لقد ظهرت شركة RuggON لأول مرة في أكبر معارض التعدين، MINExpo 2024، التي عرضت فيه حلولاً فائقة التحمل لسوق التعدين البالغة قيمتها تريليون دولار

مدينة تايبيه, 24 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تسعد RuggON، إحدى شركات Ubiqconn المتخصصة في توفير حلول الأجهزة المحمولة الفائقة التحمل، بإعلان مشاركتها في MINExpo 2024، أكبر معرض للتكنولوجيا والحلول التعدينية في العالم، الذي سيُعقَد من 24 سبتمبر إلى 26 سبتمبر في لاس فيجاس، نيفادا. الزوار مدعوون لاستكشاف الأجهزة اللوحية الفائقة التحمل المبتكرة وحلول الحوسبة المحمولة التي تقدمها RuggON في جناح رقم 3043.

RuggOn Debuts at the Minexpo 2024

ستعرض RuggON في MINExpo أحدث التطورات في التقنيات الفائقة التحمل المصممة لتلبية طلبات صناعة التعدين القاسية. إن أجهزة الشركة مُصممة لتحمل الظروف القاسية، وتوفر موثوقية لا مثيل لها ومتانة وأداء لدعم العمليات دون انقطاع في بيئات التعدين الحرجة.

وفقًا لتقرير سوق الفلزات والمعادن العالمي لعام 2024 الذي وضعته GII Global Information، من المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 10197.23 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.0٪. وفي ظل تبنِّي صناعة التعدين ثورات المركبات الكهربائية (EV) والتقنيات الخضراء والتطورات في مجالَي الرقمنة والأتمتة، تزداد الحاجة إلى حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتخفض تكاليف التشغيل. ومن المتوقع أن يؤدي تصغير التقنيات اللاسلكية، وتكامل الاتصالات الفضائية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة إلى إحراز تقدم كبير في إنتاج المعادن والتعدين.

ستعرض RuggON حلول الحوسبة المحمولة الفائقة التحمل المصممة لمركبات التعدين والآلات بشكل بارز في MINExpo. ويشمل أبرزها أجهزة الكمبيوتر المتخصصة للتثبيت في المركبات مثل 12.1" VX-601، و10.4" VULCAN، و7" Vortex، بالإضافة إلى أجهزة لوحية فائقة التحمل مثل 10.1" PX501، حيث تتسم هذه المنتجات بتصميم يضمن لها موثوقية الأداء في البيئات القاسية، والقدرة على مواجهة التحديات، مثل مستويات الغبار المرتفعة، ودرجات الحرارة القصوى، والاهتزازات الشديدة، كما أنها تدعم الاتصالات ونقل البيانات في الوقت الفعلي، وهو أمر حاسم لعمليات التعدين الفعالة.

قال Tim Tsai، الرئيس التنفيذي لأمريكا الشمالية لشركة Ubiqconn (الشركة الأم لشركة RuggON): "إن مشاركتنا في MINExpo 2024 تؤكد التزامنا بتوفير أفضل حلول الحوسبة الفائقة التحمل لمهنيِّي التعدين، فنحن حريصون على إظهار كيف يمكن لمنتجاتنا أن تعزز الكفاءة، والسلامة، والإنتاجية في صناعة التعدين".

سيحظى الحضور في MINExpo بفرصة رؤية منتجات RuggON الفائقة التحمل في ظروف العمل، والتفاعل مع الخبراء، واستكشاف كيف يمكن لهذه التقنيات تحويل عمليات التعدين. تفضل بزيارة RuggON في جناح رقم 3043 لمعرفة المزيد.

لمزيد من المعلومات حول RuggON وعروضها، يرجى زيارة http://www.ruggon.com أو متابعتنا على Ubiqconn Technology وRuggON's LinkedIn.

حول RuggON

تُعَدّ شركة RuggON Corp إحدى الشركات التابعة لشركة Ubiqconn Technology، وهي أحد رواد مُصنّعي حلول الحوسبة المحمولة الفائقة التحمل؛ حيث إنها تعتنق تكنولوجيا شركة Ubiqconn المتقدمة لدفع الابتكار والتوسع في سوق Mobile Industrial (IioT) (إنترنت الأشياء الصناعية المحمولة). وتتوق RuggON إلى تحسين إنتاجية الأجهزة المحمولة في البيئات القاسية، تحدوها في ذلك عقود من الخبرة في حلول الأجهزة المحمولة الفائقة التحمل. ويقدم فريق هندسي ملتزم أجهزة ذات قيمة وجودة استثنائية تُحسِّن تجربة المستخدم. وتلتزم الشركة بفهم مختلف طلبات الصناعات المتنوعة من أجل توفير حلول عملية، ومصممة خصيصًا، وفعالة، وفاعلة. كما تلتزم RuggON بمعايير راقية لنَيل رضا العملاء. فهي تفخر بتوفيرها إمكانيات غير محدودة في الوقت الحاضر لتلبية متطلبات المستقبل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب www.apollocare.com أو متابعتنا على LinkedIn.

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