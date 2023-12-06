مقابلات مع القادة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل مناقشة العقبات التي تعترض استثمارات الطاقة المتجددة ودراسة الحلول الممكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أكَّد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، COP27، في العام الماضي على الحاجة للاستثمار في الطاقة المتجددة. ومع ذلك، والآن بعد أن حان وقت مؤتمر COP28، لا تزال الشركات مترددة في التحول من استهلاك الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. لماذا لم تُعَجِّل الشركات في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة؟

يشكل عام 2023 نقطة تغيير في تاريخ العالم، كونه العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، وهذا ما يجعل مؤتمر COP لهذا العام بالغ الأهمية. وتتمثل أهمية تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في تجنب زيادة درجة الحرارة 3 درجات بحلول عام 2100. لذلك تتحمل الشركات وقادة الأعمال الحاليون مسؤولية قابلية العيش في هذا العالم. إن شركة Acumen متحمسة لتوثيق الأسباب التي تدفع قادة الأعمال هؤلاء للتفكير في الطاقة المتجددة كنطاق لتحقيق النمو بدلًا من التراجع، وتشمل بعض هذه الشركات ASICS وAll4Labels وTDK Ventures.

من بين الأسباب التي قد تكون تسببت في عدم استثمار الشركات بشكل عاجل في مصادر الطاقة المتجددة إلى العوائد المالية غير المؤكدة والصعوبات التنظيمية ونقص الأراضي. في المقابل تغير الشركات أساليبها تجاه استهلاك الطاقة المتجددة، مبتكرة التغيير الذي كان ينبغي إجراؤه في وقت أقرب. يقول متحدث باسم Acumen: "لنتحدث عن الجزء الأهم.". "نريد أن نفهم المتطلبات اللازمة لحدوث تغيير في الحوارات التقليدية للتمحور حول الحاجة إلى الحلول المناخية."

كان مؤتمر COP هذا العام مليئًا بالجدل، إذ ظهرت مخاوف بشأن حصة رئيس المؤتمر في شركة النفط الحكومية الإماراتية، Adnoc. ومع ذلك توضح سلسلة المقابلات مع قادة الأعمال التغيير الملموس الذي يمكن أن تُحدثه الشركات، ما يؤدي إلى تعهدات تفوق المصالح المتضاربة لقادة مؤتمر COP. وبالفعل، من بين المبادرات المدرجة على جدول أعمال القمة هي مضاعفة سعة طاقة العالم المتجددة ثلاثة مرات بحلول عام 2030، وهو تغيير تسعد شركة Acumen بتوثيقه.

أعلن رئيس مؤتمر الأطراف، سلطان الجابر، أنه "لا يوجد أي علم أو سيناريو يقول إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو ما سيحقق انخفاضًا 1.5 درجة مئوية". وتأمل شركة Acumen أن تؤدي هذه المقابلات المفيدة والمحفزة للنقاش المتزايد، ووضع الحلول والتحول من استهلاك الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ولا يزال يجب تحديد هدف طويل الأجل يتمثل في "التخلص التدريجي" أو "الخفض التدريجي" من استخدام الوقود الأحفوري في مؤتمر COP28. ومع ذلك، فإن هذه المقابلات الودية الفردية التي تجري في المنطقة الخضراء لمدينة إكسبو دبي في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر ستكون نقطة تحول إضافية في هذه المرحلة الحرجة.

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