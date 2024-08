لعبة FATAL FURY: City of the Wolves تَنطلق في 24 أبريل 2025، الحجز المسبق مُتاح الآن

SNK تُقدم تفاصيل جديدة عن أوضاع اللعب والميزات عبر الإنترنت والتخصيص وغيرها

أوساكا، اليابان, 23 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- خلال حفل الافتتاح المباشر في Gamescom 2024، الذي أقيم في 20 أغسطس، أعلنت شركة SNK أن FATAL FURY: City of the Wolves سيتم إطلاقها في 24 أبريل 2025. كشفت SNK أيضًا عن أوضاع الألعاب والميزات الجديدة في City of the Wolves بالإضافة إلى ذلك، أصبح الحجز المسبق لـ FATAL FURY: City of the Wolves متاحًا الآن، بما في ذلك الإصدار الخاص الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، والذي يتضمن اللعبة الأساسية وتذكرة الموسم الأول مقابل 59.99 دولار أمريكي / 59.99 يورو. يحصل اللاعبون الذين يقومون بالحجز المسبق للعبة على زي Terry Bogard المستوحى من مظهره الكلاسيكي في FATAL FURY، بالإضافة إلى ثلاثة أيام من الوصول المبكر بدءًا من 21 أبريل 2025. لعبة FATAL FURY: City of the Wolves ستكون متاحة على PlayStation®5، وPlayStation®4 ، وXbox Series X|S، وSteam، وEpic Games Store.

FATAL FURY: City of the Wolves

شاهد إعلان الحجز المسبق لفيلم FATAL FURY: City of the Wolves من هنا.

South Town's Finest Unite

تجمع لعبة FATAL FURY: City of the Wolves قائمة متنوعة من الوجوه المألوفة والشخصيات الجديدة، حيث توجد 17 شخصية يمكن اللعب بها بمجرد الإطلاق. يعود المقاتلون الأسطوريون مثل Terry Bogard وRock Howard إلى المشهد إلى جانب المنافسين الجدد، مثل المعجزة العلمية Preecha والقاتل المأجور Vox Reaper. سيتم إضافة خمسة مقاتلين إضافيين من DLC إلى تذكرة الموسم الأول.

مصادر للحصول على FATAL FURY: City of the Wolves متاحة من هنا.

نبذة عن سلسلة ألعاب FATAL FURY

ظهرت سلسلة ألعاب FATAL FURY لأول مرة في عام 1991، حيث أشعلت جنون ألعاب القتال في تسعينيات القرن الماضي وسرعان ما اجتاحت صناعة الألعاب. وظلت GAROU MARK OF THE WOLVESالتي صدرت عام 1999، الإصدار الأحدث في السلسلة لفترة طويلة. ومن المقرر أن تشهد سلسلة ألعاب FATAL FURY عودة قوية لأول مرة منذ 26 عامًا منذ إطلاق لعبة FATAL FURY: City of the Wolves . من المقرر إطلاق City of the Wolves في أوائل عام 2025، وتتميز بأسلوب فني ديناميكي ومقاتلين جدد ومألوفين وأنظمة قتال حديثة.

نبذة عن شركة SNK

تأسست شركة SNKعام 1978، وهي شركة يابانية متخصصة في صناعة ألعاب الفيديو، وتتخذ من مدينة أوساكا اليابانية مقرًّا لها. تشتهر شركة SNK بإنشاء منصة الألعاب Neo-Geo arcade، بالإضافة إلى إنشائها لسلاسل ألعاب شهيرة على غرار THE KING OF FIGHTERS وMetal Slug وSamurai Shodown وبالطبع FATAL FURY. تعرّف على المزيد من المعلومات عن شركة SNKمن خلال زيارة .https://www.snk-corp.co.jp/us/

