يعكس طلبًا قويًا من تجار التجزئة قبل اكتماله المتوقع في عام 2029.

يؤكد افتتاح حديقة إلينيكون الرياضية، إلى جانب اكتمال الهيكل الإنشائي لبرج ريفيرا، واكتمال أعمال البناء في ريفيرا غاليريا، وبدء أعمال البناء في إلينيكون مول، والتقدم المتواصل للأحياء السكنية، وإطلاق LAMDA Labs، تسارع وتيرة إنجاز أحد أكثر مشروعات متعددة الاستخدامات طموحًا في العالم.

لمزيد من المعلومات عن إلينيكون، يُرجى زيارة: https://theellinikon.com.gr

لمزيد من المعلومات عن لامدا للتطوير، يُرجى زيارة: https://www.lamdadev.com