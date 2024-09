RuggON fait ses débuts à la plus grande expo du secteur minier, MINExpo 2024, en présentant des solutions robustes pour un marché estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars

TAIPEI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- RuggON, une société d'Ubiqconn spécialisée dans les solutions mobiles robustes, est ravie d'annoncer sa participation à la MINExpo 2024, la plus grande exposition de technologies et de solutions minières au monde, qui se tiendra du 24 au 26 septembre à Las Vegas, dans le Nevada. Les visiteurs sont invités à découvrir les tablettes robustes et les solutions informatiques mobiles innovantes de RuggON au stand 3043.

RuggOn Debuts at the Minexpo 2024

À la MINExpo, RuggON présentera ses dernières avancées en matière de technologie robuste conçue pour répondre aux exigences rigoureuses de l'industrie minière. Les appareils de la société sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, offrant une fiabilité, une durabilité et des performances inégalées pour soutenir des opérations ininterrompues dans des environnements miniers critiques.

Selon le rapport Global Metals and Minerals Market 2024 de GII Global Information, le marché devrait atteindre 10 197,23 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 %. Alors que l'industrie minière adopte la révolution des véhicules électriques (VE), les technologies vertes et les progrès de la numérisation et de l'automatisation, il existe un besoin croissant de solutions innovantes qui améliorent la productivité et réduisent les coûts d'exploitation. La miniaturisation des technologies sans fil et l'intégration des communications par satellite, de l'IA et de l'analyse du big data devraient entraîner des progrès significatifs dans la production de métaux et de minéraux.

Les solutions informatiques mobiles robustes de RuggON, conçues pour les véhicules et les machines d'exploitation minière, seront présentées à la MINExpo. Parmi les produits phares, citons les ordinateurs spécialisés montés sur véhicule tels que le VX-601 de 12,1 pouces, le VULCAN de 10,4 pouces et le Vortex de 7 pouces, ainsi que les tablettes robustes telles que le PX501 de 10,1 pouces. Ces produits sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles, en relevant des défis tels que des niveaux élevés de poussière, des températures extrêmes et des vibrations intenses. Ils permettent également la communication et la transmission de données en temps réel, ce qui est essentiel pour l'efficacité des opérations minières.

« Notre participation à la MINExpo 2024 souligne notre engagement à fournir les meilleures solutions informatiques robustes aux professionnels de l'exploitation minière », déclare Tim Tsai, CEO pour l'Amérique du Nord d'Ubiqconn (société mère de RuggON). « Nous sommes impatients de montrer comment nos produits peuvent améliorer l'efficacité, la sécurité et la productivité dans l'industrie minière. »

Les participants à la MINExpo auront l'occasion de voir les produits robustes de RuggON en action, d'interagir avec des experts et d'explorer comment ces technologies peuvent transformer les opérations minières. Rendez visite à l'équipe RuggON au stand 3043 pour en savoir plus.

Pour plus d'informations sur RuggON et ses offres, rendez-vous sur http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur Ubiqconn Technology et LinkedIn.

À propos de RuggON

RuggON Corp. est une filiale d'Ubiqconn Technology et un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. Nous combinons la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et se développer sur le marché de l'industrie mobile (IioT). Avec des décennies d'expertise en matière de solutions mobiles durcies, RuggON s'efforce d'améliorer la productivité mobile dans les environnements difficiles. Une équipe d'ingénieurs dévoués fournit des appareils d'une valeur et d'une qualité exceptionnelles qui optimisent l'expérience de l'utilisateur. L'entreprise s'attache à comprendre les diverses exigences des différentes industries afin de fournir des solutions sur mesure, orientées vers les applications, qui sont efficaces et performantes. RuggON s'engage à respecter des normes plus strictes pour satisfaire ses clients. La société est fière d'offrir des possibilités infinies aujourd'hui pour répondre aux exigences de demain. Pour plus d'informations, visitez notre site web http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

